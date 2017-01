V Tatrách sa už lyžuje aj v Lomnickom sedle

Kým v predchádzajúcich rokoch ju sprevádzkovali najskôr v polovici januára, väčšinou ešte neskôr, tentoraz ju lyžiari mohli vyskúšať už v prvý deň nového roka. Umožnili to dobré klimatické podmienky.

Zuzana Fabianová, hovorkyňa spoločnosti Tatry Mountain Resorts, ktorá prevádzkuje lyžiarske strediská vo Vysokých aj Nízkych Tatrách, vysvetľuje, že fungovanie zjazdovky závisí výlučne od množstva prírodného snehu.

„V súčasnosti je v Lomnickom sedle 120 centimetrov prírodného snehu. Spustenie zjazdovky je ale podmienené aj od výsledku monitorovania snehovej pokrývky Horskou záchrannou službou. Pyrotechnici horskej služby ju ešte minulý štvrtok otestovali odstrelom pomocou výbušnín. Pri dvoch odstreloch sa lavíny neuvoľnili, a tak lavínoví špecialisti vyhodnotili stav snehovej pokrývky v Lomnickom sedle ako stabilný a lyžiarska sezóna v tejto lokalite sa mohla začať,“ poznamenala Fabianová.

Atraktívna zjazdovka dlhá 1 240 metrov zo Skalnatého plesa na Lomnické sedlo sa lyžiarmi hemžila už túto nedeľu. Vyváža ich tam viac ako kilometer dlhá dvojsedačková lanovka so 400-metrovým prevýšením. Na Skalnaté pleso sa dostali pätnásťmiestnou lanovkou.

„Netrúfam si odhadnúť, koľko bolo v prvý deň roka v Lomnickom sedle lyžiarov, no bolo ich dosť. Mnohí využili hneď prvú možnosť zajazdiť si,“ podotkla ďalej Fabianová. Najnáročnejší lyžiari môžu okrem čiernej zjazdovky využívať v Lomnickom sedle aj tzv. Francúzsku muldu či freeridový terén v jej juhozápadnej časti.

V predchádzajúcich rokoch sa na svahoch Lomnického sedla lyžovalo neskôr. Vlani sa tu prví lyžiari objavili až v polovici februára.

Klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavol Faško zdôrazňuje, že tohtoročná zima priniesla do Vysokých Tatier slušnú nádielku snehových zrážok, čoho dôsledkom je aj možnosť skoršieho lyžovania v Lomnickom sedle. S nedostatkom snehu nie sú podľa informácií spoločnosti Tatry Mountain Resorts problémy ani v iných častiach našich veľhôr.

Na zjazdovkách v Tatranskej Lomnici je od 50 do 70 centimetrov snehu a na Štrbskom Plese od 40 do 50 centimetrov snehu a veľmi dobré podmienky na lyžovanie. V celých Vysokých Tatrách je spustených celkom 24 kilometrov zjazdoviek.

Prvý deň v roku lyžiarom na Lomnickom sedle prialo aj počasie. Bola inverzia, svietilo slnko. Na Lomnickom štíte, ktorý má nadmorskú výšku 2 634 metrov bolo v nedeľu – 3,5 stupňa Celzia, v samotnom Lomnickom sedle mohlo byť okolo nuly.

„Tieto oproti nižšie položeným miestam miernejšie teploty spôsobila inverzia. Na Štrbskom Plese bolo dokonca + 5,5 stupňa Celzia. Už v najbližších dňoch by sa to však malo zmeniť. Naším územím bude prechádzať studený front, čo sa výrazne prejaví na poklese teplôt, a na to by sa mali pripraviť aj lyžiari,“ upozorňuje Faško. Podľa klimatológa už od utorka môžeme očakávať na niektorých miestach nášho územia teploty pod –10 stupňov Celzia a v druhej polovici týždňa budú ešte klesať. „V piatok či v sobotu dosiahnu v lyžiarskych strediskách vrátane Lomnického sedla aj hodnoty okolo – 20 stupňov Celzia. To už nebude ani vo vyšších polohách slnečné počasie, ale bude oblačno, môže padať sneh a bude fúkať vietor. Tých, ktorí sa napriek tomu vyberú do hôr za lyžovačkou, upozorňujem, aby sa nezabudli teplo obliecť,“ vystríha Faško.