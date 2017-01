Sólymos vyzval domácnosti, aby nekúrili nekvalitným palivom

Urobil tak v súvislosti s výrazne zhoršenou smogovou situáciou v niektorých častiach Slovenska, v súčasnosti najmä v Žiline, Martine, Ružomberku, Banskej Bystrici a Košiciach. Práve vykurovanie domácností má podľa ministra zásadný podiel na zhoršené kvality ovzdušia. „Častokrát sa na Slovensku spaľuje nekvalitné palivo či dokonca odpad, aj keď to zákon jasne zakazuje. Zvážte prosím, či sa skutočne oplatí používať palivo, ktoré potom znečisťuje vzduch, ktorý dýchame,“ apeluje Sólymos. Dodal, že štát nemôže ku každému jednému komínu postaviť policajta.

Sólymos tiež predstavil opatrenia, ktoré by mali v budúcnosti zabrániť podobnému znečisteniu ovzdušia. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) plánuje zlepšiť informovanosť obyvateľstva i miestnych úradov o smogovej situácii. „Chceme nastaviť efektívnejší spôsob informovania,“ vyhlásil. Rezort životného prostredia tiež pripravuje novú stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia, ktorá by mala udržať znečistenie ovzdušia pod kontrolou. „V rámci stratégie zvažujeme napríklad zavedenie emisných požiadaviek na niektoré kotly pre domácnosti, ktoré budú uvedené na slovenský trh, ako aj možnosti podpory ich výmeny,“ povedal minister.

Novela zákona o ovzduší by podľa neho mala znížiť emisné stropy, najmä v doprave, MŽP bude tiež naďalej podporovať znižovanie energetickej náročnosti budov. Minister pripomenul, že emisie z priemyselnej výroby klesajú, pričom v porovnaní s rokom 1990 sa emisie oxidu uhličitého znížili o vyše 45 percent. Priemysel a energetika podľa Sólymosa taktiež zavádzajú rôzne opatrenia na znižovanie energetickej náročnosti svojej výroby, a tým aj na znižovanie emisií. V tomto smere sa envirorezort snaží podporovať zamestnávateľov, aby v nastolenom trende pokračovali. „Preto sme uvoľnili 10 miliónov eur na možné kompenzácie zvýšených nákladov,“ uzavrel minister. Environmentálny fond už v utorok zverejní výzvu na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie.

Ako informoval Ladislav Čaracký zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ), za vysokú koncentráciu prachových častíc v ovzduší môže okrem vykurovania aj doprava, zimné posypy a priemyselná výroba. V súčasnom období podľa neho nastali aj zlé rozptylové podmienky, a to najmä v dolinách a kotlinách. Bol tiež dlhodobý mráz bez sneženia a vetra, takže prachové častice zostávali v ovzduší. Súčasná smogová situácia bola najhoršia za posledných 20 rokov. Stav by sa mal zmeniť už v stredu, keď by malo začať snežiť a otepliť sa. Čaracký ľudí vyzval, aby v prípade smogového zamorenia obmedzili pohyb a fyzické aktivity vonku aj vetranie.