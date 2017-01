Iračania si pri Nitre zvykajú, ďalší sa vrátili

Túžba vrátiť sa domov, i keď do horších podmienok, bola však pre niektorých silnejšia ako nový život v neznámej krajine. Zo 149 asýrskych kresťanov zostalo 87 ľudí. Ich cesta sem viedla z utečeneckého tábora v meste Erbil v irackom Kurdistane cez azylové zariadenie v Humennom. Do nových priestorov sa nasťahovali vlani v marci. O mesiac neskôr už vypravili deti do škôl.

O päť detí sa dnes starajú v škôlkach, 18 prijali na základné a piatich na stredné školy. Medzi utečencami sú aj dvaja vysokoškoláci, ktorí externe študujú na Vysokej škole sv. Alžbety. „Traja sú na Univerzite Komenského v Bratislave zaradení do jazykovej prípravy a od septembra by tam mohli študovať,“ priblížila Michaela Paulenová z tlačového odboru ministerstva vnútra.

Menšie deti najmä na základných školách si museli zvyknúť na nový režim. „Zo začiatku to bolo veľmi náročné, ale všetko sa podarilo vyriešiť,“ povedal katolícky kňaz Peter Brenkus z občianskej združenia Pokoj a dobro, ktoré integráciu asýrskych kresťanov zastrešuje.

Dospelí začínajú postupne pracovať. „Troch máme v nábytkárskej firme a jedného v stolárskej firme, dvaja pracujú v reštauráciách a niekto sa zamestnal v priemyselných parkoch pri obsluhe strojov,“ vymenoval Brenkus. Niektorí pracujú na dohodu napríklad ako murári. „Ďalší si robia vodičské preukazy, čo je pre nich kvôli jazyku zložitejšie ako pre našinca,“ dodal kňaz.

Medzi ženami je predavačka či asistentka v škole. „Ženy, najmä tie v domácnosti a staršie, sa venujú ručným prácam. Ich výrobky sa potom snažíme predať a tak im pomôcť,“ priblížil Brenkus. Aj keď sa základná výučba slovenského jazyka skončila, niektorí využívajú doučovanie vo vlastnom komunitnom centre.

Lietadlo s 25 rodinami asýrskych kresťanov pristálo na košickom letisku 10. decembra 2015. Prišli z Iraku a u nás mali začať nový život. Tam, odkiaľ pochádzali, ich ohrozovali radikáli z tzv. Islamského štátu. Prvých 40 ľudí však opustilo Slovensko už vlani v máji. Smútok ťahal domov najmä starších členov rodín, ktorí si tu nevedeli zvyknúť. „Tí starší zažili v 60. rokoch vyháňanie z dedín Kurdmi. Všetci čelili útokom Islamského štátu a museli z večera do rána opustiť svoje domovy. Ďalšou veľkou zmenou je odchod z Iraku k nám, do úplne inej kultúry. Je prirodzené, že niektorí, najmä starší ľudia, to nevedia spracovať,“ vysvetlil vtedy Brenkus.

Zuzana Števulová z Ligy pre ľudské práva sa v tom čase pre Pravdu vyjadrila, že keď sa zlepší situácia v ich domovskej krajine, utečenci sa môžu vrátiť domov, aj po dlhšom čase. Jej slová sa potvrdili už o pár mesiacov, keď najprv odišlo päť a neskôr 20 ľudí z piatich rodín. „V tom čase sa začala ofenzíva irackej vlády v okolí Mosulu a oslobodzovanie území, odkiaľ pochádzajú. Odišli s nádejou, že sa budú môcť rýchlo vrátiť do svojich domov, čo sa, žiaľ, nenaplnilo,“ konštatoval katolícky kňaz. Prvotné nadšenie vystriedala realita. „Infraštruktúra je tam úplne nefunkčná, niektorí majú zničené domy a stále je to nebezpečné,“ vysvetlil Brenkus. Aj keď sa tam konali omše, išlo podľa neho viac-menej o symbolické gestá. Ľudia sa zatiaľ nevrátili domov – niektorí si iba chodia dávať do poriadku svoje obydlia.

Asýrski kresťania, ktorí sa vrátili zo Slovenska domov, tak zatiaľ iba prečkávajú v utečeneckých táboroch v irackom Kurdistane. „Medzitým sa tam situácia trochu zlepšila,“ opisuje Brenkus. Niektorí by sa však podľa neho radi vrátili k nám. Starší z prvej várky svoje rozhodnutie vrátiť sa do Iraku vnímajú ako správne, inak to berú najmä tí mladší.

„Keďže sa zriekli azylu, je to nezvratný krok, na čo aj boli upozornení,“ hovorí Brenkus. Koľkých sa to týka, ministerstvo nevie. „Oficiálne o návrat nepožiadali. Vieme o tom len od ich príbuzných, ktorí sú na Slovensku,“ poznamenala Paulenová.