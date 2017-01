Beblavý spúšťa s Progresívnym Slovenskom spoločný projekt

Beblavý a podnikateľ Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska novým projektom reagujú na „ideovú vyprázdnenosť súčasnej slovenskej politiky a verejnej diskusie, ktoré sa často menia na gladiátorský súboj osôb a urážok, nie myšlienok a návrhov“.

„Cieľom projektu „Big Idea Slovakia“ je priniesť diskusiu o odvážnych, zásadných, ale reálnych a potrebných návrhoch. Každý mesiac preto predstavia verejnosti na osobitnom diskusnom podujatí novú alebo dôležitú myšlienku, či konkrétnu tému v oblasti verejných politík,“ uviedli predstavitelia projektu s tým, že autormi návrhov či prezentátormi tém budú predovšetkým, ale nie výhradne, osobnosti z oboch iniciatív.

„Na každom podujatí by mal vystúpiť nielen autor návrhu, ale aj uznávaný oponent, a malo by tak mať divácky atraktívnu formu ostrej a otvorenej diskusie. Inšpiráciou boli napríklad študentské debaty, ktoré sa uskutočňujú na Oxforde. Názov „Big Idea Slovakia“ (Veľký nápad (pre) Slovensko) je slovnou hračkou na oficiálny slogan Slovenska ako predsedníckej krajiny v Rade EÚ v druhej polovici roka 2016 „Good Idea Slovakia“ (Slovensko, dobrý nápad),“ priblížili Beblavý a Štefunko, podľa ktorých tento slogan znie dobre, dnes však na Slovensku robíme málo pre to, aby sme ho naplnili.

Ako dodali, prvé podujatie sa bude konať už 1. februára a jeho témou bude návrh na zrušenie vyšších územných celkov bez náhrady.