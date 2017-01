Lajčák: Na SK PRES sme ušetrili aj vďaka sponzoringu

„Podarilo sa nám vysúťažiť množstvo služieb prostredníctvom verejných obstarávaní za nižšie ceny, ako sme odhadovali, či ide o dopravu, catering, ubytovanie delegácií, audiovizuálnu, konferenčnú techniku. Ďalší zdroj úspor bolo, že sa využívali nízkonákladové letecké spoločnosti pri cestách z Bratislavy do Bruselu,“ povedal Lajčák. Po tretie je za úsporami sponzoring, ktorý Lajčák označil za istý experiment, ale veľmi úspešný. Pripomenul, že sponzorsky prispeli napríklad Peugeot mikrobusmi, Slovnaft palivom, potraviny a minerálky boli tiež sponzorské dary, IT vybavenie mali od Orangeu.

Lajčák v súvislosti s vyhodnotením predsedníctva poskytol aj niekoľko štatistických údajov. Počas predsedníctva, ktoré trvalo od júla do decembra 2016, sa v Bratislave konalo 20 ministerských podujatí, viac ako 180 podujatí na expertnej úrovni a šesť podujatí parlamentnej dimenzie. V Bruseli sa uskutočnilo 53 ministerských rád, ktorým predsedali naši ministri a bolo viac ako 1 200 pracovných skupín, ktoré viedli naši diplomati. V Bratislave sa na predsedníckych podujatiach zúčastnilo takmer 26-tisíc ľudí, z toho 833 VIP hostí, to znamená na ministerskej a vyššej úrovni. Bolo tu 1 521 zahraničných novinárov a Slovensko privítalo 60 návštev z inštitúcií Európskej únie.

Slovenské predsedníctvo sa podľa Lajčáka snažili prezentovať ako celospoločenské vlastníctvo, nie ako projekt, do ktorého je zapojených niekoľko desiatok elít. „Rád konštatujem, že v súvislosti s naším predsedníctvom sa zhruba v 30 krajinách konalo približne 350 prezentačných projektov, z toho približne 250 kultúrnych podujatí. Okrem toho viac ako 200 podujatí na Slovensku, ale aj v zahraničí získalo záštitu slovenského predsedníctva, čiže možnosť vystupovať pod značkou SK PRES,“ informoval Lajčák.

Do aktivít týkajúcich sa slovenského predsedníctva sa zapojili všetky kraje s výnimkou Banskobystrického, kde bolo oslovené mesto Banská Bystrica. „Boli to podujatia rôzneho charakteru od náučno-vzdelávacieho, diskusného, športového. Celkovo sa do týchto aktivít, ktoré organizovali mimovládne organizácie, akademici, kultúrne združenia, zapojilo viac ako 450-tisíc občanov Slovenska,“ dodal minister.