Drucker posúva štátne nemocnice k akciovkám

Drucker tak modifikuje zámer bývalého pravicového ministra Rudolfa Zajaca ( ANO) premeniť nemocnice na obchodné spoločnosti. Túto transformáciu zastavila prvá aj druhá Ficova vláda.

Nemocnice, ktorých je zriaďovateľom zdravotnícky rezort, dnes fungujú ako štátne príspevkové organizácie. Na ich čele stojí riaditeľ, ktorého vymenúva práve minister zdravotníctva. Vedenie tvoria ešte námestníci za jednotlivé úseky, napríklad zdravotnú starostlivosť alebo ošetrovateľstvo. Drucker to plánuje zmeniť a uvažuje, že namiesto riaditeľa bude rozhodovať kolektívny orgán. Ochotný je zmeniť aj zákon. Sľubuje si od toho lepšiu kontrolu hospodárenia nemocníc.

Mnoho nejasností

Ministrov plán vyvoláva veľa otázok. Otázne je, či nebude drahý, keďže členovia predstavenstiev budú brať odmeny. Dôležité bude tiež aj to, akí ľudia budú do tohto orgánu vymenovaní. Či to budú politické nominácie, alebo odborné.

„Zloženie predstavenstva sme s ministrom zdravotníctva ešte nerozoberali, záleží od toho, kto tam bude nominovaný. Ak si pozriete nové predstavenstvo štátnej zdravotnej poisťovne, tak by som bol trocha s týmto zámerom opatrný,“ komentoval šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.

Prvý krok k podobe akcioviek už Drucker urobil. Od novembra dal vo všetkých príspevkových organizáciách zriadiť nové dozorné orgány. V prípade menších organizácií sú trojčlenné, v najväčších nemocniciach majú päť členov. Ich členmi by mali byť pracovníci ministerstva, zástupcovia zamestnancov. Lekárski odborári sa snažia presadiť aj človeka z odborov. Do 15. januára by mali byť predložení nominanti za zamestnancov. Kedy bude známy celý zoznam, Visolajský nevie povedať.

Dozorné rady majú za úlohu kontrolovať vedenie, nákupy, môžu nahliadať do dokladov a účtovníctva, preverujú ročnú uzávierku.

Odborníci sú skeptickí

Advokát Stanislav Pavol považuje zriadenie rád za zvláštne. Pri type spoločnosti, akým sú štátne nemocnice, sa s tým ešte nestretol. „Ministerstvá väčšinou majú svoje kontrolné orgány, ktoré dozerajú na činnosť svojich príspevkových organizácií priamo, možno ide o zámer dvojitej kontroly,“ myslí si Pavol.

Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko si myslí, že založenie dozorných rád v štátnych nemocniciach môže byť dobrým krokom, ak budú mať správne zloženie. Podľa neho zaručia väčšiu kontrolu. „Vždy je to lepšie ako terajšia situácia. Pokiaľ budú v radách aj zástupcovia zamestnancov, plus niekto ďalší, môže to otupiť politický vplyv, pod ktorým je riaditeľ,“ mieni Petko. Toto považuje šéf asociácie za najdôležitejšie. Dodal však, že by nemalo dochádzať k bezbrehému míňaniu peňazí na odmeny.

„Je to zvláštny model, ale nikde nie je povedané, že dozorná rada nemôže fungovať aj v príspevkovej organizácii,“ myslí si riaditeľka nemocnice v Topoľčanoch Marta Eckhardtová. Dozorná rada je podľa nej orgán, ktorý má svoje právomoci nezaložené na riadení, ide o dozorný orgán. Mali by byť v nej ľudia, ktorí rozumejú zdravotníctvu a za členstvo by podľa Eckhardtovej nemali brať odmeny.

Petko si nemyslí, že štátne nemocnice mali radšej zmeniť na akciové spoločnosti. „Nie je to politicky priechodné. Už tu boli pokusy za Zajaca, za Uhliarika, nikdy sa to nepodarilo. Na druhej strane nehovorím, že to je všeliek. Koľko akcioviek skrachovalo. Nie je pravdou to, že keď sa stane z nemocnice akciovka, stane sa zázrak,“ poznamenal Petko.

S transformáciou nemocníc na akciové spoločnosti začal exminister zdravotníctva Rudolf Zajac (ANO) v rokoch 2004 – 2006 počas vlády Mikuláša Dzurindu (SDKÚ). Nastupujúca vláda Roberta Fica ju zastavila. Opätovný pokus na zmenu nemocníc prišiel v roku 2011 za ministrovania Ivana Uhliarika (KDH). Premiérkou bola v tom čase Iveta Radičová (SDKÚ). Asi dvetisíc lekárov vtedy žiadalo vládu aj prezidenta transformáciu zastaviť. Hrozili hromadným odchodom. V nemocniciach už prebehli kroky, napríklad ocenenie majetku, ktorý mal byť vložený do akciovky, aj oddlženie. Už boli stanovené orgány spoločnosti a listiny čakali už len na zápis do obchodného registra. Tento proces zastavili v marci 2012 predčasné voľby, po ktorých sa vlády opäť ujal Smer.