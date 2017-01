Smog prelomil 20-ročnú hranicu

Rezort životného prostredia sa preto rozhodol pripraviť novú stratégiu, ktorá by mala najneskôr od budúceho roka zabezpečiť čistejší vzduch. Minister László Sólymos tiež vyzval ľudí, aby nekúrili nekvalitným palivom či odpadom. Zakazuje to aj zákon o ovzduší.

Na nepriaznivú smogovú situáciu na strednom a východnom Slovensku upozornil SHMÚ v nedeľu. Keďže nameral prekročenie prahu koncentrácie prachových častíc PM10 dva po sebe nasledujúce dni, vydal signál „upozornenie“ – prvý stupeň smogovej situácie. Hranica pre PM10 je 50 mikrogramov na kubický meter. Najhoršia situácia je v Ružomberku a v Martine, kde bol limit prekročený dvojnásobne. Zlepšenie by malo podľa ústavu nastať dnes popoludní, keď začne snežiť na severe stredného Slovenska a zajtra na východe krajiny.

Naposledy boli také vysoké hodnoty namerané pred 20 rokmi. Situácia sa môže podľa vedúceho odboru monitorovania emisií a kvality ovzdušia SHMÚ Ladislava Čarackého počas nasledujúcich zimných mesiacov ešte zopakovať. „Smogu je veľa najmä kvôli zlým rozptylovým (red. poveternostným) podmienkam a dlhotrvajúcej inverzii,“ vysvetlil . Túto zimu sú zaň zodpovedné hlavne lokálne kúreniská, teplárne a veľké zdroje. Čo sa týka väčších miest, tam má značný vplyv aj doprava či posypy ciest, čiže trieštenie jednotlivých pieskových častí, ktoré sa rozptýlia do ovzdušia. Envirorezort preto pripravuje novú stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia, ktorá by mala byť hotová do konca roka. "Zvažujeme napríklad zavedenie emisných požiadaviek na niektoré kotly pre domácnosti, ako aj možnosti podpory ich výmeny,“ naznačil minister László Sólymos.

Od septembra platí nariadenie Európskej únie, že predajcovia môžu zákazníkovi ponúknuť len ekologickejšie plynové kondenzačné kotle. Drvivá väčšina domácností funguje s nekondenzačnými plynovými kotlami. Či ich výmena za ekologickejšie modely bude povinná, alebo motivovaná získaním štátnej dotácie, je zatiaľ otázne. Modernejšie kondenzačné ohrievače sú drahšie, oproti pôvodným kotlom však dokážu znížiť náklady na vykurovanie o 15 až 20 percent.

Minister tiež plánuje rozvíjať vytváranie zelených zón v mestách, pôjde o úseky, kde budú mať prístup napríklad len elektromobily. Podporiť chce tiež priemysel a energetiku, aby pokračovali v znižovaní emisií. „Preto sme uvoľnili 10 miliónov eur na možné kompenzácie zvýšených nákladov,“ dodal. Situáciu podľa Sólymosa opäť zlepší aj ďalší balík 10 miliónov eur z Environmentálneho fondu určený na budúcoročné dotácie na zateplenie najmä verejných budov. Ministerstvo pripravuje zmenu zákona o ovzduší, v ktorom má pribudnúť opatrenie na zníženie emisných stropov pre oxidy dusíka, ktoré sú produktom spaľovania v naftových motoroch.

Dôvody zvýšenej koncentrácie nečistôt vo vzduchu vidia environmentalisti v tom, že na Slovensku sa dlhoročne neprijímali efektívne opatrenia na znižovanie emisií prachových častíc. Súvisí to však aj s ročným obdobím. „Pokiaľ máme teplotné inverzie, že chladný vzduch sa drží pri zemi a teplý je na horách, plus je nízka oblačnosť alebo hmla a bezvetrie, tak všetky splodiny z dopravy, z priemyslu či z vykurovacej sezóny sa zákonite držia v kotlinách“ vysvetlila Mária Apfelová zo Správy Národného parku Veľká Fatra. Kým v minulosti k znečisteniu prispievalo najmä kúrenie čiernym uhlím, dnes treba hľadať príčinu podľa nej najmä pri autách. „Pokiaľ to nie je nevyhnutné, radšej sa pohybovať inými prostriedkami, buď viacerí ľudia v jednom aute, využívanie MHD, alebo sa prejsť,“ odporučila odborníčka.

Ohrozené mestá zatiaľ k mimoriadnym opatreniam nepristúpili. Podľa Michala Matisa z oddelenia životného prostredia Mestského úradu v Ružomberku situáciu každý deň sledujú. Zdrojom prachových častíc je podľa neho automobilová doprava, keďže cez mesto prechádzajú cesty európskeho významu. Potom je to priemysel, najmä papierenský závod. Samospráva vo zvýšenej miere čistí cesty a chodníky. „Pozornosť venujeme aj odstraňovaniu prestarnutých a nevhodných drevín a následne výsadbe nových vhodných drevín so snahou oddeliť priemysel a komunikácie od obytných zón,“ doplnil Matis.

Žilina bojuje so smogom najmä podporou MHD. „Snažíme sa o to, aby bola v plnom rozsahu elektrifikovaná, čiže najzásadnejšie trasy sú pokryté trolejbusmi,“ objasnil hovorca mesta Pavol Čorba. Pripomína, že postupne zavádzajú bezplatnú MHD. „Najviac však mestu pomôže, keď sa dobudujú diaľničné obchvaty, vtedy si Žilina vydýchne,“ poznamenal Čorba.

Smog prekáža najmä najcitlivejším skupinám obyvateľstva. Ide o starších ľudí, osoby, ktoré majú problémy s dýchacími cestami, trpia ochoreniami srdcovo-cievnej sústavy, alergikov, astmatikov, najmenšie deti či tehotné ženy. Priveľa nečistôt vo vzduchu môže spôsobiť dráždenie očí, nosa a hrdla či bolesť hlavy. Astmatikov môžu potrápiť záchvaty kašľa. Je preto potrebné sa vyhýbať najznečistenejším lokalitám, ako sú autobusové zastávky, križovatky rušných miest. SHMÚ tiež odporúča obmedziť pohyb a fyzickú námahu vonku, skrátiť vetranie a nevykonávať aktivity, pri ktorých unikajú do ovzdušia znečisťujúce látky, teda natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie či fajčenie.

Nepriaznivú smogovú situáciu riešia aj v Česku. Najhoršie hodnoty sú podľa Ondřeja Vlčeka z Českého hydrometeorolo­gického ústavu v strede a na západe Čiech. „Opätovné krátkodobé zhoršenie očakávame v stredu nad ránom a dopoludnia,“ uviedol vedúci oddelenia modelovania a expertíz ČHMÚ. Pre vysokú koncentráciu prachu vo vzduchu bolo opäť vydané varovanie aj na ôsmich miestach v maďarskej metropole.