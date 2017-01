S januárom by mali odísť aj tuhé mrazy

Noc zo štvrtka na piatok, ale aj noc nadnes nám však pripomínali, že koniec zimy je v nedohľadne. V piatok ráno štípal mráz najmä vo východnejšej časti nášho územia, keď v Košiciach namerali –20,5 stupňa, v Orechovej –20,2 a v Spišských Vlachoch –20,1 stupňa Celzia. Poriadne prituhlo aj v Dudinciach na strednom Slovensku, kde mali –19,1 stupňa Celzia.

Na západe Slovenska bolo teplejšie, napríklad na letisku v Kuchyni ukazoval teplomer na hodnotu –6,1 stupňa. Toto ochladenie vzniklo v dôsledku zmenšovania oblačnosti smerom od východu, čo tlačilo teploty smerom nadol, vysvetľuje klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavol Faško. Na miestach, kde bolo oblačno, teploty vystúpili vyššie.

Podobne by mohol vyzerať aj tento víkend. „Počasie bude podobné ako v piatok, hoci začne mať tendenciu postupného znižovania mrazov,“ konštatuje Faško.

Na nedostatok mrazov by sa však ešte v noci na nedeľu nemali sťažovať napríklad účastníci podujatia Snow camp v Tatrách. V rámci tejto akcie sa na Skalnatom plese vo výške 1 751 metrov nad morom bude nocovať v stanoch, teda pod hviezdami. Nezvyčajný tábor pre verejnosť bude simulovať podmienky base campov v extrémnych horských terénoch.

Na budúci týždeň teploty stúpnu. „Už na budúci týždeň môžeme očakávať dni, keď na miestach, kde bude slnečno, môže teplota vystúpiť aj do plusových 5 až 10 stupňov. Príjemný pocit z tepla môže kaziť len vietor od juhovýchodu,“ zdôraznil Faško. Klimatológ si síce nemyslí, že zima už povedala svoje posledné slovo, no s takou intenzitou ako v období od Troch kráľov až doteraz by už udrieť nemala.

Mrazivé tri týždne tohto roku nám pripomenuli rok 2012, ktorého začiatok bol tiež mimoriadne chladný. Naopak, vlaňajšia zima bola oveľa miernejšia. Aj vďaka tomu bol rok 2016 teplotne nadnormálny, jeden z najteplejších od roku 1931. Priemerná teplota na Slovensku +9,1 stupňa, bilancoval Pavol Faško. "Prázdninové mesiace síce neboli teplotne ideálne, zato mimoriadne teplý bol napríklad február či september.

Celkovo sa rok 2016 zaradil v rebríčku nameraných priemerných teplôt za posledných 85 rokov na siedme miesto. Patril aj zrážkovo k nadpriemerným, a to medzi desiatku najdaždivejších od roku 1881.