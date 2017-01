Arktická zima dá zabrať doprave aj ľuďom

Nehody, blokované cesty, uzávierky a obchádzky. Dopravné obmedzenia zo stredy môžu pokračovať. Treba sa tiež poriadne zababušiť. Situáciu by mali sledovať aj lyžiari a návštevníci hôr. Najmä vo Vysokých Tatrách bude silno fúkať.

Arktické mrazy udrú v najväčšej sile vo štvrtok a v nasledujúcich dvoch dňoch. Extrémny chlad, sprevádzaný snežením a miestami až nárazovým vetrom, k nám prichádza z európskej časti Ruska a postupne aj od Uralu, kde sa teploty už dlhodobo držia na nízkej úrovni.

Táto kombinácia môže byť nebezpečná najmä vo vyšších polohách. "Vietor môže sneh previevať a v otvorených horských oblastiach sa tak môže zvyšovať lavínové nebezpečenstvo. Zoslabnúť by mal až počas víkendu,“ upozorňuje klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu. V najhorších prípadoch môže dosiahnuť rýchlosť aj viac ako 100 km/h.

Pri Solčanoch sa zrazili dve osobné autá. Nehoda sa obišla bez zranení. Autor: HAZZ NITRA

Na horách nad pásmom lesa na severe Slovenska bude vo štvrtok a v piatok víchrica. Výstraha sa týka okresov Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín, Ružomberok, Martin, Turčianske Teplice, Žilina, Dolný Kubín, Námestovo a Banská Bystrica. „Pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ varuje SHMÚ.

Silný nárazový vietor však bude zasahovať takmer celé územie Slovenska. Fúkať bude v oblasti Podunajskej a Východoslovenskej nížiny, v Košickej kotline, na Považí či Ponitrí. Sneženie by dnes malo pokračovať najmä v regiónoch na severozápade, severe a severovýchode Slovenska, kde môže napadnúť aj zopár desiatok centimetrov novej pokrývky. "Na ostatnom území to až také akútne nebude,“ dodáva Faško.

Vietor bude prispievať k veľmi nízkej pocitovej teplote. "Pri rýchlosti jeden meter za sekundu je to asi mínus 1 stupeň Celzia. Ak sa denná teplota napríklad v Trnave vyšplhá na mínus 6 stupňov a k tomu bude fúkať vietor s rýchlosťou 20 metrov za sekundu, pocitovo to bude vyzerať na mínus 26 stupňov,“ hovorí klimatológ.

Ako bude Štvrtok – premenlivá, na severe prevažne veľká oblačnosť. V severnej polovici snehové prehánky alebo sneženie. Miestami tvorba snehových jazykov a závejov. Najnižšia nočná teplota –3 až –8 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota –4 až +1 stupeň Celzia. V priebehu dňa výrazné ochladzovanie.

Piatok – premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. Na severe na viacerých miestach snehové prehánky alebo sneženie. Tvorba snehových jazykov a závejov. Mimoriadne chladno. Najnižšia nočná teplota –12 až –18 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota –15 až –9 stupňov Celzia.

Sobota – jasno až polojasno, na severe miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele snehové prehánky. Popoludní od severozápadu pribúdanie oblačnosti. Mimoriadne chladno. Najnižšia nočná teplota –15 až –22 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota –15 až –9 stupňov Celzia.

Nedeľa – oblačno až zamračené, od severozápadu postupne na viacerých miestach sneženie. Najnižšia nočná teplota –13 až –20 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota –9 až –3 stupne Celzia.

Pondelok – prevažne oblačno, miestami, najmä na severe snehové prehánky alebo sneženie. Najnižšia nočná teplota –10 až –16 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota –4 až +1 stupeň Celzia

Utorok – prevažne oblačno, miestami sneženie. Najnižšia nočná teplota –7 až –13 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota –4 až +1 stupeň Celzia.

Dopravná nehoda v katastri obce Jatov, auto skončilo v potoku. Zranil sa jeden človek. Autor: HAZZ NITRA

V piatok a v sobotu môžu padnúť aj meteorologické rekordy. "Je veľká pravdepodobnosť, že najmä v sobotu dosiahnu maximálne denné teploty rekordne nízke hodnoty. Na niektorých vysokohorských meteorologických staniciach sa môže stať, že teplota nevystúpi nad mínus 21,9 stupňa,“ podotýka klimatológ.

Rekordné minimálne denné teploty –32 a –36,6 stupňov Celzia, ktoré boli namerané v rovnakých dňoch v 80. rokoch minulého storočia, dosiahnuté podľa Faška asi nebudú. Na mnohých miestach bude podľa neho zaznamenaný arktický deň, teda maximálna denná teplota nevystúpi nad –10 stupňov.

Faško upozorňuje, že v týchto teplotných podmienkach môžu vznikať na horných povodiach riek ľadové bariéry, ktoré sa môžu v niektorých častiach hromadiť a brániť plynulému prietoku vody. "Takéto situácie sa môžu objaviť napríklad na riekach Kysuca, Poprad či na vodných tokoch na Liptove,“ upozorňuje.

Na Solisku vo Vysokých Tatrách v stredu snežilo. Viditeľnosť bola zlá. Autor: PANORAMA.SK/WEBKAMERA

Budúci pracovný týždeň by mali mrazy postupne poľaviť a pribudne oblačnosť so zrážkami. "V horách môže padať sneh. V nížinách to môže byť kombinácia dažďa so snehom alebo len dážď,“ hovorí klimatológ. Upozorňuje však na riziko poľadovice, keďže zemský povrch bude zamrznutý. Už od včera bojuje Slovensko s nástrahami počasia.

Na Orave zasypali v ranných hodinách dve lavíny cestu a železničnú trať medzi Kraľovanmi a Párnicou (okres Dolný Kubín) v Žilinskom kraji. Dopravu odkláňali policajti smerom na Ružomberok. Odstavené boli aj vlaky. Masy snehu odstraňovali z trate pomocou rušňa s pluhom v náročných poveternostných podmienkach. Keď sa úsek podarilo po niekoľkých hodinách sprejazdniť, prišiel ďalší zosuv.

"Znovu bol nasadený rušeň s pluhom a dve desiatky zamestnancov, ktorí sú v nepretržitej pohotovosti. Úsek bol krátko po druhej hodine popoludní opäť sprejazdnený,“ informovala v stredu popoludní Ivana Popluhárová zo Železníc Slovenskej republiky s tým, že sa nedajú vylúčiť ani ďalšie lavíny v priebehu popoludnia a noci. Všetky ostatné trate v správe železníc boli podľa nej zjazdné.

Oravská obec Zubrohlava je skrytá pod záľahou snehu. Autor: DANIELA NEZNÍKOVÁ

Na cestách v oblastiach Martina, Žiliny, Bytče, Turčianskych Teplíc a Rajca bol vyhlásený prvý kalamitný stupeň. Na istý časť uzavreli cestu medzi Bytčou a Makovom. Odstraňovali tam nebezpečne naklonené stromy.

V Trenčianskom kraji spomaľovalo dopravu husté sneženie. Na diaľnici D1 bola rýchlosť znížená na 80 km/h. Hlásenia z viacerých miest upozorňovali na skrížené, odstavené či šmýkajúce sa kamióny. Hasiči zasahovali pri nehodách najmä v Banskobystrickom, Žilinskom a Nitrianskom kraji.

Problémy boli aj na cestách v tatranskom regióne. Hodinu pred poludním vyhlásili cestári prvý situačný stupeň pre okresy Poprad a Kežmarok. Pre silný vietor, sneženie a tvorbu snehových závejov uzatvorili cestu v smere z obce Štrba do Šuňavy.