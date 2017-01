Fico chce riešiť situáciu s občanmi, ktorým sa nechce pracovať

Fico sa v relácii vyjadril aj k novej generácii v strane, zahraničnej politike, ale aj k ľuďom, ktorí nechcú pracovať. Fico plánuje stráviť niekoľko dní z týždňa v regiónoch a pochodiť tak celé Slovensko. Ohlásil, že so sebou bráva vicepremiéra pre investície Petra Pellegriniho a štátnu tajomníčku rezortu vnútra Denisu Sakovú. Dodal ale, že v strane sú aj ďalší s potenciálom – minister financií Peter Kažimír či predseda žilinského VÚC Juraj Blanár.

„Je zodpovednosťou lídra, aby nezabíjal konkurenciu. Mali sme možnosť často vidieť, ako lídri kántrili konkurenciu, ja si želám, aby nová generácia v Smere vyrastala, pretože chcem, aby bola na scéne tradičná ľavicová strana, či už vo vláde, alebo opozícii,“ povedal premiér.

Nedostatok pracovnej sily

Premiér tiež avizoval, že chcú s ministrom práce Jánom Richterom (Smer) riešiť aj situáciu s občanmi, ktorým sa nechce pracovať. Slovensko podľa Fica pociťuje nedostatok pracovnej sily, ale sú regióny, kde je 18-percentná nezamestnanosť. Firmy tam ale nevedia zohnať ľudí, ktorí chcú robiť. Preto chcú urobiť radikálnejší rozdiel medzi tými, ktorí chcú pracovať a potrebujú pomoc, a tými, ktorí pracovať nechcú a otravujú ľuďom život.

„Nehovorím iba o cigánoch, ale všeobecne,“ dodal Fico. Pokiaľ ide o pracovný trh, bude tlačiť aj na zvyšovanie minimálnej mzdy.

Otázky zahraničnej politiky

Premiér Robert Fico vníma zvolenie Donalda Trumpa ako šancu k mnohým pozitívnym zmenám v Európskej únii. „Každá zmena je na niečo dobrá. Myslím si, že by sa inak mali riešiť vzťahy medzi USA a Ruskom. Sám som zvedavý, ako sa bude vyvíjať téma sankcií,“ priznal premiér s tým, že niekedy akoby bola Európa poslíčkom USA a čakala na rozhodnutia Washingtonu. Verí, že ak Biely dom zruší sankcie, urobí tak aj EÚ. Ficovi sa páči aj to, že Trump ukazuje záujem o vlastných občanov a vlastnú krajinu.

Priznal, že 45. americký prezident hovorí aj o menšom zasahovaní do európskych záležitostí z pohľadu armády a obrany. To podľa šéfa vlády bude EÚ tlačiť do bezpečnostných opatrení. „EÚ, ktorá má 550 miliónov ľudí, je ako taká je veľmi silná, ale napriek tomu nie sme schopní zohrávať úlohu globálneho hráča,“ povedal Fico.

Na margo brexitu zopakoval, že na prvom mieste budú záujmy našich občanov a spoločný európsky záujem. Myslí si, že dohoda musí byť výhodnejšia pre EÚ ako pre Londýn. „Ak to bude naopak, dávame príklad iným krajinám,“ vysvetlil svoj postoj. Dodal, že v otázke práv občanov sa dá očakávať spoločný postoj Visegrádskej skupiny.

Danko vysvetľoval „kauzu kapitán“

V relácii vystúpil aj predseda SNS a NR SR Andrej Danko. Ten vysvetľoval kauzu menovania na kapitána v zálohe. Ospravedlnil sa všetkým, ktorých sa jeho menovanie do hodnosti kapitán v zálohe dotklo. „Musím priznať svoj podiel viny, myslel som si, že ľudia viac rozumejú rozdielom medzi profesionálnym vojakom a vojakom v zálohe,“ vyhlásil Danko.

Dodal, že nikdy by si nedovolil porovnať sa s profesionálnym vojakom. Táto kauza bola podľa neho koordinovaná, označil ju za mediálny atak. „Niektoré tvorivosti ľudí boli milé. Čo však nebolo milé, boli hrubé útoky, ako ma nazvali najhrubšou nadávkou,“ povedal šéf národniarov. Zároveň vníma to, že ľudia do 40 rokov o vojne a hodnostiach nič nevedia.

Zvyšovanie cien energií

Obaja sa venovali aj téme zvyšovania cien energií na strednom Slovensku. Podľa premiéra vláda rýchlo zasiahla, predvolala si predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka, ktorý následne podpísal cenové rozhodnutia, ktoré v prípade elektrickej energie na strednom Slovensku, idú na úroveň roku 2016. Holjenčík mal podľa Fica na výber – zrušiť pôvodné rozhodnutie, alebo legislatívne zmeny.

Rovnako ako Ficovi, ani Dankovi sa nepáči, že štát vlastní síce 51 percent, nemá však také právomoci ako menšinový akcionár.

„Jedinou záchranou energetiky je opätovné kúpenie akcií pre štát a okamžité rokovanie s EPH. Štátni nominanti v dozorných radách nemajú žiaden vplyv na riadenie týchto strategických podnikov, sú tam len ako štatisti, preto bude SNS žiadať nové riešenia, aby štát nebol „chudákom“, ale partnerom pri strategických rozhodnutiach,“ vyhlásil Danko, ktorý hovorí aj o zriadení štátneho energetického holdingu.