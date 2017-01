Platí nový zákon, lieky však stále chýbajú

Ministerstvo zdravotníctva pritom sľubovalo v tomto smere okamžité zlepšenie. Pomôcť mala nová legislatíva, ktorá platí od januára. Podľa nej sú za dostatok liekov na trhu plne zodpovední ich výrobcovia. Ak vyvezú lieky, ktoré potom budú chýbať našim pacientom, hrozí im pokuta do milióna eur.

Lekárnici tvrdia, že zatiaľ je všetko po starom. „Neudiala sa žiadna zmena v dostupnosti liekov, stále nám chýbajú tie, ktoré boli aj predtým nedostatkové,“ povedala lekárnička Zuzana Mačeková z Košíc.

Podobnú situáciu potvrdzujú lekárnici naprieč celým Slovenskom. Lekárnička z Banskej Bystrice povedala, že v minulom roku im najviac chýbali lieky na riedenie krvi a tento nedostatok stále trvá. O niečo lepšia je situácia na západe krajiny. „Dostupnosť niektorých liekov sa zlepšila, napríklad inzulíny sme dostali bez problémov, stále však bojujeme s nedostatkom liekov na riedenie krvi,“ konštatovala lekárnička Vladimíra Gromová zo Stupavy. "Počas prvých dvoch januárových týždňov sme v lekárňach zatiaľ nezaznamenali ani zlepšenie, ani zhoršenie situácie s dostupnosťou,“ hovorí PR manažérka siete lekární Dr. Max Zdenka Krížová. Aj ona potvrdila, že najviac hlásení im prichádza na chýbajúce lieky na riedenie krvi.

„Neudiala sa žiadna zmena v dostupnosti liekov, stále nám chýbajú tie, ktoré boli aj predtým nedostatkové.“ Zuzana Marčeková, lekárnička z Košíc

Ministerstvo zdravotníctva však tvrdí, že dostupnosť liekov sa zlepšila. Dve tretiny liekov, ktoré v minulosti chýbali, sú dnes pre pacientov bez problémov dostupné, povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Jedna tretina týchto kritických liekov však stále chýba. „Symbolom nedostatku liekov na slovenskom trhu sa v posledných mesiacoch stal liek na riedenie krvi – Fraxiparin. Podľa našich informácií sa jeho dostupnosť na základe novely zákona výrazne zlepšila, ale stále evidujeme prípady, keď tento liek nie je dostupný,“ povedala Eliášová.

Ministerstvo už preto začalo s kontrolou v distribučných spoločnostiach aj v lekárňach. Kedy by mohli byť známe výsledky kontroly, hovorkyňa nespresnila.

Pacientom v minulom roku chýbali aj lieky na astmu, cukrovku, epilepsiu, bolesť, úzkostnú poruchu, onkologické lieky, antidepresíva či očkovacie vakcíny. Dôvodom bolo, že distribútori ich s veľkým ziskom predávali do zahraničia, najčastejšie do Nemecka, Anglicka, Litvy, Holandska, Česka, Dánska aj Kanady.

Podľa prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov Márie Lévyovej by lieky pre chorých malo zabezpečiť ministerstvo zdravotníctva. „Napríklad zintenzívniť spoluprácu s lekárnickou komorou, výrobcami aj distribútormi a zistiť dôvod, prečo je to tak,“ povedala. Ministerstvo podľa nej môže pristúpiť aj k pokutám, ktoré vyplývajú zo zákona, ale samotné sankcie ešte nezabezpečia dostatok liekov pre chorých.

Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ si myslí, že dobieha nedostatok liekov z konca roka. „Pri niektorých liekoch sa situácia zlepšila, pri iných ešte nie, ale treba počkať do konca mesiaca, potom to vyhodnotíme,“ povedal s tým, že nedostatok liekov naďalej mapujú.

Ešte vlani zodpovedal za vývoz liekov Štátny ústav pre kontrolu liečív, ktorému hlásili veľkodistribútori plánovaný vývoz liekov s 30-dňovým predstihom. Po novom za vývoz liekov do zahraničia zodpovedajú držitelia registrácie lieku, teda ich výrobcovia. Tí majú povinnosť podať hlásenie do 7 dní od vývozu. Ak bude liek chýbať, hrozí im pokuta.

Distribútori lieky predávali s veľkým ziskom najmä do Nemecka, Anglicka, Holandska či Kanady. Autor: Ivan Majerský, Pravda

„V praxi to znamená, že pokiaľ chce veľkodistribútor vyviezť kategorizovaný liek, ktorého vývoz by mohol spôsobiť nedostupnosť na Slovensku, musí požiadať o splnomocnenie držiteľa registrácie,“ vysvetľuje hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Diana Madarászová. V prípade nedostatku kategorizovaného lieku na trhu dostane podľa nej držiteľ registrácie pokutu od 100-tisíc až do milióna eur.

„Podľa našich informácií distribučno-lekárenská sieť začala fungovať v riadnom režime po sviatkoch od 9. januára, preto nejaký čas potrvá, kým sa lekárne zásobia tovarom, ktorý bol až do úplného záveru roka 2016 nedostatkový,“ vysvetľuje chýbajúce lieky Katarína Slezáková, výkonná riaditeľka Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, ktorá združuje 28 výrobcov. Výrobcovia sa zatiaľ pokút neobávajú. Ako dodala Slezáková, robia všetko preto, aby dodali na trh dostatočné množstvá liekov.

Hlásené chýbajúce lieky podľa nej treba vždy overiť, pretože môže ísť o nedostupnosť nahlásenú podľa zákona. „Takou môžu byť problémy vo výrobe alebo nedostupnosť spôsobená lekárňou, napríklad jej nedostatočnou platobnou schopnosťou,“ konštatovala Slezáková.

Jediné orgány, ktoré sú oprávnené robiť kontrolu, sú ministerstvo zdravotníctva a ústav pre kontrolu liečiv. Jeho hovorkyňa Madarászová povedala, že tento rok dostali jedno hlásenie o vývoze liekov od držiteľa registrácie. Podľa jej slov však nešlo o lieky, ktorých vývoz by ohrozil dostupnosť pre slovenských pacientov.

Ústav pre kontrolu liečiv v januári nepovolil vývoz 41 liekov, teda 7 355 ich balení. Išlo však o hlásenia ešte z decembra minulého roka.