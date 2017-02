Lajčák: Európske témy by sme mali komunikovať aj v tomto roku

Minister to povedal na tradičnom stretnutí so zástupcami mimovládnych organizácií. Lajčák vo svojom príhovore hovoril predovšetkým o troch hlavných témach spolupráce – diskusii o európskych témach, téme rozvojovej spolupráce a o konferenciách a diskusných fórach.

Hodnotenie roka

„Hodnotenia roku 2014 aj 2015 som začal slovami, že to bol zatiaľ najnáročnejší rok. Neprekvapím, keď pri pohľade na predchádzajúci rok musím použiť tie isté slová. Terorizmus, extrémizmus, radikalizácia, migrácia, k tomu americké voľby, britské hlasovanie, to sú len niektoré z problémov, ktorým musíme čeliť. To, čo mňa osobne trápi, nie je ani tak počet problémov ako skôr naša narastajúca neschopnosť problémy riešiť," povedal šéf slovenskej diplomacie s tým, že aj v ňom narastá frustrácia z neschopnosti počúvať sa, akceptovať iný názor než svoj a hľadať riešenia problémov.

„Paradoxne pre Slovensko minulý rok vôbec nebol zlý, práve naopak. Zásluhu má na tom predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ," dodal Lajčák. V súvislosti s predsedníctvom spomenul aspekt, ktorý si podľa ministra prenášame aj do tohto roka, a to je diskusia o európskych témach. Lajčák sa poďakoval mimovládnym organizáciám, ktoré sa do debaty o predsedníctve či brexite zapojili. Zároveň poprosil predstaviteľov mimovládok, aby neprestávali komunikovať o európskych témach.

„Bude to dôležitejšie viac než kedykoľvek predtým. Od schopnosti Európskej únie postaviť sa k téme brexitu a nájsť si svoju pozíciu voči novej americkej administratíve bude možno závisieť aj schopnosť Európskej únie prežiť," dodal Lajčák.

Udržateľné rozvojové ciele

Z pohľadu rozvoja je rok 2016 podľa Lajčáka charakterizovaný zákonom o rozvojovej pomoci, na ktorom sa podieľali aj mimovládne organizácie. „Som rád, že sa nám konečne podarilo aj formálne zakotviť záväzok každoročne navyšovať prostriedky na rozvojovú pomoc v štátnom rozpočte o desať percent. Niektorí z vás povedia, že to je málo, niektorí z mojich kolegov zas povedia, že nevieme míňať ani to, čo máme, alebo, že nám klesá počet aj kvalita projektov, že je v tom veľa rutiny a zotrvačnosti. Aj to sú témy, o ktorých by sme mali hovoriť," pokračoval minister.

Téma rozvojovej pomoci má podľa Lajčáka aj ďalší aspekt – udržateľné rozvojové ciele, teda Agendu 2030. „To je téma, ktorá doslova hýbe planétou, ale nehýbe Slovenskom. Zatiaľ sme neprijali národnú platformu, pričom to je agenda, ktorá má potenciál zmeniť túto krajinu a v tých 17 cieľoch sa nájde každý jeden z vás. Proces ide pomalšie, ako by sme si priali, a nemôžeme si dovoliť byť na chvoste krajín, pretože to už asi začne kričať," dodal minister.

Diskusné fóra

Tretím bodom spolupráce ministerstva s mimovládnymi organizáciami sú rôzne diskusné fóra a konferencie. Ocenil pritom hlavne bezpečnostnú konferenciu Globsec a ekonomický Tatra summit, ale ocenil aj bilaterálne fóra, ktoré sa podľa ministra majú využívať aj na diskutovanie o témach, kde sú medzi krajinami spoločné body, ale aj o témach, kde máme problémy a diskutujme nepoliticky na expertnej úrovni.

Lajčák informoval, že v roku 2016 rezort v rámci dotačného mechanizmu podporil 32 projektov za 118 820 eur. Väčšina podporených projektov zahŕňa expertné analýzy a odporúčania na špecifické medzinárodno-politické témy. V tomto roku rezort podporí projekty z dotačného mechanizmu v rovnakej sume. Výzvy sú zverejnené na webovej stránke ministerstva a návrhy je možné prekladať do 24. februára 2017.