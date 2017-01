Kaliňák: Korupcia v najvyšších kruhoch neexistuje, preto ju nemožno stíhať

Informáciu zverejnil spravodajský portál teraz.sk, podľa ktorého Kaliňák tvrdil, že Slovensko sa v roku 2017 nedočká stíhania korupcie v najvyšších poschodiach politiky. Dôvodom je fakt, že medzi politickými špičkami tento spoločensky nežiaduci jav neexistuje.

Minister vnútra to vyhlásil v stredu po tlačovej konferencii k vyhodnoteniu dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2016. „Povedzte mi jeden príklad za minulý rok, kde na najvyšších poschodiach politiky bola spáchaná korupcia. Prosím, aspoň jeden. Povedzte mi aspoň jeden. Neviete? Nestala sa. Ani vy tú informáciu nemáte, ani ja ju nemám,“ doplnil.

Kaliňák nesúhlasne reagoval aj na novoročný príhovor prezidenta Kisku, v ktorom poukázal na neudržateľnú situáciu, keď veľká časť ľudí považuje neochotu štátu skutočne bojovať s korupciou a nastoliť rovnosť pred zákonom za závažný problém

„Ja si myslím, že nemá pán prezident úplne presné informácie,“ reagoval. „Ani on, ani ja, ani nikto ďalší z politikov nie sme vyšetrovatelia. A jednoducho premietať novinové články do reality je obrovskou chybou, pretože sú nepravdivé, čo potvrdilo viacero káuz,“ vysvetlil minister.

Podľa Kaliňáka sa situácia v oblasti boja proti korupciou za posledné roky zmenila výrazne k lepšiemu, prijalo sa množstvo protikorupčných a ďalších opatrení.

Kaliňák reagoval na výhradu Kisku, že vyšetrovanie káuz trvá neprimerane dlho. „Myslím si, že naozaj vyšetrovanie nie je súťaž a my sme v niektorých prípadoch aj po 17 rokoch uzavreli prípady. Proste niektoré trvajú dlhšie a niektoré trvajú kratšie, ale to je proste princíp a my sme pripravení každý jeden prípad dopodrobna vysvetliť, aby ste mali všetky relevantné informácie a mohli dopodrobna posúdiť, či polícia v tej veci urobila dosť alebo málo,“ ozrejmil.

Za negatívnym naladením verejnosti v tejto oblasti Kaliňák vidí médiá. „To, že vyvolávajú médiá tú náladu a neustále popisujú kauzy vymyslené, deformované alebo nepravdivé, to je vec, s ktorou musíme tento rok začať bojovať. Musíme sa pravde pozrieť do očí,“ uzavrel minister.