Napätie medzi nemocnicami a VšZP rastie

Vyjednávania uviazli na mŕtvom bode. Poisťovňa, ktorá chce šetriť, trvá na svojom, a nemocnice, ktoré zas potrebujú viac peňazí na platy zdravotníkov, nechcú ustúpiť. Rozhodcom v tomto spore tak bude v januári ministerstvo zdravotníctva.

Posledný decembrový deň vyprší platnosť dodatkov k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi nemocnicami a poisťovňou. Tie obsahujú ceny, ktoré im bude VšZP v budúcom roku uhrádzať, a tiež objemy, ktoré vyčlení či už na diagnostiku, alebo hospitalizácie. O nových dodatkoch sa obe strany začali dohadovať na jeseň tohto roka, výsledok doteraz nie je na stole. Posledné stretnutie sa uskutočnilo 20. decembra.

„Namiesto sľubovaného navýšenia na platy zdravotníkov, prišla VšZP s návrhom na zníženie cien o 25 percent a objemov o 20 percent, čo je pre nás neprijateľné. Preto sme členom odporúčali, aby nepodpísali dodatky,“ povedal prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko. O škrtoch poisťovne už informovali aj ministra Tomáša Druckera.

Poisťovňa uberá z peňazí na vyšetrenia magnetickými rezonanciami, počítačovými tomografmi, röntgenmi, na laboratórne vyšetrenia aj na hospitalizácie.

Poistencov sa tento spor nedotkne, tvrdí vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Pokiaľ sa s nemocnicami nedohodne na dodatkoch, platia tie staré. „Počas plynutia dohodovacieho konania medzi zmluvnými stranami platia ceny a rozsah zdravotnej starostlivosti tak, ako boli dohodnuté zmluvnými stranami naposledy,“ poznamenala hovorkyňa poisťovne Petra Balážová. Základným zmluvám vyprší platnosť až v júni. Nemocnice majú preto zatiaľ lepšiu vyjednávaciu pozíciu. Ak aj nové dodatky nepodpíšu, tak poisťovňa ceny aj objemy nemôže znížiť. „V tejto situácii je to pre nás výhodnejšie, ak zostanú nepodpísané,“ doplnil Petko s tým, že viac peňazí od januára potrebujú na platy zdravotníkov, pretože im to nariaďuje zákon. Aj on pripomenul, že pacienti nič nepocítia. „Budeme ich liečiť aj ošetrovať tak ako doteraz, na tom sa nemení nič,“ spresnil šéf asociácie.

VšZP je tento rok v rekordnej strate. Ku koncu roka bude v mínuse 250 miliónov eur. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou schválil ozdravný plán, ktorý mu vedenie poisťovne muselo predložiť. V opačnom prípade by bola na najväčšiu poisťovňu uvalená nútená správa. Na budúci rok chce podľa plánu usporiť viac ako sto miliónov eur. Uťahovanie opaskov sa má podľa generálneho riaditeľa Miroslava Kočana týkať práve zníženia cien a úpravy objemov laboratórnych a diagnostických vyšetrení, ako aj zníženia cien za špecializovaný zdravotný materiál a zdravotnícke pomôcky, i zvyšovania objemov zdravotnej starostlivosti.

Petko si myslí, že ozdravný plán VšZP v praxi fungovať nemôže. „Mali sme voči nemu viacero výhrad, nie je zadefinovaných viacero oblastí,“ povedal. Podľa neho poisťovňa nemôže reštrukturalizovať len tak, že bude uťahovať opasky nemocniciam, pritom na sebe šetriť nemieni.

Poisťovňa plánuje s asociáciou nemocníc ďalšie stretnutie v januári 2017. To bude už na ministerstve zdravotníctva. Termín ešte nie je známy.