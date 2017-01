Parlament opäť schválil jasličkový zákon

Sociálnou službou tak od začiatku marca tohto roka bude aj poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v čase, keď rodič alebo iná osoba, ktorá má toto dieťa zverené do osobnej starostlivosti, vykonáva zárobkovú činnosť, alebo študuje na strednej škole alebo vysokej škole.

Detské jasle bude prevádzkovať samospráva, živnostník, či nezisková organizácia. Prevádzka takýchto zariadení bude podliehať prísnym požiadavkám na hygienu, priestorové vybavenie, či ich personálne zabezpečenie.

Medzi podmienky prevádzkovania jaslí bude patriť zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb na príslušnom vyššom územnom celku, priestorové a hygienické podmienky, kvalifikačné predpoklady, personálne štandardy, vecný rozsah poskytovaných odborných činností, obslužných činností a ďalších činností a spôsob ich vykonávania.

Prezident SR Andrej Kiska novelu zákona o sociálnych službách vrátil koncom minulého roka do parlamentu na opätovné prerokovanie. Na tzv. jasličkovom zákone sa hlave štátu nepozdáva spôsob, akým sa táto služba zavádza.

Považuje ho za neprimerane diskriminačný voči niektorým skupinám rodičov a detí. Podľa schváleného zákona majú byť oprávnenými prijímateľmi len rodičia, resp. zákonní zástupcovia, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo študujú dennou formou na strednej či vysokej škole.

Toto obmedzenie má podľa prezidenta pri zúženom chápaní služby štátu len ako sociálnej služby pre rodičov, ktorí pracujú alebo študujú, svoju vnútornú logiku. „Ale výhody starostlivosti a vzdelávania v ranom detstve nie sú viazané iba na to, že rodičia môžu chodiť do práce, alebo do školy, pretože majú možnosť umiestniť dieťa do detských jaslí,“ zdôraznila hlava štátu.