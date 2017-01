Penzie sa zvýšia okolo stotisíc starodôchodcom

Na jeho základe mu vyrubili nízky starobný dôchodok, takže dodnes cíti krivdu. Ak by na odpočinok išiel po 1. januári 2004, keď sa stal účinným nový zákon z dielne vtedajšieho ministra práce Ľudovíta Kaníka (SDKÚ), bol by na tom podstatne lepšie.

„Mám priateľa s pracovným profilom porovnateľným s mojím, aj odrobil rovnaký počet rokov ako ja. Dôchodok mu vypočítali dva roky po mne, už podľa Kaníkovho zákona. Za ostatných 12 rokov dostal o 1 700 eur viac ako ja,“ vyčíslil penzista.

Práve ľuďom ako Jozef Kubinec však sociálny rezort sľubuje aspoň čiastočnú satisfakciu. Ako uviedol štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna (Most-Híd), pripravuje novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá by sa mohla stať účinnou 1. januára 2018.

Starodôchodcom sa na jej základe penzie prepočítajú nanovo. „Cieľom novej legislatívnej úpravy je dosiahnuť taký stav, aby suma dôchodku starodôchodcov, pre ktorých by bol výhodnejší výpočet podľa nového zákona, bola približne rovnaká, ako suma dôchodku, ktorá by im bola vypočítaná podľa tohto zákona k 1. januáru 2004,“ vysvetlil Švejna.

Spresnil, že nie každý starodôchodca môže v budúcom roku automaticky očakávať vyššiu penzijnú dávku. Taká vyjde len zhruba 100-tisíc ľuďom tejto kategórie. Pred rokom 2004 bol totiž výpočet dôchodku pre istú skupinu, konkrétne nízkopríjmové osoby, výhodnejší ako po zmene zákona, a to vďaka uplatneniu pomerne vysokej miery solidarity.

Naopak, nevýhodný bol starý zákon pre ľudí so zárobkami v tom čase nadpriemernými. Tým sa v sume penzie slabo odrazila takzvaná zásluhovosť, teda že do systému odviedli oveľa viac peňazí ako nízkopríjmoví. Na zásluhovosť pritom veľký dôraz kládol Kaníkov zákon. Z toho potom vyplynuli paradoxy vo forme „skokovitých“ rozdielov medzi penziami ľudí s rovnakými príjmami a rovnakou dĺžkou poistenia, ktorí odišli do penzie na prelome rokov 2003 a 2004. Rozdiel jediného dňa mohol spôsobiť, že dostali penziu hoci aj o 150 eur nižšiu alebo vyššiu. Najmä tí, ktorým bolo vtedy takto ukrivdené, by si po novom mali prilepšiť.

V odhadovanej stotisícke penzistov, ktorým prepočtom vyjde vyššia dávka, je podľa Švejnu asi 13-tisíc dôchodcov, ktorí na odpočinok odišli do 30. septembra 1988. Tým by sa mala penzia zvýšiť jednotne o sumu 25,50 eura. „Sociálna poisťovňa už nemá k dispozícii údaje na individuálne prepočítanie v potrebnej forme,“ zdôvodnil štátny tajomník.

Tým, ktorí išli do dôchodku od októbra 1988 do konca decembra 2003, sa dôchodok bude prepočítavať každému osobitne. Podľa Švejnu aj jeho prípadný nárast bude preto u každého jednotlivca individuálny. Bolo by teda zavádzajúce hovoriť o priemernej výške nárastu, keďže „niekto môže dostať pridané iba euro, iný 150 eur“.

Zvýšené sumy penzií starodôchodcovia nemôžu očakávať už v januárovom výplatnom termíne. Komplikované vyhľadávanie v starých dokumentoch Sociálnu poisťovňu zdrží a rozhodnutia o zvýšení dôchodkov bude reálne zasielať až do konca októbra 2018. „Zvýšenie za mesiace od začiatku roka 2018 však už zmenou dotknutým dôchodcom má patriť, tieto peniaze dostanú spätne doplatené,“ uistil.