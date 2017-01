V rekvalifikácii absolventov škôl vidí Richter problém

„My by sme absolventov po ukončení vzdelania nemali hneď rekvalifikovať na niečo iné. Ak sa to deje, tak je to problém," hovorí. „Problém súvisí s tým, že v značnej miere sa nám podarilo v istej veci posunúť, ale je tu ešte stále veľký problém. Tým je, že nie všetky odbory, hlavne na stredných školách, nie sú v plnej miere zosúladené s potrebami na trhu práce," poznamenal minister s tým, že je to však širší problém a je to celospoločenská úloha. Tá sa podľa Richtera týka nielen zriaďovateľov, ale aj rodičov, ktorí by mali vysvetľovali svojim deťom, aby mali ambíciu viac sa orientovať na študijné odbory, ktoré majú na trhu práce perspektívu.

„Možnosťou by bolo, aby mali rodičia aj s deťmi možnosť pozrieť sa do niektorých fabrík, ako vyzerajú a čo by so sebou priniesla práca v takom podniku," poradil a spomenul, že dôležité je tiež to, aby rodičia neodďaľovali rozhodnutie. „Veľa rodičov uvažuje tak, že nastúp na gymnázium a máme štyri roky na to, aby sme sa zorientovali a spolu prešli tým, že v ktorom odbore by si sa mal v budúcnosti orientovať. Myslím si, že oddiaľovanie tohto problému je niekedy na škodu vecí," tvrdí minister a dodáva, že je tu potom veľa študentov, ktorí skončia gymnázium a na vysokú školu ďalej nejdú a nemajú tak odborné znalosti. „U nás sa odborné vzdelávanie pohybuje na rovine tridsať percent, napríklad Poliaci sú na rovine päťdesiat percent. Študenti tak potom majú väčšiu perspektívu zamestnať sa na trhu práce," vysvetlil.

Na Richterove slová v televíznej relácii reagovala poslankyňa NR SR Anna Verešová (OĽaNO-NOVA). Podľa nej sú absolventi škôl ohrozenou skupinou na trhu práce a treba na to myslieť v nejakej vízii alebo koncepcii. „Toto všetko už boli problémy desaťročia, sú známe a vláda sa na to mala skôr pripraviť. Vláda dlhodobú koncepciu nepripravila, mám dojem, že s opatreniami a nástrojmi na zamestnanosť strieľate naslepo," odkázala. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR jej na to odpovedal, že vláda je v situácii, keď má čo prezentovať a ona sa ho pýta na to, kde sú vízie. „Ponúkame výsledky. Nebudeme obťažovať verejnosť s analýzami," povedal jej Richter. „Eurofondy využívame v maximálnej forme tam, kde sú znevýhodnené skupiny. V europrojektoch sa orientujeme smerom k mladým a dlhodobo nezamestnaným," ukončil.