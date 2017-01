Mimovládky navrhli na post ombudsmanky občiansku kandidátku Dušatkovú

„Uvedomujeme si, že nemáme žiadnu kompetenciu navrhovať kandidáta na post ombudsmana,“ povedal generálny manažér Rady pre práva dieťaťa Slovenská republika Jozef Tinka a dodal, že im ide iba o to, aby proti politickému kandidátovi stál občiansky kandidát.

„Výber kandidáta sa opäť odohráva ako špekulácia o politických kalkuloch a do súťaže sa dostávajú iba politici, ktorí sa zdanlivo stávajú nezávislí tým, že na čas odložia svoje politické tričko,“ píše sa v tlačovej správe organizácií. Tinka uviedol, že práve preto sa tieto organizácie dohodli, že vhodný kandidát na post ombudsmana by mal tentokrát pochádzať z radov občanov, „ktorý nikdy nebol v žiadnej politickej strane, ktorý nie je preferovaný žiadnym politickým subjektom ani žiadnou politickou stranou“.

Dušatková však bola v roku 2012 na kandidačnej listine hnutia 99 % – občiansky hlas, ktoré sa vtedy uchádzalo o miesto v predčasných parlamentných voľbách. Hnutie neskôr upodozrievali z kupovania a falšovania podpisov a podpisových hárkov pre registráciu na ministerstve vnútra. Toto podozrenie sa však nepotvrdilo. Hnutie získalo len 1,58 percenta, čo mu nestačilo na vstup do parlamentu.

Podľa Tinku si Dušatková prešla v minulosti práve pre kandidatúru za 99 % „peklom sociálneho odsúdenia“. Cíti sa však ako apolitická občianska kandidátka, pretože dosah na politické aktivity hnutia nikdy nemala. Podľa jej slov bola práve táto skúsenosť jednou z jej motivácií, prečo sa rozhodla kandidovať na post ombudsmana. Osobne si váži prácu súčasnej ombudsmanky Jany Dubovcovej, svoje výhody oproti Dubovcovej však vidí v osobnej skúsenosti v prípadoch, keď pomáha deťom či matkám v núdzi.

„Ak niekto z pozície schopného, uznávaného, šikovného právnika pomáha ľuďom, je to skvelé. Ale ak to robia ľudia, ktorí nie sú právnici, musia si všetko naštudovať, zoberú si dovolenku, aby išli veci na miesto riešiť, zoberú si ďalšiu dovolenku, aby išli na súdne konanie, zaplatia si cestovné a nocľah z vlastného, je to o inej skúsenosti, ako keď to niekto robí v rámci svojej profesie, akokoľvek dobre,“ vysvetlila Dušatková.

Kandidátov na ombudsmana môže najneskôr do piatka 27. januára navrhnúť najmenej 15 poslancov. Podmienkou je, aby kandidát mal v deň voľby aspoň 35 rokov, bol bezúhonný, nebol členom politickej strany alebo politického hnutia a mal trvalý pobyt na území SR. Vo funkcii verejnej ochrankyne práv je v súčasnosti Jana Dubovcová od 28. marca 2012. Poslanci NR SR ju do funkcie zvolili 13. decembra 2011. Päťročné funkčné obdobie sa jej končí 28. marca tento rok.