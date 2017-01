Zoštátnenie v energetike je zatiaľ v rovine úvah

Predseda parlamentu Andrej Danko zase zdôrazňuje, že kým štát nebude mať podniky späť, stále bude čeliť zvyšovaniu cien. Fico aj Danko tak reagovali na chaos okolo cien elektriny. Regulačný úrad najprv ohlásil pokles cien a následne z cenníkov vyplynulo, že viacerým odberateľom sa zvýšili stále mesačné poplatky aj o sto percent.

V pondelok o problematike rokovala koaličná rada zložená zo zástupcov strán Smer, SNS a Most – Híd. Vláda si v uplynulých dvoch týždňoch zavolala šéfa regulačného úradu Jozefa Holjenčíka a ten prisľúbil nápravu v prípade cien plynu a cien elektriny pre stredné Slovensko. Predseda SNS chce, aby Holjenčík odišiel. Fico chce vyčkať. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa predsedu vlády Beatrice Szabóová, „v prípade Holjenčíka predseda vlády SR pozorne sleduje, ako naplní prísľuby, ktoré dal na zasadnutiach vlády“.

O zoštátnení energetiky sa na koaličnej rade v pondelok podľa informácií Pravdy nehovorilo. Štát nateraz nemá k dispozícii potrebné stámilióny eur.

Otázne je ako vláda vyhodnotí splnenie Holjenčíkových sľubov. Kabinet kritizoval, že ľudia boli odrazu rozdelení do taríf podľa toho, či majú 1-fázový alebo 3-fázový istič. Napokon sa platby na strednom Slovensku zjednotili, ale zdá sa, že len v sadzbe D1, kde sú odberatelia s najmenším odberom. V sadzbe D2 môže byť pri 3-fázovom ističi stála mesačná platba po novom stále takmer 12 eur za mesiac. Ešte horšia je situácia na východe Slovenska, kde sú stále poplatky v rovnakej sadzbe až takmer 14 eur mesačne.

Odberné miesta na východe s malou spotrebou zaznamenali tiež citeľné zdraženie. „Poplatok sa mi zvýšil z 0,9 na 5,40 eura mesačne. Aj u garáže. Volala som do Východoslovenskej energetiky. Vraj sa to na východe nerieši, ale keď chcem, mám napísať na ministerstvo. Najhoršie je, že nemám možnosť výberu. Istič sa u mňa už meniť nedá, je jednofázový, a vraj u každého dodávateľa by som mala tieto poplatky rovnaké,“ povedala Erika zo Spišskej Novej Vsi.

Vláda tvrdí, že reklamácie na západe nie sú a na východe sú ojedinelé. Odporúča ľuďom obrátiť sa na úrad vlády, ktorý vraj bude v prípade reklamácií konať. Fico už minulý týždeň naznačil, že vláda môže zmeniť zákony a následne upraviť reguláciu cien.

Premiér zvažuje aj to, že privatizáciu spätne posúdi Ústavný súd. Ficovi sa nepáči, že Dzurindova vláda predala 49-percent akcií energetických firiem a menšinoví akcionári si v privatizačných zmluvách zaistili manažérsku kontrolu, aj keď štát má 51 percent. Fico zvažuje iniciovať na Ústavnom súde štandardné konanie s otázkou, či je v súlade s Ústavou SR to, že ten, kto má viac akcií v akciovej spoločnosti, nemá žiadnu kontrolu alebo že má menšiu kontrolu. „Je to v poriadku, že títo vlastníci môžu riadiť svoje firmy bez toho, aby do toho štát zasahoval? Je to v súlade s EÚ, ktorá chce silnejšie zasahovať voči monopolom?“ spýtal sa predseda vlády.

„To sa týka aj SPP-D, taktiež tu vláda dnes nemá možnosť ovplyvňovať správanie sa 49-percentného vlastníka,“ povedal Fico, pričom ako pozitívny prípad spätného ovládnutia strategického podniku uviedol vodnú elektráreň Gabčíkovo. „My sme videli Gabčíkovo ako darček Talianom od Mikuláša Dzurindu a to podľa nás nebolo správne. Zabojovali sme a po právnej stránke je dnes štát 100 % vlastníkom vodnej elektrárne v Gabčíkove. To isté platí aj o Transpetrole, keď sa menili majitelia, podarilo sa nám získať matku. Treba sa však vyhnúť arbitrážnym konaniam a súdnym sporom,“ dodal Fico,

Naopak, v prípade Slovenských elektrární (SE) minulá Ficova vláda nevyužila možnosť spätne ovládnuť podnik, aj keď na to kabinet mal peniaze z dopredaja akcií Slovak Telekomu. Podiel v SE získal český Energetický a průmyslový holding (EPH), ktorý dnes vlastní aj SSE-D a SSP-D. V prípade SPP zase štát položil ruku na obchodnícke aktivity tejto spoločnosti, nie na distribučné. Aktuálne zvyšovanie cien pritom spôsobili výlučne poplatky za distribúciu a prevádzku siete, keďže cena komodít klesla.

Danko chce v mene SNS rokovať s aktuálnym vlastníkom SSE-D a SSP-D s Energetickým a průmyslovým holdingom, aby vedeli, aké má plány s našou energetikou. „Chceme pripraviť novelu, kde účastníkom bude aj MH SR. Treba vytvoriť Štátny energetický holding, kde budú vedieť naši ľudia efektívne konať. Bojím sa však, že to, čo podpísali Mikloš a Dzurinda, spôsobilo, že súkromníci podpísali predaje ďalším firmám. Dnes už nie je možnosť, kedy sa dajú zmeniť akcionárske zmluvy. Sme v týchto podnikoch vo veľkej miere štatisti,“ dodal Danko.