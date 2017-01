Strečno dokončia až v júni

Sanácia brala by si mala vyžiadať aj dlhodobejšie čiastočné obmedzenia, keď by mali vodiči popod hrad Strečno jazdiť striedavo v jednom jazdnom pruhu.

Naposledy sa na skale robilo 17. – 18. decembra a v tých dňoch bola aj cesta medzi Žilinou a Martinom na 32 hodín uzavretá.

Zatiaľ mohli horolezci na skale pracovať len päť víkendov. Robotu prerušili sviatky a potom silné mrazy a sneženie. Skalný masív je momentálne pokrytý hrubou vrstvu ľadu. „Sú tam také plochy, kde je 20 – 30 centimetrov ľadu a zmrznutého snehu. Aj keby cez deň bola teplota na nule, tak sa to nerozmrazí, lebo v noci sú silné mrazy. A ani pravidlá bezpečnosti pri práci nám nedovoľujú v takýchto podmienkach robiť výškové práce,“ povedal Branislav Prelovský z firmy Arcadis CZ.

Zatiaľ stihli vyčistiť skalu od drevín a začali ťažiť nebezpečné kamene z jedného zo štyroch skalných blokov. Cesta musela byť pritom úplne uzavretá od soboty do nedele na 32 hodín. Takýchto úplných uzáver by malo byť ešte šesť. Tieto víkendy však nemusia ísť po sebe, závisí to od postupu prác.

Sanácia brala by si mala vyžiadať aj dlhodobejšie čiastočné obmedzenia, keď by mali vodiči popod hrad Strečno jazdiť striedavo v jednom jazdnom pruhu. Či to tak bude musieť byť, to sa ukáže podľa technológie, ktorá sa pri sanácii plánuje použiť. „Ešte stále nemáme výsledok projektu sanácie spodnej časti previsu,“ dodal Prelovský.