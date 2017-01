Na Silvestra znovu úradoval alkohol aj červený kohút

„Tá najčastejšie spôsobila požiare kontajnerov, suchého lístia a stromov, šopy, vo dvoch prípadoch išlo o požiare na balkónoch,“ vymenovala hovorkyňa.

Najväčšiu materiálnu škodu, odhadovanú až na 30-tisíc eur, oheň spôsobil v Bratislave, v objekte v lesoparku na Ceste na Kamzík, kde začalo horieť pred štvrtou hodinou rannou. Pre silné zadymenie tam hasiči museli pracovať s dýchacími prístrojmi, príčinu požiaru zatiaľ zisťujú. Krátko po polnoci zase červený kohút úradoval v prístavbe hospodárskej budovy v Ostraticiach (okres Partizánske), kde výšku škody predbežne stanovili na 20-tisíc eur.

Okrem požiarov hasiči vyrazili aj k 61 technickým udalostiam, z ktorých bolo 26 dopravných nehôd. Vážnejšia sa odohrala po druhej po polnoci na štátnej ceste v bratislavskej Petržalke. Zranili sa pri nej dve osoby, jednu z nich bolo treba z havarovaného vozidla vyslobodzovať hydraulickým zariadením.

Plné ruky práce mali na záver roka 2016 aj horskí záchranári. Na lyžiarskych svahoch ošetrili celkovo 31 rôznych úrazov, mimo tratí pomáhali vo dvoch prípadoch. Operačné stredisko tiesňového volania prijalo 17 žiadostí o pomoc, z toho tri prípady boli riešené v spolupráci s rýchlou zdravotnou pomocou, políciou a hasičmi.

Hodinu po polnoci na nedeľu požiadali horských záchranárov z Veľkej Fatry o pomoc z Apres-ski baru na Martinských holiach, kde si 22-ročný muž pádom zo stoličky poranil rebrá. Poskytli mu prvú pomoc a terénnym vozidlom ho previezli do dostupného terénu, kde ho odovzdali zdravotníkom. V nedeľu skoro ráno požiadali horských záchranárov o pomoc aj policajti z Brezna. Vyviezli ich neprístupným terénom do hotela Kosodrevina v Nízkych Tatrách, kde si muž so ženou riešili nezhody.

Len na centrálnych príjmoch v Bratislave ošetrili počas silvestrovskej noci zdravotníci Univerzitnej nemocnice spolu takmer 700 ľudí. Ako informovala hovorkyňa Zuzana Eliášová, išlo o osoby pod vplyvom alkoholu, ale aj po úrazoch, so zvýšenými teplotami, zápalom pľúc či srdcovým kolapsom. Po zranení v dôsledku manipulácie s pyrotechnikou ošetrili päť ľudí. Prešovskí traumatológovia zachraňovali 14-ročného chlapca, ktorému petarda strelila do oka. Jeho stav si vyžaduje aj plánovaný operačný zákrok. „Na prelome rokov sme zaznamenali aj jednu hospitalizáciu na oddelení pediatrie, a to z dôvodu intoxikácie alkoholom a úrazu hlavy," informovala Renáta Cenková, hovorkyňa prešovskej fakultnej nemocnice.