Kalendáre s Tisom rieši polícia

Dva kalendáre venované prezidentovi Slovenského štátu Jozefovi Tisovi, ktorý bol po vojne odsúdený za vlastizradu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, sú podľa majiteľky bratislavského kníhkupectva vypredané. Vydal ich Ústav dejín kresťanstva a Občianske združenie Múzeum ozbrojených zložiek 1939 – 1945. Koľko výtlačkov sa dostalo do predaja, nechceli prezradiť. „Kalendáre vyšli v náklade, ktorý je pre slovenský trh primeraný,“ povedal predseda občianskeho združenia František Gajdoš. Ten propagáciu fašizmu v tomto prípade odmieta. Ústav dejín kresťanstva na naše otázky do uzávierky neodpovedal.

Riaditeľa Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislava Mičeva obsah kalendárov pobúril. „Je to otvorená propagácia fašizmu, aj keď pochybujem, že naše súdy odsúdia niekoho za také niečo. Som presvedčený, že toto je také flagrantné porušenie zákona, že by tu polícia mala konať," vyhlásil.

„Polícia vyhodnotí všetky informácie týkajúce sa kalendára s Jozefom Tisom z hľadiska možnosti potenciálneho naplnenia niektorej zo skutkových podstát trestných činov extrémizmu a v tejto súvislosti bude postupovať v intenciách ustanovení zákona o Policajnom zbore a trestného poriadku,“ reagoval stručne hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

Bratislavské kníhkupectvo spomína vydavateľstvo Matice slovenskej a Ústav pamäti národa (ÚPN) ako svojich partnerov. Obe inštitúcie sa od kalendárov dištancovali.

„Nepoznáme vydavateľov uvedených kalendárov ani ich zámery. Ale ak analyzujeme samotné dobové fotografie a texty, konštatujeme, že ide o známe úsilie dostávať do povedomia verejnosti obdobie Slovenského štátu ako pokojné obdobie, dokonca aj rozvoja krajiny. Domnievame sa, že takáto prezentácia nacistického obdobia je ďaleko za hranicou korektnej dokumentácie. Jednostranné obrazové a textové informácie o protagonistoch nacistického režimu bez jedinej zmienky o strašných obetiach ich politiky možno vnímať ako ignoráciu historických skutočností a aj ako propagáciu onoho režimu,“ komentoval škandál s kalendármi hovorca ÚPN Peter Juščák. Dodal, že kníhkupectvo listom požiadali, aby svoje aktivity nijako nespájalo s Ústavom pamäti národa.

Kníhkupectvo v Bratislave, kde predávali kontroverzné kalendáre. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Autorom textov oboch kalendárov je Martin Lacko, kontroverzný historik a bývalý zamestnanec Ústavu pamäti národa. Ten sa na konci roka 2015 objavil aj medzi signatármi verejnej predvolebnej výzvy na podporu extrémistickej strany Mariana Kotlebu. Na základe Lackovej knihy bol nakrútený sporný 80-minútový dokument Povstanie. Film skritizovali viacerí odborníci. Podľa nich je plný faktografických chýb a dezinterpretácií.

Odpoveď na otázku, či bude možné v tomto prípade niekoho stíhať za propagáciu fašizmu, nie je podľa odborníka na extrémizmus Daniela Mila jednoduchá. „Aby polícia mohla vzniesť obvinenie, by bolo potrebné preukázať, že sa kalendár vydal za účelom podporovať a propagovať ideológiu Slovenského štátu, ľudáckeho režimu a tak ďalej. A toto všetko by muselo byť podložené inými textovými vyjadreniami. Lebo len to, že sa vydá kalendár samotný s vyobrazením Jozefa Tisa podľa môjho názoru ešte nespĺňa náležitosti, aby bolo možné postupovať v zmysle Trestného zákona,“ konštatoval Milo.

Doplnil, že polícia bude musieť posúdiť texty, ktoré sa pod fotografiami Tisa nachádzajú, a to rozhodne. „Tam už pôjde skutočne o textovú analýzu a vyhodnotenie obsahu,“ poznamenal Milo.

Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv upozornil, že Slovensko je jediná krajina, ktorá bola v područí hitlerovského Nemecka a v ktorej nie je protiprávne velebiť režim, ktorý tu bol v rokoch 1939 až 1945 a je najvyšší čas, aby sa to riešilo systematicky. „Ide o dieru v zákone. Vojnový Slovenský štát sa z hľadiska slovenského zákona nepovažuje za fašizmus, čo je, samozrejme, nezmysel z hľadiska historického, ľudskoprávneho a akéhokoľvek iného,“ ozrejmil ľudskoprávny aktivista.

Ak by niekto podľa Weisenbachera napríklad vo Francúzsku vydal kalendár, kde by boli postavy vlády z Vichy (pozn. red. vláda, ktorá bola vo Francúzsku v období druhej svetovej vojny), tak by bol náklad okamžite skonfiškovaný, obchod zatvorený a vydavatelia, rovnako ako všetci, ktorí ho šíria, by stáli pred súdom a čelili by nepodmienečným trestom. „Je to trestný čin a vláda vo Vichy a vláda prezidenta Tisa je úplne to isté. To potvrdí akýkoľvek historik. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby tieto veci boli postavené mimo zákona, ako je to kdekoľvek inde v európskych krajinách, ktoré boli v područí hitlerovského Nemecka, tak ako bolo Slovensko,“ uzavrel Weisenbacher.