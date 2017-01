Ľudia dostali tento rok vyššie odmeny

V silných slovenských bankách aj poisťovniach s odmenami môžu rátať len zamestnanci plniaci stanovené výkonnostné plány a vo výrobných podnikoch sa zas odmeny viažu napríklad na dochádzku do práce. V praxi štedrosť vianočných a novoročných odmien väčšiny zamestnancov vo fabrikách závisí najmä od toho, čo s vedením podniku dohodnú odbory.

"V porovnaní s minulým rokom výška vianočných odmien a 13. platov vzrástla o 10 percent,“ uviedla manažérka pracovného portálu Profesia Katarína Tešla. Z analýzy portálu Platy.sk vyplýva, že koncoročné odmeny na Slovensku dostáva 26 percent zamestnancov a ich priemerná hrubá výška sa pohybuje na úrovni 695 eur. Koncoročné odmeny tvoria priemerne 75 percent základnej mzdy. Čo sa týka trinásteho platu, ten dostáva 17 percent zamestnancov a jeho priemerná výška je 743 eur, čo predstavuje 80 percent základnej mzdy.

Automobilky majú z čoho dávať

Za motor slovenskej ekonomiky je dlhé roky považovaný automobilový priemysel. Preto každý z troch domácich automobilových závodov láka ľudí na nadštandardné platy. V žilinskej automobilke Kia zamestnancom každý rok vyplácajú takzvaný vianočný bonus. "Výška vianočného bonusu sa pohybuje od 50 percent až do 80 percent zo základnej mzdy. Pri jeho stanovení sa zohľadňuje počet rokov, ktoré zamestnanec v spoločnosti odpracoval,“ povedal Jozef Bačé, hovorca Kia Motors Slovakia. Za splnenie výrobného plánu automobilka zamestnancom vyplatí aj koncoročný bonus. "Jeho výška v tomto roku dosiahne viac ako 760 eur,“ priblíži Bačé. Všetci zamestnanci v decembri opätovne dostanú aj vianočnú poukážku v hodnote 30 eur hradenú zo sociálneho fondu. S odmenami môžu počítať aj ľudia pracujúci v konkurenčných automobilových závodoch. "Zamestnanci Volkswagenu Slovakia dostávajú každoročne vianočný príspevok, ktorý im bol vyplatený so mzdou za mesiac november a jeho výška závisela od počtu odpracovaných rokov,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Volkswagen Slovakia Lucia Kovarovič Makayová.

Bonus aj za plnú dochádzku

Na Slovensku je silne rozvinutý aj elektrotechnický priemysel a medzi najväčšie domáce závody patrí nitriansky Foxconn. "Naši zamestnanci dostávajú 13. plat, ktorý im vyplácame v decembri formou zálohy. Tento rok sme pre všetkých kolegov pracujúcich na zmeny navyše zaviedli bonus za 100-percentnú dochádzku. Ten majú možnosť získať každý mesiac v tomto štvrťroku a najnovšie aj v prvých týždňoch budúceho roka,“ povedal Jozef Plško, hovorca Foxconnu Slovakia. Spomínané bonusy sú nadviazané hlavne na prítomnosť v práci. "Reagujeme tak na povahu našej výroby, ktorá je charakteristická svojou sezónnosťou. V období vysokej sezóny, ktorá sa kryje s predvianočným obdobím, motivujeme ľudí k vyššej prítomnosti v práci aj spomínanými finančnými bonusmi,“ dodal Plško.

Medzi silné podniky patria aj oceliarne, a to aj napriek súčasným problémom súvisiacim s dovozom lacnej čínskej ocele do Európy. "Tento rok bola vyplatená všetkým zamestnancom firmy a tiež jej dcérskych spoločností vianočná mzda. Po veľkonočnom príspevku a dovolenkovej mzde je to tretí príspevok zamestnávateľa navyše v tomto roku. Nárok na jej vyplatenie je podmienený niekoľkými faktormi, ktoré konkrétne upravuje vnútorný predpis. Zamestnanci tak k výplate za mesiac november dostali odmenu vo výške 12 percent objemu tarifnej mzdy, ktorá im bola vyplatená za obdobie január – október 2016,“ uviedla Mária Niklová, personálna riaditeľka Železiarní Podbrezová.

V banke peniaze aj módny doplnok

Medzi ľudí s koncoročnou odmenou sa zaradili aj zamestnanci košických oceliarní. "V súlade s platnou kolektívnou zmluvou dostávajú naši zamestnanci koncom roka 14. plat vo výške polovice mesačnej mzdy,“ povedala Ľubomíra Šoltésová z odboru vonkajších vzťahov U. S. Steel Košice. Slovensko sa dlhé roky pýši jedným z najzdravších a najziskovejších bankových sektorov v Európe. Za prvých deväť mesiacov roku 2016 dosiahli domáce banky zisk vo výške 561 miliónov eur. V najväčšej slovenskej banke Slovenskej sporiteľni sa na odmeny môžu tešiť hlavne úspešní zamestnanci. "Odmeny v pobočkovej sieti vyplácame na štvrťročnej báze a ostatným zamestnancom na ročnej báze. Keďže odmeny v Slovenskej sporiteľni sú priamo závislé od splnenia finančných cieľov aj od výkonu konkrétneho zamestnanca, štandardne ich vyplácame počas nasledujúceho roka až po vyhodnotení výsledkov banky,“ povedala Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne. Všetci zamestnanci bez ohľadu na ich pracovné výsledky dostali vianočný darček v podobe módneho doplnku od známej slovenskej návrhárky.

Regenerácia aj dovolenka navyše

Vysoké zisky v domácom finančnom sektore dosahujú hlavne veľké banky a väčšina z nich vypláca prípadné odmeny až začiatkom roka 2017. "Začiatkom budúceho roka plánujeme vyplácať ročné výkonnostné odmeny, ktoré sa viažu na hospodárske výsledky banky, tímovú a individuálnu výkonnosť zamestnancov,“ uviedla Zuzana Povodová, hovorkyňa Tatra banky.

Na plnenie stanovených cieľov sú nadviazané odmeny aj v poisťovni Allianz. "Takzvaný výkonnostný bonus je po splnení vopred stanovených cieľov a dosiahnutých pracovných výsledkov zamestnanca vyplácaný dvakrát ročne vo výške mesačného platu. Zároveň má každý zamestnanec nárok na podiel na hospodárskych výsledkoch spoločnosti, ktorý je vyplácaný raz ročne, v závislosti od hospodárenia firmy, maximálne do výšky mesačného platu. O jeho vyplatení rozhoduje vedenie spoločnosti,“ priblížila Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie Allianzu. Bez ohľadu na výsledky má každý zamestnanec nárok na finančný príspevok na zdravotnú starostlivosť alebo na regeneráciu v zmluvne dohodnutom zariadení s dovolenkou navyše.

Príplatky za prácu cez víkendy a sviatky

Rekordne veľké tržby pred Vianocami dosahujú obchody a v niektorých spoločnostiach z vysokých tržieb profitujú aj pracovníci. "Zamestnanci po skúšobnej dobe dostávajú na základe svojich individuálnych pracovných výsledkov a hospodárskeho výsledku spoločnosti odmenu vo výške minimálne jedného platu. Odmena nie je fixná, ale rastie s výsledkom jednotlivca,“ povedal Andrej Višacký, vedúci oddelenia ľudských zdrojov v spoločnosti NAY. Spoločnosť Tesco tvrdí, že benefity svojim zamestnancom poskytuje nielen koncom roka, ale počas celého roka. "Našim zamestnancom poskytujeme napríklad počas víkendov a sviatkov atraktívne príplatky nad rámec zákona. Takisto sme tento rok zvýšili platy všetkým kolegom na nemanažérskych pozíciách v obchodoch a v distribúcii o 6,7 percenta až 10 percent,“ priblížila Zuzana Lošáková, hovorkyňa Tesco Stores Slovensko.

Robotníci pracujúci na stavbe slovenských diaľnic dostali v niektorých firmách koncoročné odmeny už v októbri. „Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch vyplatí naša spoločnosť zamestnancom ročné odmeny. Robotníkom boli v 10. mesiaci roka 2016 vyplatené odmeny za kalendárny rok 2016. Technicko-hospodárskym pracovníkom sa vyplácajú odmeny po skončení hospodárskeho roka, teda až v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka,“ uviedla Edita Novotná, hovorkyňa spoločnosti Strabag. V tejto stavebnej firme konkrétna výška odmeny závisí od hospodárskeho výsledku spoločnosti.