Silvestrovská noc bude mrazivá

So zmenou v kalendári sa zmení aj charakter počasia a v úvode nového pracovného týždňa zasneží. Na rozhraní rokov k nám začne vo vyšších vrstvách atmosféry už prúdiť teplejší vzduch, takže sa môže sa stať aj to, že ľudia, ktorí sú cez prázdniny v stredných horských oblastiach, sa zrejme dnes budú cítiť príjemnejšie ako niekde v mestách.

„Vzduch bude vo vyšších nadmorských výškach suchý, pri slnečnom svite bude celkom príjemný a pokiaľ nebude fúkať vietor, tak ľudia budú mať pocit, že je celkom teplo, ale to bude len zdanlivo. Určite tam však bude príjemnejšie ako v najnižších častiach Slovenska, kde sa môže už v období na Silvestra a na Nový rok na niektorých miestach, vplyvom toho, že sa budú vytvárať inverzie, vytvoriť hmla alebo nízka inverzná oblačnosť,“ hovorí Pavol Faško, klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu.

Teplota pri jasnej oblohe výrazne klesla, mrazivo bolo zo štvrtka na piatok. V piatok ráno v Oravskej Lesnej namerali mínus 16,8 stupňa Celzia, v Podolínci mínus 16,4 a len 5 centimetrov nad zemou bolo až mínus 21 stupňov. SHMÚ vydal výstrahu pred mrazmi aj na noc zo soboty na nedeľu do 8. hodiny ráno pre okresy Poprad, Kežmarok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín a Čadca, kde sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty mínus 15 stupňov. S novým týždňom sa počasie zmení. „So začiatkom nového pracovného týždňa k nám začnú postupovať od severozápadu poveternostné fronty a tie prinesú premenlivejší charakter počasia. Znova sa rozfúka vietor a na tých frontoch sa budú vyskytovať aj zrážky, ktoré by mali padať aj vo forme snehu,“ povedal Faško.

Snehové kontrasty medzi východom a západom slovenskej krajiny sa po nedávnom snežení ešte posilnili. Západné, juhozápadné a južné oblasti Slovenska sú úplne bez snehu. Zato horské a východné oblasti sú pod snehovou pokrývkou, ktorá pribudla aj tento týždeň. V piatok ráno bolo v Medzilaborciach, ktoré sú v nadmorskej výške necelých 330 metrov, 39 centimetrov snehu. „Takto veľa snehu tam mali naposledy na začiatku roka 2012, teda takmer pred piatimi rokmi,“ dodal klimatológ.

Jasné počasie a krásny výhľad na zasnežené kopce môžu zlákať aj na túry. Klimatológ však upozorňuje, že podmienky na horách sú úplne iné ako v podhorí. „V prvej polovici tohto týždňa napadlo dosť veľa snehu v severných regiónoch a horských oblastiach. Turisti by mali dbať na to, čo im oznamujú pracovníci Horskej záchrannej služby a mali by sa tomu prispôsobiť. Nemali by riskovať, ale pýtať sa a preveriť si aktuálne podmienky,“ pripomenul Faško.

Vo Vysokých a v Západných Tatrách platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo. „Hrebeň Malej Fatry je vyfúkaný a sú na ňom nebezpečné ľadové úseky, kde je nutné použiť mačky a zvážiť samotný pohyb po hrebeni, ktorý môže byť v prípade pošmyknutia a následného pádu veľmi nebezpečný. Neodporúčame pohyb po hrebeni rodinám s maloletými deťmi ani turistom bez skúseností a zimného výstroja a zimnej výzbroje,“ uvádza Horská záchranná služba. Dôležité je i to, že stmievať sa začína už po 16. hodine.