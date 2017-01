Mazák bude kandidovať na post sudcu Všeobecného súdu EÚ

„Budem kandidovať z toho dôvodu, ktorý už opakujem od čias, keď bola prvá kandidátka navrhnutá. To je, že sa domnievam, že spĺňam všetky predpoklady na výkon tejto funkcie, tie predpoklady, ktoré vyžaduje aj poradný výbor zriadený za účelom posudzovania vhodnosti týchto kandidátov. Ako to dopadne, to už nie je v mojich rukách,“ povedal Mazák dnes pre médiá.

Poradca prezidenta Ján Mazák kandidoval na tento post aj v minulosti. Súdna rada rozhodla o Mazákovi 27. júna 2016. Vtedy bývalému ústavnému sudcovi chýbal v 18-člennej rade jeden hlas, aby prešiel. Predsedníčka súdnej rady Jana Bajánková vlani v júni uviedla, že nemá krištáľovú guľu, aby videla do hláv členov rady a aby vedela, prečo a ako hlasovali. Mazák dnes uviedol, že je na každom členovi, ako hlasuje.

„Mohol by som povedať, že niektorí mohli byť voči mne zaujatí, ale stačí desať hlasov, takže som žiadnu zaujatosť ani nenamietal, hoci povedzme, dvaja sa tam zúčastnili, ktorí určite nemohli mať ku mne nejaký veľmi dobrý vzťah, lebo stále sa každý domnieva, že to len ja stojím za tým, že prezident nevymenoval sudcov na ústavný súd,“ dodal Mazák.

Slovensku sa dlhodobo nedarí obsadiť post dodatočného sudcu na Všeobecnom súde EÚ v Luxemburgu. Tieto miesta vznikli v rámci reformy a rozširovania súdu a počítalo sa s tým, že všetci noví sudcovia budú zaradení do senátov a pracovať začnú najneskôr od septembra 2016.

Naposledy funkciu nezískal Radoslav Procházka, ktorého výbor odmietol „vzhľadom na obavy ohľadne integrity kandidáta, ktoré podľa výboru neboli rozptýlené“. Na post dodatočného sudcu predtým Slovensku odmietli súčasnú kandidátku koalície na post ombudsmanky Máriu Patakyovú. Tá neprešla výberom pre neznalosť francúzštiny – pracovného jazyka súdu.