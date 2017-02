K bábätku zo žilinského hniezda záchrany sa vrátila mama

Romanka, ôsme dieťa zo žilinského hniezda záchrany. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

„Fakultná nemocnica s poliklinikou kontaktovala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline a rozbehli ďalší potrebný proces,“ uviedla hovorkyňa žilinskej nemocnice Viera Jurčiová, v ktorej zatiaľ bábätko zostáva. Platí, že matka sa k dieťaťu, ktoré uložila do hniezda záchrany, môže vrátiť dovtedy, kým súd nevydá právoplatné rozhodnutie o adopcii dieťaťa. O tom, či dieťa dostane matka späť po tom, ako sa k nemu prihlásila, bude rozhodovať súd.

Podobný prípad žilinský súd riešil aj pred jedenástimi rokmi. Prvým bábätkom uloženým do hniezda záchrany v Žiline bol v septembri 2005 Tonko, pre ktorého sa tiež mama vrátila po troch dňoch a napokon si ho aj zobrala naspäť.

Romanka miláčikom oddelenia

Romanku našli v hniezde záchrany zavinutú v šatke, s lístočkom, kde bolo napísané meno a dátum narodenia. Keď ju niekto uložil do hniezda záchrany, na novorodeneckom oddelení v Žiline sa okamžite rozozvučal alarm. Bolo to ich v poradí už ôsme takto zachránené bábätko. A už päťdesiate siedme takto zachránené nechcené dieťa na Slovensku odvtedy, čo u nás fungujú hniezda záchrany. Prvé vznikli v roku 2004.

„Po prijatí dieťatka na oddelenie sme boli všetci šťastní a sme radi, že žije. Romanka sa okamžite stala miláčikom nášho oddelenia,“ hovorí hlavná sestra z novorodeneckého oddelenia žilinskej nemocnice Amália Krkošková.

Bábätko do žilinského hniezda záchrany uložil neznámy človek v pondelok podvečer, podľa údajov z odkazu, ktorý malo pri sebe, to bolo približne šesť hodín po narodení. Keď ho zdravotníci prijali na novorodenecké oddelenie, vážilo 3 800 gramov a dĺžku malo 50 cm. „Bábätko bolo vitálne, čulé, čiperné, hneď sme spravili základné laboratórne vyšetrenia, ktoré sú dobré,“ uviedla Daniela Calajová, zástupkyňa primára novorodeneckého oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.

Hniezdo záchrany s alarmom

Žilinské hniezdo záchrany vzniklo medzi prvými na Slovensku v roku 2004. Pred odloženou Romankou mala podobný osud Mária, ktorá zalarmovala žilinský novorodenecký personál k hniezdu záchrany pred 11 mesiacmi.

Vrchná sestra Amália Krkošková pri hniezde záchrany v budove novorodeneckého oddelenia. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Hniezda záchrany sú už na dvoch desiatkach miest v slovenských nemocniciach. Na celom Slovensku sa zo zachránených detí doteraz štyri vrátili k svojim matkám, keď si tie po ne napokon prišli. Hniezda záchrany boli vybudované z veľkej časti zo súkromných zdrojov, vďaka pomoci donorov.

„Základnou myšlienkou vzniku hniezd záchrany bolo znížiť počet nájdených mŕtvych novorodencov na Slovensku, a to sa aj podarilo. Pred vznikom hniezd bola štatistika priemerne desať mŕtvych novorodencov ročne a po vzniku hniezd dodnes sa drží na úrovni dve nájdené mŕtve bábätká ročne,“ uviedla prezidentka občianskeho združenia Šanca pre nechcených Anna Ghannamová.

Prevádzku hniezd záchrany zabezpečujú nemocnice, no nie je nákladná. O dieťatko z hniezda sa okamžite postará odborný personál novorodeneckého oddelenia. Na to, že tam je, zdravotníkov upozorní hneď po uložení bábätka do inkubátora alarm, ktorý sa rozozvučí na oddelení. Inkubátor je vyhrievaný, čo je veľmi dôležité, pretože novorodenci sa rýchlo podchladia. „Hniezdo záchrany je verejný inkubátor, ktorý je 24 hodín denne zapnutý a vyhrievaný, teplota v ňom je 36 – 37 stupňov Celzia,“ povedala hovorkyňa žilinskej nemocnice Viera Jurčiová.

Matka, ktoré svoje dieťa uloží do verejného inkubátora, tak robí anonymne a beztrestne. Najčastejším dôvodom je, že sa o dieťa nemôže alebo nechce starať, či už kvôli zlej sociálnej situácii, alebo preto, že jej tehotenstvo bolo nechcené, alebo utajované.