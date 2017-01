Oprava cien energií pomohla Žiline, Košice trpia

Medziročný nárast stálych mesačných poplatkov sa zmiernil a ceny za kilowatthodinu sú mierne vyššie, ako mali byť pôvodne. Úrad pôvodne hovoril o 4,3-percentnom medziročnom priemernom poklese cien elektriny a 2,6-percentnom zlacnení plynu.

Zmena cien aj tak však prinesie nový princíp, hoci v miernejšom vydaní a to – kto spotrebuje málo, priplatí si. Nové ceny, naopak, potešia tých, ktorí míňajú viac. V prípade nových rozhodnutí pre Stredoslovenskú energetiku – Distribúciu (SSE-D) platí, že koneční spotrebitelia, ktorí minú viac ako 400 kilowatthodín ročne, by mali mierne ušetriť. Kto minie menej, priplatí si.

Cenové rozhodnutie pre SSE-D prináša jednotný poplatok za odberné miesto, ruší sa teda účtovanie ceny podľa fáz. Odberatelia tak získali čas na zmapovanie reálnej spotreby za účelom účelnejšieho nastavenia spoplatnených ističov. Spotrebitelia na strednom Slovensku napríklad v okolí Žiliny tak zaplatia jednotne 4,59 eura mesačne za odberné miesto. Pôvodne im hrozil pri 3-fázach mesačný poplatok 11,37 eura a k tomu ešte cena za kilowatthodinu. Na východe napríklad v Košiciach však vysoké stále poplatky zostali a to až 13,81 eura za mesiac a vláda ich chce riešiť až v prípade, že sa nakopia reklamácie ľudí. Na západe je stály poplatok necelých 6 eur/mes., ale tam došlo aj k zvýšeniu cien za spotrebované kilowatthodiny.

O tom, či spotrebiteľ v pôsobnosti SSE-D zaplatí vo finále viac alebo menej ako minulý rok, rozhodne opäť jeho spotreba, keďže cena za kWh sa oproti minulému roku upravila dole z pôvodných 0,12 eura/kWh na 0,11. Pri odbere 800 kWh zaplatí po novom tento rok spotrebiteľ za elektrinu úhrnne 146,50 eura s DPH ročne, čo znamená, že aj po započítaní stálych platieb ušetrí zhruba 14 percent. Pri spotrebe 1¤600 kWh môže domácnosť ušetriť až 20 percent pôvodnej spotreby, čo pri ročných nákladoch zhruba 238 eur vrátane DPH môže znamenať až 55 eur oproti minulému roku. Domácnosť, ktorá minie okolo 2¤400 kWh, zaplatí ročne zhruba 330 eur vrátane DPH. Vďaka novým cenám môže oproti minulému roku ušetriť zhruba 65 eur.

Podľa nového cenového rozhodnutia regulačného úradu pre SPP-Distribúcia (SPP-D) budú platiť koneční zákazníci SPP, ktorí na plyne len varia za odberné miesto (OM) mesačne 2,35 eura vrátane DPH miesto vlaňajších 2,11 eura. V zrušenom verdikte bola cena 2,86 eura/mes. Po novom tak ročne zaplatia 32,16 eura namiesto vlaňajších 25,32 eura s DPH. Zníženie ceny za spotrebu plynu oproti minulému roku z 0,06 na 0,05 eura vrátane DPH za kWh znamená, že navýšenie stálej platby spotrebiteľ doženie spotrebou 570 kWh. To je bežná spotreba a väčšina rodín tak ušetrí. V prípade tarify D2 sa cena za plyn menila kozmeticky, avšak po novom takto pripojení odberatelia zaplatia mesačne zhruba 7 eur mesačne za odberné miesto, vlani to bolo 4,98, je to však menej, ako pôvodne navrhovaných 10,66 eura. Čo sa týka tarify D3, tu odberatelia zaplatia zhruba 10,40 eura mesačne za OM. Za spotrebu plynu títo odberatelia po novom zaplatia 0,03 eura/kWh, miesto 0,04 eura ako minulý rok.

Podľa vyjadrenia ÚRSO dostanú na základe nových cenových rozhodnutí všetci odberatelia SSE-D a SPP-D aj nové preddavkové faktúry od svojich dodávateľov. "Nové rozhodnutia v tarifách, ktorých aplikácia spôsobila nárast platieb, vracajú úroveň cien na takú, aká bola v roku 2016. Úroveň zníženia medziročných priemerných nákladov koncových cien sa pochopiteľne zmenila, napríklad pri plyne v D je to pokles o –4,18 percenta,” uvádza sa v stanovisku Úradu.

Podľa Milana Vangu z SPP-D novým cenovým rozhodnutím ÚRSO z 25. januára došlo k zmene pomeru fixnej a variabilnej zložky distribučného poplatku. "Distribučné poplatky podľa cenového rozhodnutia zostávajú pre 99 percent odberateľov na porovnateľnej úrovni rovnako ako v rozhodnutí, ktoré malo platiť od 1. 1. 2017. Cenu za dodaný plyn v jednotlivých tarifných pásmach budú špecifikovať jednotliví dodávatelia vo svojich cenníkoch,” uviedol Vanga.

Podľa SSE-D mal zrušený cenník priniesť pokles cien pre väčšinu domácností v regióne stredného Slovenska. Stojí to v stanovisku SSE-D. "SSE-D predmetné rozhodnutie analyzuje. Odberatelia z radov municipalít a menších podnikov môžu očakávať, že fixná čiastka zálohových faktúr poklesne. Cenník, ktorý bol zrušený, nepredstavoval pre domácnosti za služby distribúcie elektrickej energie oproti roku 2016 žiaden výrazný nárast. Naopak, pre väčšinu domácností v regióne stredného Slovenska mal priniesť pokles cien,” uvádza v stanovisku SSE-D Gabriel Beer.