Do škôl pôjdu kontroly. Zamerajú sa na reklamu

Ministerstvo školstva zareagovalo na jeho výsledky a avizuje na školách ďalšie kontroly. Pripomína, že nadváhu alebo obezitu má na Slovensku zhruba každý siedmy žiak vo veku 11 až 15 rokov.

Nevhodnú reklamu našli hygienici v takmer 19 percentách z 863 skontro­lovaných škôl a športových klubov. Išlo najmä o letáky, nástenky či reklamné predmety, ktoré propagovali potraviny s vysokým obsahom cukru, soli a tukov. Neprimerané množstvo reklamných odkazov na nezdravé potraviny a nápoje zaznamenali nielen na chodbách či rekreačných miestach, ale aj na učebných pomôckach, zošitoch a ostatnom vybavení školy, upresňuje hlavný hygienik Ján Mikas.

Úrad verejného zdravotníctva školám sankcie neuložil. Propagáciu nezdravých potravín totiž zákon nezakazuje, ten obmedzuje iba reklamu na tabak, alkohol alebo nápoje s obsahom kofeínu.

„V súčasnosti neexistuje na úseku verejného zdravotníctva legislatívny predpis, ktorý by zakazoval reklamu takýchto produktov na školách. Ide o viac-menej dobrovoľné aktivity, ktorých cieľom by malo byť zamedzenie šírenia obezity detskej populácie,“ vysvetlila hovorkyňa úradu Martina Merková.

Poznamenala, že úrad si uvedomuje vnímavosť a ľahkú ovplyvniteľnosť detí reklamou. „Z ponuky si deti budú vyberať práve nezdravé potraviny a nápoje,“ dodala Merková v tejto súvislosti.

Vykonať prieskum dostali rezorty zdravotníctva a školstva za úlohu v rámci európskeho Akčného plánu prevencie detskej obezity. Oba sa snažia propagovať na školách predaj a konzumáciu ovocia či mliečnych výrobkov.

Podobné kontroly sa majiteľovi školského bufetu na základnej škole v Nitre zdajú prehnané, no akceptuje ich. „Sú to zamestnanci štátu a majú dohliadať aj na takéto veci, a ja sa s tým musím zmieriť,“ poznamenal. Reklamu v podobe nálepiek či letákov vo svojej prevádzke nepovažuje za potrebnú. „Stačí, že mám výrobky vyložené na pultoch, nepotrebujem niekoho verbálne či inak nabádať, aby si výrobok kúpil, nikdy som to nerobil a ani nebudem,“ zdôraznil.

Rezort školstva predvlani školy upozornil, že sú zodpovedné za reklamy vo svojich priestoroch. „V pedagogicko-organizačných pokynoch upozorňuje riaditeľov, aby reklamy na podporu nezdravých potravín boli z prostredia škôl odstránené,“ dopĺňa tlačový odbor ministerstva.

Keďže 19 percent škôl tento pokyn nedodržalo, plánuje ministerstvo ďalšie kontroly. Avizuje tiež monitoring, zameraný na verejné obstarávanie potravín pre školské jedálne a bufety a ich kvalitu. Spolupracovať chce s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

Alena Petáková, riaditeľka základnej školy v Bratislave, upozorňuje, že porušenia sa týkajú najmä stredných škôl, ktoré majú bufety namiesto jedální. „Základné školy skôr prešli na programy ako Školské mlieko či Školské ovocie a bufety nevyužívajú,“ spresňuje Petáková.

Vedenia stredných škôl tvrdia, že ich možnosti, ako minimalizovať takúto reklamu, sú obmedzené. Podľa riaditeľky strednej odbornej školy v Žiline môže škola apelovať na prenajímateľov bufetov, aby uvedené výrobky nepropagovali a nepredávali. „Alebo, ak dôjde z ich strany k porušeniu, majú možnosť vypovedať nájomnú zmluvu,“ dodáva riaditeľka s tým, že v ich škole nemá vedomosť o takýchto reklamách.

Odborníci potvrdzujú, že vplyv reklamy na mladého človeka je silný. „Čím je dieťa mladšie, tým je viac ovplyvniteľné,“ upozornila psychologička Eva Gajdošová. Svoju úlohu zohrávajú aj farby či prípadné zvukové efekty.

„Ide o faktory, ktoré sú veľmi dobre premyslené, a výsledok je taký, že dieťa siaha práve po týchto potravinách,“ konštatovala psychologička. Efekt je podľa nej ešte silnejší, ak ide o dlhotrvajúcu reklamu, ktorá pôsobí na viaceré zmysly. „Deti sú tiež veľmi ovplyvnené rovesníckou skupinou, v ktorej sa pohybujú – ak to kamarát chváli, aj ja to skúsim,“ spresnila Gajdošová.

Štát sa už dlhšie pokúša ovplyvniť sortiment školských bufetov. Rezort zdravotníctva pred dvomi rokmi v lete zverejnil návrh vyhlášky, na základe ktorej by v bufetoch a automatoch neboli v ponuke napríklad cukrovinky, zmrzlina, výrobky z kakaa a čokolády, potraviny rýchleho občerstvenia ako hamburgery, ale ani solené výrobky.

Návrh neprešiel, proti sa postavila Potravinárska komora a niekoľko ďalších profesijných a zamestnaneckých združení. V súčasnosti sa na školách zákaz predaja vzťahuje na alkohol, tabakové výrobky či nápoje s obsahom kofeínu.