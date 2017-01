Noví učitelia budú musieť dokázať svoju bezúhonnosť

Príslušnú novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch navrhli poslanci opozičnej SaS a podporuje ju aj koalícia. „Ide o vecné riešenie, nikto v tom nebude hľadať politické spory,“ hovorí šéf školského výboru parlamentu Ľubomír Petrák (Smer). Nové pravidlá by mali platiť už od polovice marca.

Riaditelia škôl dnes pri prijímaní učiteľov vyžadujú len výpis z registra, ktorým uchádzač dokáže, že nebol právoplatne odsúdený za čin v súvislosti s výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti.

Navrhovatelia novely chceli presadiť, aby deti nemohol učiť ani človek, ktorý sa bol v minulosti trestaný za obzvlášť závažný úmyselný trestný čin a má ho zahladený. Konkrétne ide o trestné činy prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania, týrania blízkej a zverenej osoby a výroby detskej pornografie.

Učiť by teda takýto človek nemohol ani v prípade, že medzičasom požiadal úspešne o zahladenie záznamu v registri trestov, podmienkou ktorého je bezúhonný život žiadateľa.

Podľa pôvodného, tvrdšieho, návrhu novely mali odpis z registra predkladať aj už zamestnaní pedagógovia, čo vyvolávalo rozpačité reakcie učiteľov a riaditeľov škôl. Škola bude môcť požiadať o odpis aj už zamestnaných učiteľov v odôvodnenom prípade. Bude potom na riaditeľovi, či takému človeku predĺži pracovnú zmluvu.

„Je to vylučovací prostriedok, ktorý má chrániť deti,“ vysvetľuje poslankyňa za SaS Natália Blahová. K návrhu novely ich podnietil prípad z praxe: V škole v centre Bratislavy učil človek, ktorý mal sklony k pedofílii. Rodičia na to upozornili a škola až dodatočne zistila, že učiteľ v minulosti zneužíval deti a odsedel si trest vo väzení.

„Určite to pomôže informovanosti riaditeľa pri prijímaní adepta, ide predsa o osobu, ktorá bude vychovávať budúcu generáciu,“ hovorí o zmene zákona riaditeľka základnej školy v Bratislave Alena Petáková. Zámer novely považuje za oprávnený aj Jozef Miškolci z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť.

„Keď hovoríme o vzdelávacom systéme, ktorý by mal vychovávať nielen k vedomostiam, ale aj k hodnotám a postojom, tak to mi príde v rozpore s trestnou činnosťou,“ konštatuje.

Veľký význam novinke nepripisuje predseda školských odborov Pavel Ondek. „Podľa mňa to je zbytočná byrokracia, myslím si, že výpis z registra trestov stačí,“ hovorí Ondek. Vladimír Crmoman zo Slovenskej komory učiteľov žiada, aby predkladatelia svoj návrh z rokovania parlamentu stiahli. Podľa stanoviska komory majú riaditelia i dnes dostatok prostriedkov na preverenie bezúhonnosti učiteľa. Novela podľa nej vytvára priestor na „diskrimináciu a šikanovanie skupiny ľudí jedného povolania“.

Medzi učiteľmi nepanuje zhodný názor na vec. Slovenčinárka na gymnáziu Ivana sa obáva toho, aby školy nevyužívali menej závažné delikty v odpise uchádzača ako dôvod neprijatia do práce.

„Nie je to celkom fér, lebo zamestnávateľ povie, že ma nevezme z XY rôznych dôvodov, ale môže to byť len o tom, že v mojom odpise nájde minimálny delikt, tak si povie, tohto človeka nevezmem, lebo tam niečo má,“ vysvetľuje Ivana. S odpisom by súhlasila, ak by školu informoval skutočne iba o tých trestných činoch, ktoré sa týkajú výkonu povolania učiteľa. „Zamestnávateľ by nemal mať nárok na úplné podrobnosti,“ uzatvára.

Polícia a súdy v minulosti opakovane riešili prípady zneužívania žiakov učiteľmi. V máji 2015 Krajský súd v Bratislave odsúdil nepodmienečne na dva roky za sexuálne zneužívanie chlapcov 75-ročného bývalého učiteľa matematiky. V novembri 2016 okresný súd odsúdil učiteľa telocviku a angličtiny z Prievidze na osem rokov väzenia za sexuálne zneužívanie 13-ročnej žiačky a ďalšie mravnostné delikty.