Na východe a severe Slovenska počasie komplikuje dopravu

Výnimkou sú úseky diaľnice D1 Ivachnová – Liptovský Mikuláš – Važec (258 – 303 km), Levoča – Tunel Šibeník – Beharovce – Tunel Branisko – Chminianska Nová Ves – Prešov západ (376 – 400 km) , Prešov-juh – Lemešany-Budímír (588 – 608 km) a úseky rýchlostnej cesty R2 Figa západ – Tornaľa juh – Gemer, Košice Šaca – Pereš – Most VSS, R3 Trstená – Tvrdošín, R4 št. hr. Milhosť- Kechnec – Košice juh, Svidník juh – Svidník-sever a na úsekoch privádzača rýchlostnej cesty PR3 Budimír – Košice Dargovských hrdinov – Prešovská/Sečovská – Most VSS, kde na vozovke sa nachádza kašovitý sneh do jedného až troch centimetrov.

Vrtochy počasia trápia aj zvyšok Európy. Prečítajte si článok: Európu i naďalej trápia mrazy, sneženie a silný vietor

Ako ďalej upozorňuje Slovenská správa ciest, v okresoch Trebišov, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Sobrance, Rožňava, Snina je vyhlásený I. stupeň kalamitnej situácie. Druhý situačný stupeň platí pre sneženie a vietor v okrese Trebišov. Na cestách v okresoch Svidník, Michalovce, Sobrance, Myjava, Tatranská Štrba, Prešov, Sabinov, Tvrdošín, Námestovo a Stará Ľubovňa sa tvoria snehové jazyky a záveje.

Pri nízkych teplotách je na mokrých a vlhkých cestách, na mostoch a pri vodných tokoch zvýšené riziko výskytu námrazy a poľadovice. Vplyvom počasia môže na celom Slovensku sneh naviaty na cesty namŕzať, alebo sa vplyvom silného vetra môžu na cestách tvoriť snehové jazyky.

Cesty I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek na západe územia je zväčša mokrý, inde prevažne pokrytý vrstvou čerstvého až utlačeného snehu do 3 cm, miestami až do 5 cm, na cestách nižších kategórií najmä na Liptove, Orave, v okolí Kremnice a v okrese Trebišov miestami do 10 cm. Čerstvý sneh nad 15 cm sa nachádza na cestách III. triedy v okresoch Michalovce, Sobrance a Veľké Kapušany.

SHMÚ upozorňuje na sneženie Východný cíp Slovenska, od Medzilaboriec až po Trebišov, potrápi do dnešného podvečera silné sneženie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 2. stupňa pre sneženie platnú do dnes do 16:00 v niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja. Konkrétne v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov v Košickom kraji a v okresoch Humenné, Medzilaborce, Snina a Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji. Od piatkového doobedia tu silne sneží a miestami môže podľa SHMÚ spolu napadnúť 35 až 50 cm nového snehu. Dnes do 19:00 platí výstraha prvého stupňa pre sneženie aj v Bratislave. V hlavnom meste môže dnes napadnúť 5 až 12 centimetrov nového snehu. Až do nedele do 17:00 si na cestách celého Bratislavského kraja treba dať pozor na snehové jazyky a záveje. Snehové jazyky a záveje sa budú tvoriť dnes aj v nedeľu na veľkej časti celého západu Slovenska.

Horské priechody sú zjazdné

Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého až utlačeného snehu hr. 1– 3 cm, na HP Zbojská, Veľké Pole Vrchslatina, Cukmantel, Ďurďošík, Klenov a Podspády do 4–5 cm, na HP Huty do 10 cm. Na HP Herlianske Sedlo je čerstvý sneh nad 15 cm.

Slovenská správa ciest zároveň vodičov upozorňuje, že od 6:00 je cesta III/3061 Štrba – Šuňava z dôvodu hustého sneženia a silného vetra uzatvorená. V oblastiach Budimír, Petrovany, Považská Teplá, Iliašovce, Sverepec, Batizovce, Švábovská Stráň, Hričovské Podhradie, Svinia, Poprad-letisko, Moldava nad Bodvou, Veľké Kapušany, Medzilaborce, Michalovce, Humenné, Sobrance a Stakčín obmedzuje silné sneženie dohľadnosť na 200 až 100 m. V obci Kláštor pod Znievom platí od 8. januára III. stupeň povodňovej aktivity na ceste III/1796. Dôvodom je, že obci sa následkom mrazov vylieva potok na cestu.

Horský priechod Donovaly je prejazdný pre všetku dopravu od 21:30. Horský priechod Šútovce je uzavretý pre vozidlá nad 10 m. Na horskom priechode Zbojská pre vozidlá nad 3,5 tony a na horskom priechode Dobšiná pre vozidlá nad 10 m sú nutné snehové reťaze. Snehové reťaze treba použiť na ceste II/584 v úseku Srdiečko – Bystrá pre všetku dopravu.

Snehové reťaze musia použiť aj autá nad 3,5 t na horskom priechode Zbojská na ceste I/72, na cestách II/531 v okresoch Rimavská Sobota a Revúca, II/519 Nitrianske Pravno – Vyšehradné, I/9 Prievidza a Banská – Nová Lehota. Snehové reťaze sú ďalej nutné i pre vozidlá dlhšie ako 10 m na ceste I/21 Matovce – Vyšný Komárnik a I/15 Holčíkovce – Stročín v okrese Svidník.

Na ceste 1/72 na horskom priechode Čertovica je silný vietor a tvoria sa snehové jazyky. Cesta II/576 – Herlianske sedlo je v zime neudržiavaná. Pre vozidlá nad 10 m je uzatvorený horský priechod Šútovce a úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom. Na horskom priechode Kremnické Bane platí úplná uzávierka cesty I/65 v km 91,700 – 96,200 do 20. októbra 2017 z dôvodu rekonštrukcie cesty I/65 pre zosuv a podmytie cesty.

Košice: MHD jazdí bez väčších problémov

Hoci v noci snežilo aj v Košiciach, podľa vyjadrenia hovorkyne košického dopravného podniku Michaely Karaffovej mestská hromadná doprava v Košiciach jazdi bez väčších problémov.

„Autobusová doprava má meškania do troch minút. Do kopcovitých terénov jazdíme, naďalej však platí, že zastávky v kopcovitých terénoch neobsluhujeme,“ uviedla Karaffová. Doložila, že pracovníci dopravného podniku intenzívne čistia výhybky, ktoré sú zasnežené a spôsobujú meškania. Elektricky meškania do 15 minút.

Aj pre pracovníkov zimnej údržby zo spoločnosti KOSIT bola noc aj dnešné ráno náročné. V meste Košice však zatiaľ nebol vyhlásený prvý stupeň kalamity. Ako uviedla Silvia Karolyová zo spoločnosti KOSIT, pri čistení komunikácií postupujú v zmysle Operačného plánu zimnej údržby. Posádky so všetkou zimnou technikou pracujú v nepretržitom režime. Okrem pluhovania KOSIT aplikuje aj chemický posyp.

Okrem hlavných ťahov MHD v rámci mesta sa v noci čistili aj trasy smerom do Kavečian, na Jahodnú a Pereš. Väčší dôraz sa kládol na kopcovité úseky. KOSIT od skorého rána nasadil okrem strojného čistenia aj ľudí na ručné čistenie. Od šiestej už pracujú na zastávkach MHD zametači, a to v mestskej časti Dargovských hrdinov a neskôr sa presunú na KVP.

Vlaky pred Košicami stáli

Pre zle prestavenú výhybku na železničnej stanici v Košiciach bola dnes od 10:01 do 11:13 zastavená železničná doprava na hlavnom trase Žilina – Košice. Ako povedala hovorkyňa Železníc SR (ŽŠR) Martina Pavliková, na železničnej stanici Košice majú od rána pre vyhorené poistky poruchu zabezpečovacieho zariadenia, a preto musia ručne prestavovať výhybky.

Výhybkár, zamestnanec ŽSR, doobeda pravdepodobne omylom prestavil výhybku nie na druhú, ale na prvú koľaj. Na prvej koľaji však v tom čase už stál nákladný vlak. Rušňovodič druhého – osobného vlaku to zbadal a vlaky sa nezrazili. Oba vlaky mali dosť miesta a stáli od seba dosť ďaleko, opísala situáciu hovorkyňa železníc. Aj keď sa nikomu nič nestalo, museli ŽSR podľa Pavlikovej udalosť vyšetriť a vlaky nechať počas vyšetrovania na mieste.

SHMÚ: Silné sneženie vystriedajú mrazivé noci Sneženie už v nedeľu v noci vystriedajú mrazy na celom Slovensku. Miestami môžu byť aj silné. Pokiaľ pre dnešnú noc vydal SHMÚ výstrahu najnižšieho, 1. stupňa pre časť stredu krajiny, tak pre nasledujúcu noc z nedele na pondelok varuje pred mrazmi celé Slovensku. Obzvlášť mrazivo bude od nedele od 23:00 do nasledujúceho pondelkového rána, do 9:00 v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Zvolen v Banskobystrickom kraji. Na návrat nočných mrazov by sa mali pripraviť vo všetkých okresoch Žilinského kraja s výnimkou Bytče, ďalej aj v susediacich v štyroch okresoch Prešovského kraja – Poprad, Levoča, Kežmarok a Stará Ľubovňa, v troch okresoch Košického kraja – Gelnica, Rožňava a Spišská Nová Ves, ako aj v levickom okrese v Nitrianskom kraji. Pre spomínané okresy je vydaná výstraha pred mrazmi 2. stupňa z trojstupňovej stupnice. Ojedinele sa tu totiž očakáva pokles teploty na –20 až –22 °C. Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pri dlhšom pobyte môže ohroziť zdravie nielen život ľudí, ale napríklad aj domácich zvierat. Na ostatnom území Slovenska, teda s výnimkou stredu krajiny, bude mrznúť tiež. SHMÚ pre zvyšok Slovenka – východ i západ vydal na nedeľnú noc výstrahu pred mrazmi 1. stupňa. Miestami tu ortuť teplomera môže klesnúť na –15 až –17, ojedinele aj na –20 stupňov Celzia.

Cesty v Prešovskom kraji sú zasnežené, ale zjazdné

Cesty v Prešovskom kraji sú v sobotu ráno napriek intenzívnemu nočnému sneženiu zjazdné. Podľa informácií zverejnených na webovej stránke Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja sa na nich nachádza kašovitý, resp. čerstvý sneh od troch do piatich cm a na cestách 3. triedy čerstvý sneh až do 10 cm s možnosťou tvorby snehových jazykov a závejov. Rovnako do 10 cm snehu je aj na cestách v okresoch Humenné, Medzilaborce a Snina, kde od piatkového rána je stále v platnosti prvý situačný stupeň. Najhoršia situácia je v obci Ubľa a vodnej nádrži na Starina (okres Snina).

Cestári od 06:00 uzavreli pre snehové záveje cestu medzi Štrbou a Šuňavou (okres Poprad), neprejazdná je aj cesta do obce Zlatník (okres Vranov n/Topľou). Všetky horské prechody sú zjazdné. Počas posledných 24 hodín cestári pluhovali takmer 23-tisíc km ciest a interným a chemickým materiálom posypali takmer 10-tisíc km. Vo výkone bolo nasadených spolu 105 mechanizmov, najviac 24 v oblasti Poprad.

V okresoch Humenné a Snina od piatkového rána aj naďalej platí výstraha 2. stupňa pred snežením, ktorú vydal Slovenský hydrometeorologický ústav. Znamená to, že miestami sa očakáva výskyt silného sneženia, pri ktorom spadne 30 až 50 cm nového snehu. Uvedená výška pritom predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä dopravu a pohyb osôb.

Pravdepodobnosť spôsobenia škôd je v takom prípade vysoká. Výstraha platí do sobotňajšej 15:00. V ostatných okresoch kraja platí okrem výstrahy 1. stupňa pred snežením aj výstraha 1. stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov, ktorá predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výstraha pre sneženie je aktuálne platná do 12:00 a pre tvorbu snehových jazykov a závejov do 16:00.

V Humennom krízový štáb

Rušný deň majú za sebou v meste Humenné. Počas celého dňa predstavitelia mesta zápasili s problémami po vytrvalom snežení. Ako informovala Michaela Dochánová z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom, ráno bolo v metropole Horného Zemplína 44 cm snehu, pričom za posledných 24 hodín napadlo 30 cm nového snehu. V Humennom bol vyhlásený I. kalamitný stupeň, keďže kvôli množstvu snehu bolo len ťažké dostať sa do mesta z viacerých smerov.

Primátorka Jana Vaľová ráno zvolala improvizovaný krízový štáb, ktorý kontroloval strechy patriace mestu. „Obávali sa, aby sa nestalo niečo podobné ako v Ubli v okrese Snina, kde sa v piatok pod ťarchou snehu zrútila strecha na miestnej základnej škole,“ informovala Dochánová. Ako dodala, zároveň zvažovali aj to, či kvôli snehovej kalamite nevyhlásia v meste mimoriadnu situáciu, nakoľko sa pod ťarchou snehu začali lámať aj konáre na stromoch.

„Napokon, po komunikácii s hasičmi sa podarilo vyriešiť situáciu a na štyroch strechách, kde mohlo dôjsť k prelomeniu, hasiči začali odpratávať sneh,“ dodala Dochánová s tým, že išlo o strechy na ZŠ Hrnčiarska, MŠ na ulici Osloboditeľov a ZŠ s MŠ Podskalka.

Popri tom riešila radnica aj telefonáty od obyvateľov mesta, ktorí sa dožadovali, aby sypače cestárov a vozidlá zimnej údržby išli prioritne vyčistiť cesty, ktoré vedú k nim domov. „Požičali sme si aj mechanizmy naviac, ale najprv sme museli zabezpečiť vjazdy do nemocníc, k hasičom a ulice na kopcovitých terénoch. Myslíme si, že situáciu zvládame a nepotrebovali sme vyhlásiť mimoriadny stav tak, ako v iných mestách," uviedol riaditeľ Technických služieb mesta Humenné Milan Kuruc.

Podľa primátorky sa stav ciest postupne lepší. Počas celého dňa mesto komunikuje so všetkými záchrannými a bezpečnostnými zložkami a priebežne monitoruje aj situáciu v meste. „Viem, že všetci robia maximum, aby boli priechodné všetky hlavné cesty a miestne komunikácie,“ uviedla Vaľová.