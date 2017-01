Dostupnosť chýbajúcich liekov sa zrejme zlepšuje

„Dostali sme sedemkrát menej hlásení o chýbajúcich liekoch v porovnaní s októbrom 2016,“ konkretizoval minister Drucker. Ide o výsledok novely zákona o liekoch, ktorá od januára zmenila podmienky ich vývozu za hranice. Dnes sú za ne zodpovední sami výrobcovia. Ak vyvezú lieky, ktoré potom budú chýbať našim pacientom, hrozí im pokuta do milióna eur. Distribútori, teda výrobcovia liekov, sa zatiaľ pokút neobávajú.

„Našich 140 distribútorov si teraz pozornejšie vyberie, komu lieky predá,“ hovorí minister. Takto vraj zaniknú lekárne zamerané na špekulatívny predaj liekov a novela zákona odstaví i veľkodistri­bútorov, ktorí lieky len vyvážali do zahraničia. „Od januára ukončili činnosť dve lekárne,“ povedal Drucker.

Pacienti majú dlhodobo najväčší problém zohnať lieky na riedenie krvi, najmä Fraxiparine. Kým v októbri hlásili lekárne jeho nedostatok 234-krát, tento mesiac len 51-krát. „Je päťkrát dostupnejší,“ dodáva minister.

Ďalej chýbajú inzulíny či lieky na astmu. Ministerstvo spolu so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ktorý ešte vlani zodpovedal za vývoz liekov, zisťujú príčiny nedostupnosti. „Tým, že od januára nevykonávame kontrolu nad vývozom liekov do zahraničia, máme viac inšpektorov, ktorí môžu ísť do terénu,“ dopĺňa riaditeľka ústavu Zuzana Baťová. Pre podozrenie z neoprávneného vývozu liekov už ministerstvo preveruje dve distribučné spoločnosti.

Pokuty do milióna eur budú hroziť od apríla distribútorom aj vtedy, pokiaľ nedodajú liek do lekárne do dvoch dní. Ak liek nie je v lekárni, lekárnik pošle anonymizovaný recept cez systém špeciálneho režimu dodávky liekov do lekárne, tzv. emergentný systém, a distribútor ho musí dodať do 48 hodín, povedal minister. Inak distribútorovi hrozí pokuta minimálne 100-tisíc eur.

„Podľa našich informácií distribučno-lekárenská sieť funguje od 9. januára v riadnom režime a lekárne sa postupne zásobovali tovarom, ktorý bol až do úplného záveru roka 2016 nedostatkový,“ hovorí Katarína Slezáková, výkonná riaditeľka Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, v ktorej je 28 výrobcov.

Systém je nastavený tak, že postupne prinesie výsledky, mieni prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ. V prípade Fraxiparine upozorňuje, že stále nie je v takých množstvách, ako si lekárne objednávajú. „Občas však ide o umelo vyvolaný dopyt, pretože niekedy sa lekárne snažia navyšovať zásoby s tým, že liek je nedostupný, a potom vzniká bludný kruh,“ dodáva Sukeľ. Ocenil však, že chýbajúci liek možno zohnať za kratší čas. „Minulý rok na liek čakali lekárne dva-tri týždne, dnes ho dostanú v priebehu týždňa,“ konštatoval.

Sukeľove slová potvrdzujú aj oslovení lekárnici. Zhodujú sa v tom, že od januára dokážu poskytnúť požadovaný liek väčšiemu množstvu pacientov za kratší čas. „Čo sa týka nízkomolekulárnych heparínov (lieky na prevenciu krvných zrazenín), tak v minulosti sme dostali jedno-dve balenia do mesiaca, dnes dostaneme také množstvo za týždeň,“ hovorí Anna Florovičová z lekárne Flora v Žiari nad Hronom. Dodáva, že dostupnejšími sa stali aj spreje na zlepšenie dýchania.

„Evidujeme zlepšenie dostupnosti liekov asi o 60 percent,“ hodnotí lekárnička z Košíc. Najviac im pribudli lieky na riedenie krvi. „Už nie je problém zohnať ani Berodual, liek potrebný pri astme,“ dodáva. Ako menšia lekáreň mali problém s dodávkou najmä Fraxiparine. „Minulý polrok sme nevideli žiadny, lebo nám tvrdili, že ho musia dávať do lekární pri nemocniciach,“ hovorí lekárnička. Dnes ho vraj vedia zabezpečiť už za pol dňa, pokiaľ je na sklade.

Podľa novely zákona o liekoch už od januára distribučné firmy nemôžu vyvážať za hranice tie lieky, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia, teda sú kategorizované. Potrebujú na to súhlas výrobcov, ktorí sú zodpovední za to, aby lieky v lekárňach nechýbali.

Lieky od nás boli v minulých rokoch často vyvážané do krajín západnej Európy, kde je ich cena vyššia. Firmám tak vznikol zisk a slovenskí pacienti sa nedostali k liekom na astmu, cukrovku, epilepsiu, bolesť, úzkostnú poruchu, k onkologickým liekom, antidepresívam či k vakcínam.