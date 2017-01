Odborník: Štát musí viac reagovať na starnutie obyvateľstva

Na obraz o situácii podľa Šeba treba posúdiť štyri hlavné faktory, ktorými ideme proti najväčšej demografickej vlne, ktorá sa na nás valí.

„Súčasnú úroveň verejného dlhu máme okolo 52 – 53 percent. Toľko dlžíme a budú to musieť splácať naše deti, ktorých bude menej oproti dôchodcom. Máme daňovo-odvodové zaťaženie na maxime a je minimálny priestor pre jeho zvyšovanie. Konštantne máme tiež štrukturálne deficity. Teda každý rok prejeme o zhruba 1,5 až 2 percentá viac a zároveň už dnes, keď sme v jednej z najlepších fáz ekonomického cyklu, máme deficitne nastavený prvý pilier. Teda každý rok Sociálna poisťovňa vytvorila 25-percentnú stratu.

„Toto máme dnes, sme v najlepšej fáze demografie a ideme iba do horšieho," upozornil odborník na dôchodkové systémy. Za pozitívum označil zavedenie automatického mechanizmu pre zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. Ekonomika má totiž istý počet pracovných miest a ak mladých pracovných síl bude menej, musia na trhu práce ostať aj starší ľudia. Za dobré považuje aj zavedenie minimálneho dôchodku. Nie je to však dosť, tvrdí Ján Šebo.

Treba „zaviesť automatický vyrovnávací mechanizmus, ktorý tak upravuje výdavkovú stranu, teda objem vyplácaných alebo priznávaných dôchodkov, alebo valorizáciu dôchodkov na základe meniacej sa vekovej štruktúry obyvateľstva. Zároveň rozšíriť pokrytie obyvateľstva tak, aby platili – nehovorím viac, ale za širší počet aktivít. Napríklad, prečo by rodičia nemohli svojim deťom do dôchodku sporiť už teraz a odpočítavať si to z daňového základu?“, dodal.

Demografický vývoj v prospech starších je podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera (Smer) vážny problém hlavne preto, že ho sprevádza aj únik mozgov. Za prácou do zahraničia, kde im dajú násobne vyšší nástupný plat, odchádzajú absolventi nedostatkových odborov, ako sú lekári, technici.

V priemere 15-tisíc ľudí odchádza ročne, z nich je polovica mladších ako 30 rokov, teda sú to najmä absolventi škôl. Podľa prieskumov by mladých presvedčilo lepšie mzdové ohodnotenie. Druhá vec je rodinná politika, vytvoriť rodinám lepšie podmienky na život, bývanie.

Rovnako aj Jozef Mihál (SaS), podpredseda Výboru NR SR pre sociálne veci považuje za problém, že najšikovnejší mladí ľudia odchádzajú do zahraničia a súhlasí s tým, že je to v prvom rade o peniazoch. Kľúčové podľa Mihála je, aby u nás mohli byť mladí odborníci lepšie platení.

„Podnikatelia, ktorí by im aj radi ponúkli pracovné miesta a lepšie podmienky, sú napríklad dusení zbytočnou byrokraciou. Máme tu zlé podnikateľské prostredie. To, že sa zákonom nariadi zvýšenie minimálnej mzdy možno niekoľko desaťtisícom ľudí, ktorí nemajú kvalifikáciu, pomôže," podotkol Mihál s tým, že by pomohlo zlepšenie podmienok pre podnikateľov, živnostníkov.

Sociálna poisťovňa je podľa ministra práce a sociálny vecí v deficite dlhodobo. Opatrenia sa však prijali. Treba vytvoriť podmienky, aby bol garantovaný prvý dôchodkový pilier, teda zdroje zo Sociálnej poisťovne. Richter považuje za nevyhnutné venovať sa tretiemu pilieru. Musíme ďaleko viacej robiť preto, aby si ľudia uvedomovali svoju osobnú zodpovednosť, dodal Richter, ktorý odmieta ideologický pohľad na dôchodkové sporenie.

Podpredseda Výboru NR SR pre sociálne veci je za lepšiu informovanosť mladých o dôchodkovom sporení. Teraz, keď je Slovensko v relatívne lepšej ekonomickej situácii, treba myslieť na budúcnosť a učiť a motivovať mladých, aby okamžite, ako začnú pracovať, podnikať, vstúpili do 2. dôchodkového piliera, sporili si a zvolili si indexové fondy, v ktorých je zaujímavé zhodnotenie, dodal Mihál.