Budú Rakúšania robiť databázy cestujúcich?

Rakúsky minister vnútra Wolfgang Sobotka chce udržať posilnené hraničné kontroly až do konca vojny v Sýrii. Navrhuje tiež zhromažďovať údaje o cestujúcich, ktorí využívajú železničnú dopravu. Z Bratislavy odchádzajú do Viedne vo frekventovaných častiach dňa dva vlaky za hodinu. Opatrenie by sa týkalo mnohých našich občanov, napríklad tých, ktorí dochádzajú vlakom za prácou.