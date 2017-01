Číňania idú rokovať o oceliarňach s vládou

Na budúci týždeň sa predstavitelia čínskej strany podľa informácií Pravdy stretnú na Slovensku so zástupcami slovenskej vlády. V Košiciach aj v centrále U. S. Steelu v Pittsburghu už Číňania boli. Podpísať mali údajne aj memorandum o tom, že v U. S. Steele Košice vykonajú hĺbkový audit.

Suma, ktorú vraj predbežne ponúkli americkému investorovi, má byť 1,5 miliardy dolárov. Slovenská vláda pred štyrmi rokmi stimulmi presvedčila amerického investora, aby zostal. Vtedy hrozilo, že oceliarne predajú do rúk ukrajinským či ruským záujemcom v čase, keď sa začala vyhrocovať situácia na Ukrajine.

V prípade čínskeho investora slovenská vláda zatiaľ hovorí najmä o tom, že v záujme Slovenska je, aby bola v košických oceliarňach zachovaná výroba a zamestnanosť. Podnik dáva prácu pre vyše 10-tisíc ľudí. Kabinet by tiež chcel pri zmene majiteľa získať vplyv v podniku.

„Vlastníkom je dnes americká spoločnosť, ona predáva podnik, je to ich súkromné vlastníctvo a bude záležať od ochoty a vôle nového majiteľa, či pustí, alebo nepustí partnera dovnútra, ale záujem z našej strany určite bude,“ povedal tento týždeň premiér Robert Fico. Tiež upozornil, že to nebol on, kto sem Američanov dotiahol. U. S. Steel výrobu ocele v Košiciach prevzal v roku 2000 od Dzurindovej vlády.

Čína sa rozhliada po Slovensku

Číňania si pripravujú pôdu na veľkú investíciu na Slovensku niekoľko rokov. Špekuluje sa, že by radi vstúpili do väčšieho projektu za vyše miliardy eur. Hovorilo sa o možnej výstavbe novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, čo sa však odložilo pre nízke trhové ceny elektriny. Partnerstvo sa zvažuje aj v prípade bratislavského letiska. Doteraz zatiaľ najväčším slovenským úlovkom hráčov z Číny bol vstup do finančnej skupiny J&T Finance Group.

Vlani v septembri čínska delegácia rokovala v Bratislave s ministrom financií Petrom Kažimírom a ministrom hospodárstva Petrom Žigom a výsledkom bol záver, že sú rozpracované projekty v stámiliónoch eur.

Vlani v novembri mal premiér Fico rokovať s predstaviteľmi Číny v lotyšskej Rige, stretnutie však čínska strana zrušila. Vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sa vtedy naštrbili po tom, čo sa v októbri prezident Andrej Kiska stretol s tibetským duchovným dalajlámom. Toho Peking považuje za separatistu.

Fico v Rige pozval čínskeho premiéra Li Kche-čchianga na Slovensko. Pozvanie čínsky premiér prijal. Fico vtedy upozornil, že Čínu nemožno podceňovať, pretože o pár rokov bude superveľmocou. Podľa štúdie britského hospodárskeho inštitútu CEBR by Čína mala do roku 2028 zosadiť Spojené štáty americké z čela najvplyvnejších štátov sveta a umocniť si geopolitický vplyv.

V košických oceliarňach medzitým zamestnanci hovoria o tom, že nadriadení ich prestali presviedčať o tom, že americký investor zostane. Oficiálne podnik hovorí už niekoľko mesiacov to isté. "Nekomentujeme špekulácie ohľadne možného predaja oceliarní,“ reagoval hovorca U. S. Steelu Košice Ján Bača. Informácie o možnom predaji oceliarní sa opäť objavujú od septembra minulého roka. V tom čase agentúra Bloomberg informovala, že košické oceliarne sú na predaj za sumu 800 až 900 miliónov dolárov. V hre o nového majiteľa bolo viacero záujemcov vrátane jedného z najbohatších Slovákov Tomáša Chreneka, ktorý spoluvlastní Třinecké železiarne. Vo finále nakoniec má byť len čínska spoločnosť He Steel Group, ktorá za košické oceliarne údajne ponúkla sumu 1,4 miliardy dolárov. Podľa analytika J&T Banky Stanislava Pánisa Číňania obrovské sumy za európske podniky platia pre nízku návratnosť investícií v samotnej Číne a možnosť získania bezcolného prístupu na 500-miliónový trh Európskej únie.

Kto je možný kupec oceliarní

Čínska spoločnosť He Steel Group je druhý najväčší výrobca ocele na svete. Centrum má v čínskom priemyselnom regióne Bohai, ktorý spája 120-miliónovú aglomeráciu miest Peking, Tianjin a provincie Hebei. Oceliarsky koncern He Steel Group zamestnáva v tomto regióne 33-tisíc ľudí. Štátna oceliareň bola v Číne založená v roku 1943 a súčasné výrobné kapacity podniku sú 18 miliónov ton ocele za rok. Produkcia firmy je zameraná hlavne na stavebný, ťažobný a automobilový priemysel. "Medzi naše kľúčové trhy patrí Európa, Amerika, Afrika a Juhovýchodná Ázia,“ píše sa na webovej stránke oceliarní He Steel Group.

Čína exportuje oceľ do celého sveta pre obrovskú nadprodukciu v objeme 400 miliónov ton. Na porovnanie, v Európe sa ročne spotrebuje len okolo 150 miliónov ton ocele. Lacná čínska oceľ v posledných rokoch drvila európske oceliarne, a tak Európska únia prikročila k zavedeniu ciel, a to až vo výške vyše 80 percent. Následne sa zas na vyššiu cenu ocele potrebnej na výrobu karosérií a rôznych súčiastok začal sťažovať automobilový priemysel. Cieľom vysokých ciel je podporiť ekologickejšiu výrobu, a pre Číňanov tak jedinou šancou na udržanie európskych zákazníkov môže byť kúpa oceliarní priamo v Európe.

He Steel Group záujem o kúpu európskych oceliarní potvrdil už privatizáciou srbských štátnych oceliarní Železara Smederevo. Podnik s 5-tisíc zamestnancami kúpili Číňania za 46 miliónov eur. Srbské oceliarne mali ešte pred krízou rovnakého majiteľa ako košický U. S. Steel. Veľké investičné plány v Európe nakoniec Američanom zmarila kríza a United States Steel Corporatiom predala zadlžené srbské oceliarne miestnej vláde za jeden dolár.

Americké firmy v súčasnosti láka späť domov aj novozvolený americký prezident Donald Trump, ktorý investorom sľubuje dotácie. Investovať v Košiciach tak zrejme už bude nový majiteľ. Pre splnenie prísnych ekologických noriem EÚ čakajú U. S. Steel Košice v najbližších rokoch investície vo výške jednej miliardy eur.