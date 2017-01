Na horách trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Na hrebeňoch Tatier fúkal búrlivý vietor prevažne severozápadných smerov s rýchlosťou do 15 m/s, v nárazoch do 30 m/s. Za posledných 24 hodín napadlo od poprašku do 25 cm, pričom za poslednú periódu do 40 cm nového prachového snehu.

V priebehu dňa bude na horách spočiatku oblačno, k večeru prevažne malá oblačnosť až jasno. Najvyššia denná teplota –22 až –17°C. Sneh je vplyvom severozápadného vetra previaty na záveterné, prevažne južné až východné svahy.

Vplyvom veľmi silného vetra sa na hrebeňoch vytvorili snehové preveje a jazyky, pod hrebeňmi sa môžu vyskytovať nebezpečné snehové vankúše a dosky. Povrch snehu tvorí vo väčšine prípadov prachový sneh. Na niektorých miestach je sneh sfúkaný až na podkladovú ľadovú vrstvu.

Vo Vysokých, Západných Tatrách a Malej Fatre je zvýšené lavínové nebezpečenstvo, t.j. 3. stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Nový sneh je na strmých svahoch len mierne až slabo spevnený.

Lavíny sa môžu uvoľniť už pri malom dodatočnom zaťažení hlavne na vetrom nafúkaných južných až východných svahoch. Predpokladajú sa lavíny z nového prachového snehu. Vo Veľkej Fatre a Nízkych Tatrách je mierne lavínové nebezpečenstvo t.j. 2. stupeň. Lavínové nebezpečenstvo s predpokladanými nízkymi teplotami zotrvá.