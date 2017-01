Danko chce podstatné zmeny týkajúce sa politických strán

Politické strany, ktoré chcú kandidovať do parlamentných volieb, by podľa predsedu SNS Andreja Danka mali mať stanovený minimálny počet členov. S takýmto návrhom sa v roku 2017 chystajú prísť národniari do parlamentu. Danko avizuje, že pôjde o veľkú novelu zákona o politických stranách.