Rok 2016 na cestách: Menej nehôd aj obetí

Podľa informácií, ktoré sa Pravde podarilo získať, ubudlo chodcov, cyklistov či motorkárov, ktorí prišli pri nehodách o život. Slovensku sa darí napĺňať požiadavku Európskej únie znižovať ročne počet obetí na cestách. Dopravní analytici hovoria, že je ešte čo zlepšovať. Aj zo strany účastníkov cestnej premávky, aj zo strany polície.

Najčastejšou príčinou tragických nehôd bolo porušenie povinností vodiča, nedovolená rýchlosť jazdy, často v kombinácii s alkoholom, nesprávny spôsob jazdy či predbiehanie. Presné štatistiky nehodovosti zverejní rezort vnútra a Policajný zbor dnes.

Slovensko a aj ďalšie krajiny európskej dvadsaťsedmičky sa zaviazali, že do roku 2020 znížia počet usmrtených na cestách o polovicu v porovnaní s rokom 2010. Vtedy zomrelo 345 ľudí. Zatiaľ sa klesajúci trend s výnimkou roka 2015 darí plniť. A to aj napriek tomu, že ročne jazdí o tisícky vozidiel viac.

Osemnásťročný mladík zahynul pri nehode 22. decembra minulého roka pri Krupine. Autor: KR PZ Banská Bystrica

Odborníci hovoria, že k zníženiu smrteľných nehôd napomáha najmä to, že každý rok pribúdajú nové úseky diaľnic či rýchlociest. Na nich je tragédií najmenej. Dopravný analytik Jozef Drahovský upozorňuje, že veľa šoférov podceňuje rýchlosť a jazdí neprimerane daným podmienkam. Lepšie výsledky sa dajú podľa neho dosiahnuť dobudovaním cestnej siete. „Štatistika jasne hovorí, že najviac ľudí zahynulo na cestách, kde sa jazdí v protismere. Vybudovaním diaľnic a rýchlociest sa nebude každá chyba vodiča končiť tragicky, väčšinou čelnou zrážkou," pripomenul analytik.

Od leta 2015 pribudlo vyše 56 kilometrov diaľničných úsekov a rýchlostných ciest. Vlani 10 kilometrov, ďalších 77 kilometrov je vo výstavbe. Nové úseky stiahli dopravu z ciest prvej triedy, kde býva najviac tragických nehôd.

Minulý rok zahynulo priamo pri dopravných nehodách 216 ľudí, na ich následky v nemocniciach ďalších 26. Je to o 12 percent menej obetí ako predchádzajúci rok. Nehôd sa stalo 13 507, čo je o 55 menej ako rok predtým. Dopravný konzultant Maroš Palesch hovorí, že napriek pozitívnym číslam by si mali šoféri, ale aj chodci vstúpiť do svedomia. Podľa neho je nehôd menej, pretože ľudia, ktorí sa vedia dohodnúť, zrážku hlásia ako škodovú udalosť. „Negatívnym fenoménom zostáva, že mnohí vodiči četujú a esemeskujú za volantom najmä v kolónach v meste. Tiež, že chodci nemyslia, že byť videný je veľmi dôležité pre ich ochranu,“ upozorňuje Palesch.

Vývoj nehodovosti za posledných päť rokov Rok počet nehôd počet obetí 2016 13 507 242 2015 13 535 274 2014 13 286 258 2013 13 570 223 2012 13 945 296

Na cestách prišlo o život aj menej chodcov ako v roku 2015. Kým pred dvoma rokmi ich zomrelo 80, vlani ich bolo 71. Štatistika sa zlepšila pri cyklistoch a motorkároch. Cyklistov zomrelo 12, čo je o štyroch menej ako pred dvoma rokmi, motorkárov sa domov nevrátilo 20, čo je o šesť menej ako v roku 2015. Z pohľadu obetí bolo 233 občanov Slovenska a 9 cudzincov.

Najčastejšou príčinou tragických nehôd bolo porušenie povinností vodiča, nedovolená rýchlosť jazdy, často v kombinácii s alkoholom, nesprávny spôsob jazdy či predbiehanie. Koľko opitých vodičov zapríčinilo nehodu, zverejní polícia dnes. Za prvých desať mesiacov minulého roku zavinením opitých vodičov zahynulo na Slovensku 22 ľudí, 75 sa ťažko a 371 ľahko zranilo.

„Približne deväť percent zo všetkých dopravných nehôd na Slovensku sa stane pod vplyvom alkoholu. Zapríčiní ich v pomere 90 percent mužov vodičov a 10 percent žien vodičiek,“ upozornil Ján Ignaták, riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia. Podľa policajných štatistík od januára do októbra 2016 zistili alkohol u 7 670 vodičov. Za to isté obdobie sa na cestách stalo 914 dopravných nehôd zavinených opitými vodičmi.

Vianoce a koniec minulého roka poznačili smutné správy z ciest. V Prvý vianočný sviatok sa ťažko zranilo šesť osôb pri vážnej nehode pri obci Šarišské Michaľany v okrese Sabinov. Malé dieťa museli záchranári oživovať na mieste. Všetci zranení skončili v prešovskej nemocnici s poraneniami hlavy, hrudníka či so zlomeninami končatín. Tragická nehoda sa stala štyri dni pred koncom roka. V obci Rabča v okrese Námestovo 18-ročný vodič zrazil dvoch 24-ročných chodcov. Jeden z nich zomrel na mieste, druhý utrpel ľahké zranenia. Šťastnejšie dopadla nehoda linkového autobusu v ten istý deň. Na horskom priechode Čertovica v okrese Brezno dostal autobus s 30 cestujúcimi pravdepodobne šmyk, zostal visieť nad roklinou pri dedine Jarabá, na dne ktorej tečie potok. Okrem šoféra vyviazli cestujúci len s ľahšími zraneniami. Vodiča museli vyslobodzovať hasiči a skončil v nemocnici.

Z krajín Európskej únie je Slovensko podľa počtu usmrtených na milión obyvateľov na piatej až siedmej priečke. Podľa záväzku počet obetí nemal vlani prekročiť 259, do roku 2020 by nemal byť vyšší ako 172. Najvyššiu nehodovosť zaznamenala polícia v roku 1996, až 75 726 dopravných nehôd. Najviac ľudí zomrelo na cestách v roku 1998, až 819.