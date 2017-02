Opätovne schválili zákon na odpolitizovanie štátnej služby

Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej z OĽaNO je však návrh premrhanou príležitosťou, ako pritiahnuť do štátnej správy tých najlepších a najšikovnejších ľudí. „Zákon o štátnej službe je dôležitý zákon, má potenciál zlepšiť kvalitu služieb, ktoré štát poskytuje svojim občanom, a to v prvom rade zlepšením výkonnosti a motivácie ľudí, ktorí v štátnej správe pracujú,“ povedala.

Minimálna lehota na prihlásenie sa do výberového konania je podľa nej krátka. „Päť dní od vyhlásenia výberového konania. Štandardne by to mali byť minimálne dva týždne alebo mesiac,“ myslí si Remišová.

Schválená novela predstavuje reformovanú právnu úpravu v oblasti štátnozamestna­neckých vzťahov. Účinnosť nového zákona je od 1. júna tohto roka. Nový zákon o štátnej službe je budovaný na princípoch politickej neutrality, zákonnosti, transparentného zamestnávania, efektívneho riadenia štátnych zamestnancov, nestrannosti, profesionality, transparentného a rovnakého odmeňovania, stability a rovnakého zaobchádzania, zdôrazňuje sa v materiáli. V zákone sa navrhuje na skvalitnenie vykonávania štátnej služby zriadiť Radu pre štátnu službu ako nezávislý koordinačný a monitorovací orgán.