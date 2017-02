Kotlebovci sa za výroky v parlamente neospravedlnili

Danko na nich ešte minulý rok podal podnet na Mandátový a imunitný výbor NR SR. Nepáčili sa mu výroky poslancov, keď v rokovacej sále parlamentu hovorili o tom, že v Izraeli vládne apartheid.

„Chcem sa vám ospravedlniť za to, že som vás urazil tým, že som v tomto pléne povedal o islame a o Izraeli čistú pravdu. Ja vám ďakujem za to, že sa môžem ospravedlniť, lebo v akomkoľvek islamskom štáte by za toto zrejme odťali hlavu,“ povedal Mazurek. „ĽSNS na rozdiel od SNS nikdy nezanevrie na hodnoty národné a hodnoty kresťanské. Sme jedinou stranou, ktorá môže Slovensko zachrániť,“ vyhlásil.

Podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar (Most-Híd) reagoval na jeho vystúpenie s tým, že zneužil priestor na ospravedlnenie na obhajobu toho, za čo sa mal ospravedlniť. Stanislav Mizík namiesto ospravedlnenia citoval úryvky z Koránu. Dodal, že ak sa jeho výroky Danka dotkli, tak sa hlboko ospravedlňuje. Samotné výroky však neoľutoval, stojí si za nimi.

Poslankyňa Erika Jurínová (OĽaNO) vyjadrila ľútosť nad tým, čo si v pléne vypočula. „Vyťahovať úryvky bez akýchkoľvek súvislosti, sa mi zdá zneužívajúce. Je mi ľúto, keď sa tu oháňate kresťanstvom,“ povedala.

Predseda mandátového a imunitného výboru Richard Raši po vystúpeniach poslancov povedal, že mali možnosť urobiť slušnú vec a ospravedlniť sa mnohým ľuďom, ktorých sa výroky dotkli. „Bohužiaľ, možnosť ste využili len na to, aby ste si urobili politickú propagandu,“ povedal s tým, že prejav Mazureka bol hlasný a podľa Rašiho dával silou hlasu najavo nesúhlas so všetkým, čo sa tu deje. Podľa neho poslanci ukázali, že využívajú každú príležitosť na šírenie extrémizmu.

Ospravedlniť sa mal aj poslanec Igor Matovič (OĽaNO-NOVA). Zo schôdze sa však riadne ospravedlnil.

Hrozí im pokuta 1 000 eur

Mandátový a imunitný výbor NR SR v decembri rozhodol, že Matovič, Mazurek a Mizík sa musia ospravedlniť v pléne parlamentu za výroky, ktoré povedali v počas októbrovej schôdze. „Výbor sa vo všetkých troch podnetoch uzniesol, že im odporučí, aby sa za výroky prednesené na 10. schôdzi Národnej rady SR ospravedlnili v pléne Národnej rady Slovenskej republiky,“ povedal v decembri predseda výboru za Smer Richard Raši.

„Ak tak neurobia, podľa zákona o rokovacom poriadku bude ešte raz zasadať výbor a môže rozhodnúť o udelení pokuty až do výšky tisíc eur,“ informoval s tým, že na výbore sa odmietli ospravedlniť.

Podnet na poslancov podal predseda parlamentu Andrej Danko, podľa ktorého sa poslanci výrokmi vysmievajú zo židovského národa. Matovič počas rozpravy o rokovacom poriadku prirovnal Židov v koncentračnom tábore k poslancom NR SR, za čo sa však vzápätí ospravedlnil. Matovič sa vyjadril, že priamo v čase vyslovenia problémového výroku sa v pléne ospravedlnil a dodal, že si za slovami stojí. „Prisahal som na ústavu, ktorá hovorí, že máme slobodu vyjadrovania a ústava stojí nad rokovacím poriadkom,“ povedal v decembri.

Matovič v októbri v rozprave povedal: „Je to to isté, ako keby si v koncentračnom tábore povedali, že si zahrajú futbalový zápas Židia a dozorcovia. A zrazu tí dozorcovia povedia, že my sme dozorcovia, tak náš šéf koncentráku bude rozhodcom… Je to presne taká istá zvrátenosť. My, ako opoziční poslanci alebo ako opozícia, ťaháme v tomto mieste za kratší povraz. Tak ako Židia v koncentráku“.