Odsúdili bývalého primára onkológie Šáleka

Exprimár priznal, že v štyroch prípadoch prevzal úplatky spolu 550 eur, čím spáchal zločin prijímania úplatku. Súd vyhlásil rozsudok po tom, ako schválil dohodu o vine a treste, ktorú s bývalým primárom a námestníkom NOÚ uzavrel prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Po vyhlásení verdiktu Šálek pre médiá vyhlásil, že ho veľmi mrzí, čo sa stalo, ale minulosť sa nedá vrátiť späť.

Polícia zadržala vtedajšieho námestníka riaditeľa pre stratégiu, rozvoj, výskum a vzdelávanie koncom septembra minulého roka v priestoroch NOÚ. Stalo sa tak 27. septembra popoludní, po prevzatí úplatku od dvoch osôb, z ktorých jedna mu dala dvesto a druhá päťdesiat eur. Od ďalšej osoby prevzal Šálek vo svojej ambulancii 2. septembra 2016 hotovosť najmenej sto eur a 24. septembra dvesto eur.

Šálek sa po prevalení prípadu funkcií primára i námestníka vzdal. V ústave v súčasnosti pôsobí v oblasti vedy a výskumu, nevykonáva lekársku prax a nemá prístup k pacientom. Po odpykaní polovice trestu môže požiadať o podmienečné upustenie od zvyšku zákazu vykonávať lekárske povolanie. V prípade, že by Šálek peňažný trest úmyselne nezaplatil, mohol by ísť do väzenia na tri mesiace.

Súd uložil aj trest prepadnutia vecí. Ide o úplatok 250 eur, tri fľaše alkoholu, jedno balenie kávy a tašku so zaváraninou a sušenými hubami. Vlastníkom prepadnutých vecí sa stáva štát.

Prokuratúra stíha aj osoby, ktoré primára podplácali.