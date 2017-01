Sídlo kotlebovcov ukazuje diery v kontrole

Preverovanie straníckych financií má na starosti Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Tá však rieši iba účtovníctvo a vydokladovanie príjmov a výdavkov. Či realita sedí so stavom na papieri, tak už nikto nepreveruje.

Sídlo strany s detským ihriskom

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS NS) kúpila rodinný dom v banskobystrickej časti Jakub za 229-tisíc eur. Vyplatila ho z 5-miliónového príspevku, ktorý získala za volebný výsledok. Na priestrannom pozemku nehnuteľnosti sa nachádza aj garáž, altánok s detským ihriskom a jazierko. Kúpa domu ideálneho pre rodinu s deťmi okamžite vyvolala diskusiu o tom, či bude skutočne slúžiť na stranícke účely, ako tvrdia kotlebovci, alebo ho bude využívať predseda strany ako súkromné sídlo.

Na tento fakt viackrát upozornili aktivisti z Inštitútu na rozvoj Bratislavského kraja. Do Jakuba inštitút poslal kontrolu zo stavebného úradu. Podľa zistení Štátneho stavebného dozoru sa v dome ani v garáži nerobila žiadna prestavba, ktorá by vyžadovala stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebných prác v súvislosti s prípadnou zmenou na administratívnu budovu. Stavba sa tak užíva v súlade s vydaným kolaudačným rozhodnutím, teda ako rodinný dom.

Strana podľa podpredsedu kotlebovcov Milana Uhríka plánuje po menších prácach aj väčšiu rekonštrukciu s povolením. „Pred sprevádzkovaním oficiálnych kancelárií, samozrejme, požiadame aj o zmenu účelu využitia v tých častiach stavby, ktorých sa to bude týkať,“ uviedol Uhrík.

Tieto Uhríkove slová sa dajú interpretovať aj tak, že strana obíde zákon, dom bude naďalej slúžiť na súkromné účely, i keď tam zriadi pro forma kanceláriu.

Čo sa týka zákona o politických stranách, ten hovorí iba to, na čo nie je možné štátne príspevky použiť, sú to napríklad pôžičky a úvery či zmluvy o tichom spoločenstve.

Najvyšší kontrolný úrad a aj ministerstvo financií tvrdia, že preverovanie straníckych peňazí má v náplni štátna komisia. Tá sa zaoberá výročnou správou, ktorú sú strany povinné vypracovať vždy za predchádzajúci rok a zahŕňa celé hospodárenie vrátane príspevkov zo štátneho rozpočtu. K tejto správe musí byť pripojené aj stanovisko s výrokom náhodne vybraného audítora, ktorý sa losuje. „Čiže pri jednej správe je zjednodušene povedané dvojnásobná kontrola. Prvou je audítor a následne aj komisia. Správy sa podrobne prechádzajú, a ak sú nejaké problémy, sú z toho správne konania a možné sankcie. Ide o kontrolu účtovníctva, papierov, nie reálií,“ ozrejmil predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány.

Ak je napríklad vo výdavkoch uvedená kúpa auta, nikto nejde kontrolovať, či je to ten typ a kto sa straníckym autom vozí. Rovnako komisia nepreveruje stavebné úpravy a to, či v dome uvedenom ako stranícke sídlo sú skutočne kancelárie a v nich sedia straníci.

„Nikto zvlášť nejde kontrolovať konkrétny prípad. Je tu systém, ktorým prejde všetko. Keďže je veľký, je dosť ťažkopádny a pomalý, ale na druhej strane je aj dosť dôkladný. Kontroluje sa každý výdavok, každý príjem cez audítora. U žiadnej právnickej osoby, aj keď je to firma, orgány verejnej moci bez zvláštnych dôvodov nekontrolujú, kto sedí v kancelárií. Nie je to reálne. To by štátny aparát musel mať niekoľkonásobok súčasných stavov, aby to bolo možné reálne preverovať u právnických osôb súkromného práva, a takou je aj politická strana,“ doplnil Bárány.

Oficiálne sídlo OĽaNO-Nova na rovnakej adrese ako Matovičova rodinná firma

Okrem sídla ĽS NS môže určité pochybnosti vyvolávať aj oficiálna adresa hnutia Obyčajných ľudí. Hnutie OĽaNO-Nova totiž oficiálne sídli na rovnakej adrese ako rodinné vydavateľstvo regionPress poslanca a lídra hnutia Igora Matoviča. „Na uvedenej adrese hnutie nemalo nikdy prenajaté žiadne priestory, teda ani neplatilo žiadny nájom za ich využívanie. Poštu z tejto adresy máme presmerovanú na Národnú radu,“ uviedol hovorca hnutia Daniel Mitas. Štátne príspevky pre hnutie OĽaNO-Nova pre súčasné volebné obdobie predstavujú sumu 6,8 milióna eur.

Advokát kancelárie TaylorWessing Radovan Pala upozorňuje, že zákon výslovne nedeklaruje, že štátna komisia kontroluje aj hospodárenie strán, čo je samo osebe nedostatok, lebo obmedzuje reálny dosah kontrolnej funkcie komisie. V zmysle zákona podľa neho skôr kontroluje úplnosť a formálne náležitosti výročnej správy a za nedostatky v tejto formálnej rovine môže politickej strane aj uložiť pokutu. Zo zákona vyplýva, že za súlad výročnej správy s účtovníctvom a za overenie dodržiavania pravidiel hospodárenia zodpovedá vyžrebovaný auditor, ktorý pri overení výročnej správy vychádza z podkladov poskytnutých politickou stranou.

„To je nedostatočné riešenie, lebo neexistuje žiadny priamy mechanizmus, ktorý by umožňoval štátu preskúmať, či je toto overenie v poriadku. Bohužiaľ, zákon o politických stranách a ich financovaní tak kladie dôraz viac na formálnu štátnu kontrolu ako na dôsledný a systematický dohľad. Pravidlá hospodárenia so štátnymi príspevkami poskytujú politickým stranám veľký priestor na použitie, ktoré nemusí byť súladné s ich spoločenskou funkciou,“ domnieva sa Pala.

Za veľmi nedostatočné považuje aj zákonné obmedzenie použitia štátnych príspevkov politickými stranami, keďže zákon vymenúva len niekoľko zakázaných spôsobov použitia týchto príspevkov a neobsahuje žiadne všeobecné obmedzenie. „Je preto úplne jasné, že tieto úzko definované zákazy je možné pomerne veľmi jednoducho obchádzať, čo je mimoriadne škodlivé,“ uzavrel advokát.