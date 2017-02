Zriadili Národnú jednotku boja proti terorizmu a extrémizmu

Všetci traja im vyjadrili podporu v práci, ktorá nebude ľahká, ale veria, že prinesie výsledky. Gašpar zdôraznil, že jednou z priorít polície je boj proti extrémizmu a prevencia proti terorizmu. Vyzval v tomto smere prokuratúru na spoločný boj.

Premiér Robert Fico verí, že týmto elitným policajtom sa s podporou normálnych ľudí a štátu podarí to, aby aj extrémizmu a fašizmus pocítili, že Slovensko je demokratický právny štát. Podľa premiéra sa voči extrémizmu a fašizmu nedá bojovať len dobrým slovom. Tento boj je nielen vecou prevencie ale aj represie, lebo zástancovia týchto ideológii nerešpektujú ani právny štát, ani ľudské práva a ani demokraciu.

Ministerstvo vnútra a polícia zriadením jednotky podľa premiéra reaguje na novú vlnu extrémizmu a fašizmu, ktorá sa začína hýbať nielen v Európe, ale začína sa v plnej sile objavovať aj na Slovensku. „Ide o najzákernejší spôsob rehabilitácie fašizmu. Na dennej báze vidíme spochybňovanie výsledkov 2. svetovej vojny, spochybňovanie holokaustu, velebenie štátu a ľudí, ktorí vyznamenávali fašistov za vraždenie v slovenských mestách a obciach. Toto je niečo, čo nemá nič spoločné s demokratickým štátom a musíme to odmietnuť,“ vyhlásil Fico.

Extrémizmus a fašizmus plodí násilie, násilie má možno najskôr podobu slovnú, ale potom fyzickú. Ako uviedol premiér, vždy to začína závisťou a potom prichádza nenávisť a akty obrovského zla. „Je zlé, že fašizmus na Slovensku má svojich pohrobkov, nasledovníkov,“ dodal Fico. Na niektorých verejných podujatiach to vyzerá, ako by boli vystrihnuté z učebníc dejepisu alebo propagandy. Vo vlakoch sa pohybujú ľudia v zelených tričkách, hovoria o poriadku a pritom len šíria ideológiu, v mene ktorej boli na Slovensku vyvraždené mnohé dediny. Žiaľ, títo ľudia sú aj Národnej rade SR a v jednom z vyšších územných celkov sa bez problémov zdravia fašistickými pozdravmi, dodal.

Zriadenie jednotky privítala aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. „Ak chceme bojovať proti trestným činom extrémizmu, musíme mať na to špecialistov,“ zdôraznila ministerka. Zároveň podčiarkla, že netoleranciu, neznášanlivosť a nenávistné prejavy nevyriešime tým, že sa spoľahneme na orgány činné v trestnom konaní. „Trestná činnosť je špička ľadovca, ale 90 percent je o postoji každého jedného jednotlivca a o tom, že dokážeme takéto prejavy odsúdiť a postaviť sa im,“ uviedla šéfka rezortu spravodlivosti. Pripomenula, že po novelách trestných kódexov sa extrémistickým trestným činov od januára venuje Špeciálny trestný súd a dozoruje ich Úrad špeciálnej prokuratúry. Na ministerstve spravodlivosti zriadili znalecký odbor, ktorý sa bude špecializovať na extrémizmus.