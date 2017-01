Veľká anketa denníka Pravda o očakávaniach a želaniach v novom roku

Peter Sagan,

cyklista, Žilina

V roku 2017 ma čaká pôsobenie v novom tíme. Myslím si, že máme veľmi silný tím, v ktorom mám okolo seba ľudí, ktorých potrebujem. Panuje v ňom veľmi dobrá atmosféra, všetci sú plní elánu, čo je pred nadchádzajúcou sezónou dobrý signál. Chcem naďalej zostať najmä sám sebou a budem sa usilovať robiť všetko najlepšie, ako viem. Všetkým ľuďom želám najmä lásku, toleranciu a porozumenie, ak by nám tieto vlastnosti nechýbali, žilo by sa nám lepšie. Veľa zdravia a nech to všetkým v novom roku dobre bicykluje.

Brigita Schmögnerová,

bývalá ministerka financií, Bratislava Rok 2017 bude rokom pokračujúcich bezpečnostných ohrození, rastúcich tenzií z migračnej krízy, rokom neistôt spojených so začiatkom brexitu a nástupom novej americkej administratívy. Ďalšie posilňovanie extrémnych, xenofóbnych a protieurópskych politických strán vo voľbách v kľúčových štátoch eurozóny bude zväzovať ruky tzv. štandardných politických strán a eurozóna zostane zablokovaná. Okrem toho bude vystavovaná staronovým rizikám súvisiacim s vývojom druhého najzadlženejšieho štátu eurozóny – Talianska, a treba iba veriť, že sa nájde odvaha použiť neortodoxné riešenia, ktoré by zamedzili šíreniu tzv. nákazy.

Rudolf Schuster,

prezident SR v rokoch 1999 až 2004, Košice

Myslím, že ťažkých rokov už bolo dosť. Takže prvé dobré prekvapenie budúceho roka podľa mňa prinesie nový prezident USA Donald Trump, a to tým, že bude úplne iný, ako sa predpokladalo. Že napríklad prinesie uvoľnenie vzťahov s Ruskom. A že dohoda medzi oboma veľmocami skončí krviprelievanie v Sýrii. Verím, že sa svet vyrovná aj s takzvaným Islamským štátom. Čo sa týka domácej politiky, aj napriek napätiam, ktoré tu vznikajú, či posunom v prieskumoch preferencií, vydrží táto vládna koalícia až do riadnych volieb. Všetci v nej zúčastnení chcú vládnuť, dokázali to už tým, že sa vôbec spojili. A úprimne, ak by malo dôjsť k zmene, neviem si predstaviť vládu zloženú zo súčasnej opozície. Bol by som rád, keby sa zlepšila politická kultúra, keďže jej úroveň sa stále znižuje. Politici sú vulgárni, urážajú sa, zosmiešňujú, nadávajú si do zlodejov. Pritom prezumpcia neviny stále platí. Asi však ďalej pôjdeme dole, kým sa nezmení volebný systém a nevznikne 150 volebných obvodov.

Zuzana Kusá,

sociologička SAV, Bratislava Nie som politologička ani ekonomická či vojenská analytička, preto neviem odhadnúť rozloženie síl a zámery tých, ktorí majú moc meniť základné parametre našich životov. No aj tak vidím, že nie je dôvod nádejať sa, že mocní prestanú živiť vzájomné predsudky medzi ľuďmi a usmerňovať frustráciu, ktorú spôsobujú, na rôzne „viditeľne iné“ kategórie osôb. Nie je tu teda predpoklad, že možno očakávať ľudskejší a solidárnejší rok.

Matej Tóth,

olympijský víťaz v chôdzi na 50 km, Banská Bystrica

U mňa bude veľmi dôležité znovu sa vrátiť k plnému tréningu. Mám za sebou prvé vážnejšie zranenie aj operáciu. Nad mojimi výkonmi v budúcom roku visí otáznik, pretože neviem, či bude moje telo schopné nabrať top formu. Čakajú ma majstrovstvá sveta v Londýne, kde by som chcel natiahnuť víťaznú sériu a obhájiť titul. Dúfam, že bude pokračovať pozitívny trend a spoločne nadviažeme na úspechy, ktoré slovenskí športovci dosiahli minulý rok. Dôležité pre mňa bude aj to, aby naše výkony motivovali deti. Budem rád, ak ich na ihriská bude chodiť viac ako v minulosti.

Zita Furková,

herečka, Bratislava Čo tak môže človek očakávať… Zdravie a najmä zdravý rozum pre každého, menej hádok v parlamente, umiernenosť v zmysle, aby sa z politiky nerobilo divadlo a aby sa nám darilo v Divadle Astorka Korzo ‘90. Aby sme boli pozitívni, aj keď je to slovo už veľmi sprofanované. Ale hlavne, aby boli ľudia dobrej mysle. Aby si viac vážili jeden druhého. Nikto nie je úplne čistý, v každom z nás sa skrýva dobro aj zlo, ide však o to, aby to dobré vždy prevyšovalo. A to spočíva aj v sebaovládaní. Keď chce človek kritizovať, musí vždy začať od seba.

Michal Horský,

politológ, Bratislava

Po nezvykle dramatických udalostiach roku 2016 v domácej a zahraničnej politike sa v roku 2017 patrí očakávať už len lepšie správy. Problematické budú nastávajúce voľby vo veľkých krajinách Európskej únie, ale zdá sa, že na domácej politickej scéne po dlhom čase by mohlo nastať isté upokojenie a utíšenie. Treba veriť, že to nebude iba ticho pred veľkou búrkou. Nepochybne, vládna koalícia sa bude ďalej pokúšať upevniť spoločenskú stabilitu v krajine i stabilitu vlastnej politickej moci. Opozícia sa, naopak, pokúsi o jej deštrukciu, na čo si však už občania pomaly privykajú. Aj preto prímerie politických konkurentov a ich zbraní, akými sú populizmus či nevyberané útoky, možno považovať iba za predbežné.

Marek Hamšík,

futbalista, Neapol Tesne pred Vianocami sme dostali krásny darček – narodila sa nám prvá dcéra Melissa. Veľmi sa z nej tešíme a želám si, aby bola zdravá, podobne ako celá rodina, a mohli sme sa z nej všetci tešiť. Mám za sebou opäť skvelý rok, v poslednom období po každom vravím, že bol úspešnejší ako predchádzajúci. Prajem si, aby tento trend vydržal. Už čoskoro nás čakajú dva zápasy s Realom Madrid v Lige majstrov a radi by sme v nich čo najlepšie obstáli. V reprezentácii budeme bojovať o MS v Rusku, urobíme všetko, aby sme boli úspešní. Určite by sme tým potešili našich fanúšikov.

Milan Lasica,

herec, Bratislava

Hlavne zdravie a šťastie.

To je všetko, čo k tomu môžem povedať. Nejaké veľké ambície už ani nemám.

Veronika Vadovičová,

dvojnásobná víťazka z paralympiády v Riu, Bratislava Čo sa týka športovej streľby, čaká ma niekoľko technických zmien, na ktoré si budem tento rok zvykať a testovať ich. Svetové poháre máme v prvej polovici roka, preto bude začiatok trošku hektický. Z tohto dôvodu sa teším na pokojnejší druhý polrok. Majstrovstvá sveta ma čakajú až v roku 2018, takže budem mať viac času na moje záľuby a oddych. A po dvoch rokoch mi, dúfam, vyjde aj nejaká dovolenka. V rodinnom a v súkromnom živote bude, dúfam, fungovať všetko ako doteraz.

Daniel Valúch,

zamestnanec CERN-u, Ženeva/Bratislava

O jednu sekundu kratší ako rok 2016. Ďalšie veci o roku 2017 budem vedieť predpovedať zhruba o rok. Potom to však bude istota minimálne „5 sigma…“ Vedci rozumejú.

Veronika Velez-Zuzulová,

zjazdová lyžiarka, Annecy (Francúzsko) Zo športového hľadiska dúfam, že mi bude zdravie slúžiť aspoň tak, ako doteraz. Verím, že aj naďalej budem môcť športovať s radosťou, bez bolesti. V nadchádzajúcom roku totiž budem čeliť veľkej výzve, ktorou sú majstrovstvá sveta. Rada by som na nich zabojovala o vytúženú medailu. Čo sa týka rodinného života, prajem si, aby bolo všetko tak, ako dosiaľ. Mám totiž tú najlepšiu rodinu, akú si len môžem priať. Prajem jej, nech sú v nej všetci zdraví a máme sa radi.

Sibyla Fischerová,

dôchodkyňa, Trenčín

V roku 2017 by som si želala najmä zdravie, aj celej svojej rodine a blízkym. Len keď máme dobré zdravie, baví nás žiť, rozdávať radosť a pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Želám si aj pokoj vo svete, menej ľudských nešťastí v rodinách, aby sme sa tešili z každého nového dňa, zobúdzali sa do pokojných dní a tešili sa zo života. Keďže „sedmička“ je magické číslo a znamená aj cestu, želám si, aby si ľudia v rodinách našli cestu k sebe a aby na seba nezabúdali. Aby šťastie a naplnenie života hľadali na správnych miestach, mysleli pozitívne, nedovolili, aby ich pohlcovala nenávisť.

Matúš Gála,

generálny riaditeľ Lidl Slovensko, Bratislava Želám Slovensku úspešný a po všetkých stránkach pozitívny rok 2017. Obchodníci budú v budúcom roku ešte pozornejšie načúvať svojim zákazníkom, pretože práve oni rozhodujú o bytí a nebytí každej firmy. Je preto dôležité vnímať potreby a požiadavky spotrebiteľov a vychádzať im v ústrety. V Lidli sa hrdo hlásime k našej diskontnej podstate, čo predovšetkým znamená priamosť v zmysle orientácie na zákazníka, jednoduchosť, efektivitu a snahu o čo najlepší pomer kvality a ceny. V roku 2017 budeme aj naďalej tvrdo pracovať na zlepšovaní našej ponuky a služieb tak, aby sme pre zákazníkov stále boli správnou voľbou. Veríme, že štát a súkromná sféra budú viesť konštruktívny dialóg, ktorého výsledkom bude ďalšie zlepšovanie podnikateľského prostredia, predovšetkým zvýšená flexibilita pracovného trhu, pokles nezamestnanosti a tiež spolupráca v oblasti budovania vedomostnej ekonomiky či rozvoja duálneho vzdelávania.

Richard Müller,

spevák, Bratislava

Všetko 56 To, čo každý normálny človek – zdravie, lásku, život… Pravdu

Marcela Tokošová,

výkonná riaditeľka Kovotvaru, Kúty Najdôležitejšie pre mňa je, aby bola moja rodina zdravá. V osobnom živote toho veľa nečakám. Staršiu dcéru by som chcela v budúcom roku zapísať na nejaký krúžok. Má tri roky, a tak pri ničom dlho neobsedí. Zatiaľ len sledujeme, čo by pre ňu mohlo byť tým pravým. Začala som chodiť na jogu a sama som bola prekvapená, ako veľmi ma to baví. Preto by som v tom chcela pokračovať. Dokončiť by sme mali aj rekonštrukciu nášho domu. Zatiaľ sme si ho veľmi neužili, keďže ešte stále sa pracuje na hornom poschodí. Ako riaditeľku výrobného podniku má trápia problémy s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. V roku 2017 by som si veľmi želala, aby sa nám podarilo nájsť potrebných takmer 50 nových zamestnancov.

Ladislav Asványi,

viceprezident Slovenského atletického zväzu, Bratislava

Slovenskej atletike želám, aby potvrdila svoje popredné postavenie v slovenskom športe. V súvislosti s mítingom Pravda–Televízia–Slovnaft, ktorý sme vlani obnovili, pripravujeme pre divákov veľké prekvapenie. Veríme, že vyjde a míting si nájde pevné miesto v športovom kalendári. Na sklonku roka nás čaká aj európsky šampionát v krose. Nádejam sa, že sa pohne i výstavba Olympijského múzea, slovenský šport si ho zaslúži. V spoločenskom živote nech je viac pekných dní než konfliktných a medzi ľuďmi viac vzájomnej dôvery. Vtedy sa dostavia aj úspechy.

Regina Pinková,

podnikateľka v oblasti vzdelávania, Banská Bystrica V novom roku 2017 by som si v osobnom živote želala zdravie a spokojnosť pre tých, ktorí sú mi najbližší, a veľa pekných okamihov, prežitých s rodinou a priateľmi. V pracovnom živote by som chcela pokračovať vo svojom vzdelávaní a snažiť sa pracovať na projektoch, ktoré ma posunú ďalej v profesijnom živote. V celospoločenskom živote by som si priala, aby ľudia na Slovensku viac pokročili vo vnímaní vecí s nadhľadom a nepociťovali všetko tak negatívne, ako je to teraz, a takisto, aby sa spoliehali viac na seba a viac si dôverovali. Myslím si, že jedine takáto zmena dokáže posunúť Slovensko v budúcnosti smerom vpred. Celkovo by som si želala stretávať viac pozitívne naladených ľudí, ktorí mi budú dodávať energiu.

Imrich Béreš,

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, Bratislava

Rok 2017 bude v bankovom sektore pomerne turbulentný. Očakávam výrazný pokles ziskovosti v jednotlivých bankách. Vzhľadom na „malosť“ nášho trhu a vysoké daňové a odvodové zaťaženie nie je vylúčený aj odchod niektorých bánk zo Slovenska, prípadne zmena na zahraničné pobočky. Rovnako môžu nastať fúzie a zmeny akcionárskych štruktúr. Nevylučujem pomerne veľkú bankovú krízu v niektorých krajinách eurozóny, najmä v Taliansku. Ďalší rok bude aj v znamení stále rastúcej ochrany spotrebiteľa a mierneho nárastu úrokových sadzieb. Ak by som mal byť osobný, želal by som všetkým, aby v roku 2017 nebola každodennou top témou v našich rodinách politika. Zbytočne ľudí traumatizuje, rozdeľuje a spôsobuje im nepohodu.

Erika Cintulová,

starostka, Kláštor pod Znievom Želám každému, aby sme si urobili rok 2017 taký, po akom túžime. Hovorí sa, že každý je strojcom svojho šťastia. A ja si myslím, že to vo veľkej miere platí. Ak sa sústredíme na to, čo môžeme pre svoje šťastie urobiť my, a nie na to – čo alebo kto mu bráni, verím, že prežijeme úspešný rok 2017. Ak sa ma pýtate ako političky, aj keď ja sa veľmi za političku nepovažujem, tak platí to isté. Prajem kolegyniam a kolegom viac vykonanej práce, viac ponúknutých riešení a menej prázdnych rečí a kritiky tých druhých.

Ladislav Škantár,

olympijský víťaz vo vodnom slalome, Kežmarok

Po úspešnej olympijskej sezóne bude rok 2017 pre nás veľmi náročný. Naším vrcholom budú majstrovstvá sveta v Pau, kde by sme chceli uspieť. Titul svetových šampiónov je jediné prvenstvo, ktoré nám s Petrom v našej medailovej zbierke chýba, takže máme o motiváciu navyše. V osobnom živote budem rád, ak zostaneme zdraví. Nebránim sa tomu, aby sa naša rodina rozrástla o ďalšieho člena.

Zuzana Žišková,

administratívna pracovníčka, Trenčín Čo by som si priala od roku 2017? Aby som mala znova 17. Ak by to náhodou nevyšlo, tak by som si priala zájsť na nórske súostrovie Lofoty alebo iné miesta na svete, ktoré nie sú príliš skomercionali­zované, turisticky navštevované a kde sa dá vidieť niečo zaujímavé. Ak by mi niečo také priniesol rok 2017, bola by som s ním spokojná.

Peter Šimko,

chirurg, prednosta Kliniky úrazovej chirurgie UNB, rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava

Pevne verím, že budúci rok bude pokojnejší. Dúfam, že bude fungovať to, čo je dobré. Nesmieme rušiť tie veci, ktoré fungujú.

Pavel Branko, filozof, publicista, filmový kritik, Bratislava

Myslím si, že najväčšou udalosťou roka 2017 budú prezidentské voľby vo Francúzsku.

Pavol Sečkár,

predseda SZPB, Banská Bystrica

Ústredná rada, oblastné výbory a základné organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov budú pokračovať v plnení nového programového zamerania prijatého na XVI. zjazde. To znamená trvalý kontakt s členmi a verejnosťou. Aj preto budeme na podujatia na miestach bojov a obetí vojny pozývať i mladých ľudí a rodinných príslušníkov odbojárov. Viac informácií budeme poskytovať na webovej stránke a Facebooku SZPB. Očakávame účasť návštevníkov našej expozície na Štúrovej 8 v Bratislave, kde sa budú organizovať školenia nielen pre súčasných funkcionárov, ale aj pre ďalších, mladších, šikovných spoluobčanov, budúcich funkcionárov zväzu. Dokončíme opravu poškodeného pamätníka Druhej paradesantnej brigády na Krpáčove pri Dolnej Lehote. Pripravujeme opravu pomníka v Kremničke, ako aj udržiavanie ďalších národných pamiatok, partizánskych bunkrov, pamätných tabúľ a náučných bilbordov. Rozvíjame spoluprácu s ministerstvom školstva, Štátnym metodickým centrom a oddeleniami samosprávy a štátnej správy, ako aj so zahraničnými združeniami veteránov a antifašistov.

Stanislav Voskár,

prezident Slovenského mliekarenského zväzu, Bratislava Želáme si, aby v novom roku došlo k stabilizácii situácie na trhu s mliekom. Rok vyrovnaného dopytu a ponuky v súvislosti s mliekom sme tu už dávno nemali a myslím si, že by si ho výrobcovia aj spracovatelia zaslúžili. Zároveň by sme radi videli zastavenie úbytku dojníc. Aby sa tieto želania skutočne splnili, sú žiaduce systémové podpory prvovýroby mlieka. Pokročíme, ak štát podporí producentov 8 centami za liter mlieka. Prajeme si dosiahnuť naozaj partnerskú spoluprácu s obchodnými reťazcami. Len tak zvýšime podiel domácich výrobkov na pultoch predajní. Naším novoročným predsavzatím sú marketingové aktivity zamerané na mladú generáciu. Chceme ponúknuť deťom v školách čo najviac slovenských mliečnych dobrôt. Napokon si prajeme, aby všetky vládne a samosprávne inštitúcie konečne objednávali a predávali vo svojich stravovacích a bufetových zariadeniach najmä domáce produkty.

Štefan Šabík,

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP, Bratislava

Čitateľom Pravdy v nadchádzajúcom roku želám veľa zdravia, životného optimizmu, mnoho príjemných chvíľ strávených s najbližšími a veľa pozitívnej energie. Pre našu spoločnosť nech nový rok prinesie spokojných odberateľov elektriny a plynu, ktorých sa budeme snažiť získať spoľahlivosťou, dôveryhodnosťou a inováciami služieb.

Anastasia Kuzminová,

dvojnásobná olympijská víťazka v biatlone, Banská Bystrica Čo najlepšie sa chcem pripraviť na majstrovstvá sveta v rakúskom Hochfilzene, určite moje posledné v kariére. Návrat do pretekov Svetového pohára po materskej dovolenke a dvoch vynechaných sezónach naznačil, že opäť môžem držať krok so svetovou špičkou. Povzbudilo ma nedávne šieste miesto v šprinte v slovinskej Pokljuke, sama najlepšie viem, v čom musím pridať. Tento rok je aj predolympijským rokom, beriem ho ako test výkonnosti pred zimnou olympiádou v Pjongčangu 2018. Dôležité bude, ako si telo opäť zvykne na záťaž. Zároveň som matka dvoch detí a manželka, veľmi mi záleží na zdraví a šťastí mojej rodiny. To považujem za najdôležitejšie, ak je rodina v pohode, ostatné príde.

Dušan Chrenek,

vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR, Bratislava

Počas slovenského predsedníctva sa napätie v Európe neodstránilo, no podstatne zmiernilo. S miernym optimizmom sa pozerám i na nasledujúci rok. Budúcnosť Európy ovplyvnia voľby vo viacerých významných európskych krajinách, čakajú nás ťažké rokovania o brexite, hľadanie spolupráce s novou administratívou v USA, ako aj reagovanie na vojenské konflikty v našom okolí, najmä v Sýrii. Naďalej nás bude ovplyvňovať migrácia, aj keď v tejto oblasti je Európa už lepšie pripravená. Máme užšiu spoluprácu s partnermi, či už s Tureckom, alebo africkými krajinami, aj lepšiu ochranu vonkajších hraníc, ktorá sa posilnila spustením Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Únia bude musieť naďalej posilňovať spoluprácu v oblasti bezpečnosti a lepšie čeliť hrozbám terorizmu. Je dôležité, aby ďalej nenarastal extrémizmus a populizmus. V ekonomickej oblasti, aj keď problémy nie sú zažehnané, očakávam mierny rast a ďalšie znižovanie nezamestnanosti. Veľkú pozornosť bude únia venovať vytváraniu príležitostí pre mladých ľudí a posilneniu sociálnych aspektov v EÚ. Rásť budú naďalej investície podporené Investičným plánom pre Európu, posilní sa aj jednotný trh, a to najmä v digitálnej oblasti, ako aj budovaním energetickej únie. V roku 2017 si pripomenieme aj 60. výročie podpisu Rímskych zmlúv, na ktorých bola EÚ vybudovaná. Je to príležitosť ukázať, že aj napriek súčasným ťažkostiam je Európska únia stále projektom, ktorý prináša našim krajinám mier, solidaritu a prosperitu.

Adam Žampa,

zjazdový lyžiar, Kežmarok Ľuďom i sebe želám najmä veľa zdravia. Bez neho sa človek nikam nepohne. Taktiež si prajem šťastie. Verím, že ho všetci budeme mať toľko, koľko potrebujeme. A keď má človek vedľa seba aj lásku svojho života, tak mu už nič nechýba. To sú najdôležitejšie veci. Dúfam, že každému vyjde rok 2017 lepšie ako ten minulý a s pokorou sa posunie tam, kam chce.

Anton Siekel,

prezident Slovenského olympijského výboru, Bratislava

Tento rok bude pre mňa prvým celým rokom vo funkcii prezidenta SOV, a preto očakávam, že bude aj v znamení zásadných zmien, ktoré by som rád zaviedol do práce sekretariátu SOV. Veľmi rád by som v čo najkratšom čase zostavil odborné komisie, ktoré by sa zaoberali dôležitými témami, ktoré bude potrebné riešiť v záujme skvalitnenia slovenského športu. Ako napríklad rozvoj olympizmu, legislatíva, marketing, ale aj športová diplomacia. V osobnom živote sa budem snažiť tráviť maximum času s mojimi blízkymi. Sú pre mňa veľkou oporou, podporujú ma, čerpám od nich energiu aj do pracovného života.

Juraj Sinay,

prezident Zväzu automobilového priemyslu SR, Bratislava Automobilový priemysel v SR očakáva, že rok 2017 bude rokom pokračujúcej úspešnej výroby automobilov s nábehom nových typov, ktoré zatraktívnia všetkých finálnych výrobcov v rámci ich materských koncernov. Na to je však potrebné venovať sa spolu s relevantnými rezortnými organizáciami zabezpečeniu odbornej pracovnej sily, ktorej nedostatok sa môže negatívne prejaviť aj pri očakávanom náraste nových investícií, hlavne pri príprave nábehu výroby Jaguaru Land Rover, ako aj v segmente subdodávateľov.

Štefan Máj,

generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne, Bratislava

Teší ma, že v roku 2017 by mal aj naďalej klesať počet ľudí bez práce a mala by rásť ich kúpna sila, čo je dobrá správa pre Slovensko. Prostredie nízkych úrokových sadzieb je pre banky náročné, aj preto sa v budúcom roku očakáva pokles zisku bankového sektora. Verím preto, že nám situáciu nesťažia nečakané legislatívne prekvapenia. Z prostredia našej banky som rád, že aj v ďalšom období budeme klientom prinášať užitočné produkty, ktoré im budú zjednodušovať ži­vot.

Štefan Svitko,

motocyklový pretekár, Žaškov Prajem športovcom, ale aj všetkým ľuďom na Slovensku, nech sú zdraví. Bodaj by sa slovenským športovcom darilo tak ako minulý rok, lebo ten bol pre nás úžasný. Vlani som dosiahol obrovský úspech na Dakare, ale potom som mal smolu na zranenia – zlomil som si palec na nohe, dvakrát narazil rebrá a neskôr natiahol väzivá v kolene aj členku. Azda som si všetky zranenia vybúchal, dúfam, že sa mi budú vyhýbať a budem fit po celý rok. Samozrejme, na Dakare sa opäť pokúsim o čo najlepší výsledok.

Jana Glasová,

analytička Poštovej banky, Bratislava

Presun niektorých investícií na rok 2017 by mohol výraznejšie podporiť rast slovenskej ekonomiky, ktorý v súčasnosti očakávame mierne nad úrovňou 3 %. Naše najdôležitejšie exportne orientované odvetvia vrátane automobiliek a producentov elektrotechniky by mali v budúcom roku napredovať a prispievať tak k rastu nášho hospodárstva. Samozrejme, že v oblasti vývozu existujú externé riziká spočívajúce v horšom ako očakávanom vývoji ekonomiky eurozóny, ktorý by sa následne prejavil aj na spomalení nášho exportu. Najvýraznejšími externými rizikami sú pre eurozónu predovšetkým brexit a nastavovanie vzájomných obchodných dohôd medzi Britániou a EÚ. Riziká existujú napríklad aj na komoditnom trhu, predovšetkým, čo sa týka vývoja cien ropy. Ruku k dielu, teda k rastu nášho HDP v budúcom roku, by mala pridávať aj spotreba našich domácností. Vzhľadom na uvedené očakávame, že priaznivo sa v roku 2017 bude vyvíjať aj náš trh práce a rady nezamestnaných na úradoch práce sa budú skracovať. V mzdovej oblasti odhadujeme pokračujúci rast platov, a to nielen v nominálnom, ale aj v reálnom vyjadrení. Reálny rast miezd však už bude o niečo pomalší, keďže naša krajina sa vymaní z deflácie a ceny tovarov a služieb začnú v roku 2017 postupne rásť. Výrazného zdražovania sa obávať nemusíme, inflácia by totiž ani na konci budúceho roka nemala dosiahnuť 2 % inflačný cieľ ECB.

Miroslav Žbirka,

spevák, Praha V roku 2017 budem pripravovať svoj nový album a pravdepodobne absolvujem aj zopár koncertov, takže to bude dosť dobrodružné. A vďaka Donaldovi bude iste dobrodružná aj medzinárodná politika. Happy New Year.

Milan Stupka,

manažér pre korporátnu komunikáciu BMW, Bratislava

Zuzana Kronerová, herečka, Bratislava

Od roku 2017 očakávam, že nebude horší ako rok 2016.

Pozorujúc okolie, predpovedajúc rok 2017, vnímam, že sa veľkou rýchlosťou dostávame do stále jemnou hmlou pokrytých dní spôsobenou ultrarevolučnými zmenami v (on line) sociálnej komunikácii. Áno, je to už pomaly klišé typu „na západnom fronte nič nové“, ale pre veľký a často stále nepredvídateľný vplyv na náš každodenný život sa tomu nemožno vyhnúť. A bude to ešte rýchlejšie. Verím, že rok 2017 nám napriek tomu prinesie obranné mechanizmy pred antičlovečenskými dôsledkami tejto revolúcie. Od aktívneho osvieteneckého hľadania vnútorného „softvéru“ mysle ľudí a vyrovnania sa s tým bez „matrixového“ zneužívania až po legislatívne opatrenia a morálne kódexy v pozadí či sebareflexiu západnej civilizácie. To pozitívum a splnený odveký sen človeka, ktorý bude mať ďalšie výrazné reálne kontúry v roku 2017 v mne blízkej oblasti mobility, sú rodiace sa autonómne – samoriadiace – vozidlá, ešte viac navzájom digitálne poprepájanejšie, individuálne prispôsobenejšie, elektromobilnejšie, trvalo udržateľnejšie. Vynálezca James Watt od parného stroja nám bude zažitie roku 2017 určite v dobrom závidieť. A hádam pomôže i zúčastnená šťastná číslica „7“ v roku.

Pavel Filo,

riaditeľ SOŠ pod Bánošom, Banská Bystrica

Ako riaditeľ školy pre rozvoj vidieka by som si prial návrat ľudí k normálnym, tradičným hodnotám. Nech sú našinci uvedomelými spotrebiteľmi, ktorí sa nerozhodujú len podľa najnižšej ceny, ale vedome vyhľadávajú čerstvé a výživné potraviny priamo od prvovýrobcu v regióne, kde žijú. S touto myšlienkou je spojené aj očakávanie nášho projektu tradičné raňajky z tradičných surovín (chlieb, maslo a med) pre predškolské zariadenia, priamo od prvovýrobcov z regiónu. Očakávania z tejto cesty sú nielen v zabezpečení plnovýživných potravín pre naše deti, ale aj dôstojnejší život producentov potravín na vidieku a následne aj príťažlivá krajina pre turizmus. Aby sa vidiek nestával len múzeom starých čias, ale aj centrom ľudí vyznávajúcich slobodné povolania, na prospech celej krajiny. Sebe, ako aj ostatným včelárskym priateľom by som želal, okrem zdravia a sily, aj pokoj a vytrvalú vôľu pri poznávaní včiel. Včielkam a ich včelím rodinám by som prial správcov krajiny, ktorí prechádzajú od storočia chémie k storočiu pokory voči našej zemi.

Milan Kováčik,

dôchodca, Brezno Som odberateľom denníka Pravda od roku 1975, preto by som rád zavinšoval do roku 2017 všetkým, ktorí sa podieľajú na príprave, výrobe, distribúcii môjho obľúbeného, každodenného objektívneho informátora o dianí doma a v zahraničí vrátane príloh Pravdy. Všetkým redaktorom, vydavateľovi, čitateľom a sympatizantom denníka Pravda želám, aby vo vzťahoch medzi národmi a ľuďmi víťazilo dobro a ľudskosť, mier a láska. Aby sa každý z nás mohol aj naďalej naplno venovať svojej práci a záľubám v prospech našich detí a budúcnosti. Prajem všetko to, čo robí život príjemným – zdravie, šťastie a spokojnosť.

Juraj Žiak,

edukačný pracovník NP Veľká Fatra, Nolčovo

Tak ako každý rok aj teraz očakávam, že bude lepší a úspešnejší ako ten predtým. V novom roku rozbiehame pár nových projektov, na ktoré sa teším a verím, že sa podaria podľa našich očakávaní. Rozbiehame druhú etapu projektu na monitoring šeliem zameranú hlavne na odchyt rysa a vlka. Ďalej projekt na záchranu jasoňa červeno-okého – motýľa, ktorý nám v pohorí Veľkej Fatry vymiera. „Chuťovky“ pre verejnosť formou on line prenosov z hniezda výra skalného a rybárikov. Želám si hlavne veľa pozitívnej energie od ľudí, ktorí chcú pracovať a spolupracovať. A v osobnom živote si želám hlavne, aby celá rodina bola zdravá, to ostatné príde so zdravím aj samo.

Viliam Klimáček, dramatik, umelecký šéf divadla GUnaGU, Bratislava

Od roku 2017 očakávam viac rozumu a menej emócií.

Iveta Škripková,

dramatička a riaditeľka Bábkového divadla na Rázcestí, Banská Bystrica

Aby sme sa po jesenných regionálnych voľbách ešte stále zobúdzali v demokratickej krajine! Nech je vždy viac dôvodov na radosť zo života ako na smútok, bolesť a strach.

Jozef Puvák,

predseda PVOD Kočín Odvekým želaním roľníkov je, aby v mieri obrábali polia. Nielen mojím prianím je, aby sme sa dočkali dobrého úrodného roku 2017. Ten, ktorý máme za sebou, vyzeral spočiatku kruto, ale napokon ho ozdobili aspoň v kočínskom družstve historické úrody obilia, kukurice, cukrovej repy. Prežili sme mliečnu krízu a túžime rozvíjať produkciu mlieka. Ako komplexné poľnohospodárske družstvo, ktoré má plnokrvnú rastlinnú aj živočíšnu výrobu, si želáme, aby kompetentní oceňovali skutočný prínos pre sebestačnosť krajiny. Niekedy sa mi zdá, že sa o potravinovej bezpečnosti Slovenska viac hovorí, ako sa pre ňu robí. Program rozvoja vidieka do roku 2020 išiel doteraz mimo hlavného prúdu sebestačnosti. Mal by pamätať najmä na tých, čo vidiecku krajinu všestranne zveľaďujú – vyrábajúc potraviny zamestnávajú ľudí a zabezpečujú im slušný životný štandard. V našom družstve si ho v podobe mesačného zárobku 1 150 eur prajeme udržať aj v budúcom roku.

Juraj Minčík,

prezident Športového centra polície, Bratislava

Dúfam, že športovci v tomto roku nadviažu na úspechy z predchádzajúceho. Síce je to neolympijská sezóna, no majú pred sebou majstrovstvá sveta či Európy, kde by mohli získať pre Slovensko ďalšie úspechy. Mám pred sebou ďalšie ciele a životné výzvy v novej profesii. Verím, že sa mi bude v nich dariť aspoň tak ako na športovom poli.

Robert Redhammer,

rektor Slovenskej technickej univerzity, Bratislava Bude asi plný prekvapení, a to nielen vo svetovej politike. Verím však, že Slovensko konečne pochopí, od čoho závisí jeho budúcnosť. Že tá je predovšetkým v školstve, v našich deťoch, preto do nich začne investovať výrazne viac. Verím, že priláka späť naše talenty z celého sveta a prinesie lepšiu perspektívu mladým ľuďom.

Jozef Holjenčík,

predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR, Bratislava

Aby určite nebol horší, ako bol ten uplynulý z pohľadu zdravia, šťastia a spokojnosti ľudí. Všetkým prajem vo verejnom živote viac zdravého rozumu a menej negatívnych emócií a politikárčenia. Čo sa týka platieb za energie v roku 2017, môžu byť domácnosti a malé podniky spokojné. V budúcom roku výrazne klesne pre zraniteľných odberateľov priemerná cena elektriny, zemného plynu i tepla. Okrem iného sa tak potvrdili naše predpoklady o zásadnom vplyve výsledkov hĺbkovej kontroly úradu v distribučných spoločnostiach na koncové ceny energií. Koncová cena elektriny pre domácnosti od 1. januára 2017 zlacnie medziročne priemerne o 4,3 %. Na pokles cien sa môžu pripraviť aj odberatelia zemného plynu, priemerné ceny pre domácnosti sa medziročne znížia približne o 2,6 %, v prípade dodávky tepla to bude dokonca pokles priemerne o 6 %.

Silvia Menová, študentka, Beniakovce, okres Košice–okolie Želala by som si, aby som sa stala modelkou a mala 35 kíl. A teraz vážnejšie. Som teraz bez roboty, no naplno sa venujem štúdiu ekonomiky. Dúfam, že sa mi bude dariť a pomôže mi to nájsť si dobré zamestnanie.

Jakub Kapuš,

líder tímu prvej slovenskej družice, predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA), Bratislava

Rok 2016 bol rokom nepríjemných prekvapení a uvrhol nás do doby, keď žiadna z doterajších istôt neplatí. Čo bude s Európou, čo bude so svetom, to je veľká otázka pre nasledu-júci rok. Čaká nás všetkých veľa práce, aby sme to dali do poriadku. Let na Mars je ešte ďaleko, preto sa musí každý z nás správať zodpovedne tu na Zemi. Rok 2017 bude taký, aký ho spravíme.

Miloš Nemeček,

novinár a občiansky aktivista, organizátor súťaže Senior Friendly, Bratislava Som nenapraviteľný optimista, takže dúfam, že bude ešte lepší ako ten minulý. Ak by som to mal rozvinúť, sú vo mne dve duše – jedna patrí profesii žurnalistu a druhá mojej práci v oblasti pomoci seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím. Tá prvá verí, že v budúcom, ale ani v ďalších rokoch nezanikne tlačené slovo. Že sa ľudia presvedčia, že kvalitní profesionálni novinári sú lepší a zaslúžia si väčšiu dôveru, ako rôzni konšpirátori a podvodníci, ktorí v poslednom čase tak zamorili mediálny priestor. A tá druhá moja duša zase rozmýšľa o tom, že našej spoločnosti sa stále viac dotýka starnutie. V nádeji, že tento fakt raz nebudeme vnímať ako neriešený a neriešiteľný problém, ale skôr ako naplnenie veľkého ľudského sna o dlhovekosti.

Miro Remo,

dokumentarista, Bratislava

Očakávam, že ľudia budú naďalej frustrovaní z kultúrno–spoločenského vývoja. Očakávam ďalšie nepotrestané korupčné škandály, pretrvávanie sociálno–ekonomických, migrantských a nových foriem zastrašovania. Servilne známe tváre na obrazovkách, lacnú zábavu a vymývanie mozgov… Prehlbujúcu sa krízu v školstve. Rok bez vízie, neochotu kormidlujúcich kultúrnych a politických elít hojdajúcich sa v lone postpubertálneho kapitalizmu. Navzdory obavám z nástupu extrémizmu a hnedej štátovlády verím v lepšie zajtrajšky. Vďaka vám, ktorí neuhýbajú.

Vladimír Novák,

dôchodca, Trnava To hlavné je skôr také nesplniteľné želanie. Aby sa uzdravil môj syn, ktorý je veľmi vážne chorý. V tomto veku si robiť plány je už ťažko. Uvidím, čo život prinesie. Spolu s partnerkou chodíme radi na výlety, najmä po Slovensku. V roku 2016 nám to nevyšlo. Ak sa nič mimoriadne nestane, tak azda sa to v nasledujúcom roku podarí. Veľmi sa nám páči v Liptovskom Jáne, kde sme boli už dvakrát a radi by sme sa tam vrátili.

Andrej Sisák,

technik, Košice

Očakávam, že bude menej depresívny, že budem mať viac peňazí a že sa ľudia budú počas neho na seba viac usmievať.

Ondrej Prostredník,

evanjelický teológ, Univerzita Komenského Bratislava Prajem si, aby sa v budúcom roku medzi nami našlo viac ľudí, ktorí budú s múdrosťou a odvahou orientovať našu spoločnosť smerom k väčšej súdržnosti. Rok 2016 akoby v celej nahote ukázal hlboké názorové rozdiely veľkých skupín našej spoločnosti. Ide o rozdiely v zásadných ľudských otázkach. Budeme spoločnosťou, ktorá svoje problémy rieši tak, že zo zraniteľných skupín spoločnosti robí „obetných kozlov“, prenáša na nich svoje viny a zlyhania a najradšej by ich vyhnala zo svojho stredu? Alebo prekonáme tento nízky spôsob a staneme sa spoločnosťou, ktorá svoje problémy rieši hľadaním zmieru, zhody a s účasťou všetkých občanov ako rovnocenných partnerov?

Monika Hilmerová,

herečka, Bratislava

Nemám žiadne očakávania. Neuvažujem týmto spôsobom, skôr možno prosím o to, aby sa zachovalo to dobré. A čo sa týka rodiny a ľudských vzťahov, prajem si, aby sme boli všetci zdraví a hlavne spolu. To je pre mňa to najdôležitejšie.

Zdeno Cíger,

tréner hokejovej reprezentácie, Bratislava Nie som typ človeka, ktorý by si veci príliš plánoval dopredu. Nechám sa prekvapiť. Neplánujem žiadne zásadné zmeny ani si nebudem dávať špeciálne predsavzatia. Hokejová sezóna je už dávno v plnom prúde, vo februári nás čaká domáci turnaj Slovakia Cup a potom celoročná práca vyvrcholí na majstrovstvách sveta v Nemecku a vo Francúzsku. Minulý rok bol šampionát dosť hektický a príliš som si ho neužil, bodaj by to bolo tento rok lepšie. V septembri začne chodiť dcérka do školy. To bude pre nás doma jedna z najväčších zmien, ktorá však patrí k životu.

Miloš Rác,

výtvarník, Považská Bystrica

Mal som nedávno úraz, tak by som si prial v novom roku viac zdravia. Veľmi by som si želal, aby bola aj moja rodina zdravá a šťastná, aby sa mojej 10–ročnej dcérke darilo v škole. Mám veľký sen, vystavovať svoje diela vo Viedni, pracujem na tom, za týmto snom pôjdem ďalej. Verím snom, ten, kto nesníva, nežije. Ak sa mi ho podarí splniť, rok 2017 bude pre mňa krásny a vydarený. A taký prajem aj ostatným ľuďom v tejto krajine.

Ondrej Spišák,

divadelný režisér, Nitra Sedmička je vraj šťastné číslo. V roku 2017 preto očakávam, že svet sa začne meniť k lepšiemu. Tí, čo klamali, prestanú klamať. Tí, čo kradli, prestanú kradnúť. Tí, čo mali pocit, že im ktosi ukradol svet, zistia, že to tak nie je a nenechajú si ho vziať. A každý si uvedomí, že pri pozitívnych zmenách sveta treba začať sám od seba. V súkromí očakávam, že divadelné predstavenia, pri ktorých budem stáť, budú chcieť ľudia vidieť, čím sa potvrdí, že moja práca má zmysel.

Mária Porubčinová,

sopranistka, Bratislava

Ja osobne ďakujem tomuto roku za dosť veľa. Ale čo sa očakávaní týka, želala by som si, aby už nikto z mojich blízkych „neodišiel“, aby boli všetci moji milovaní zdraví, spokojní a pre mňa osobne si želám naďalej stále veľa inšpiratívnej prá­ce.