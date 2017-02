Na východe zdražela elektrina aj o 1 500 percent, tvrdí Matovič

„Ľudia z východného Slovenska začali dostávať preddavkové faktúry od VSE. Najviac budú trpieť najmä dôchodcovia, ľudia so záhradkami, garážami, ľudia, ktorí žijú z ruky do úst. Týmto ľuďom narastie cena za energie o stovky percent. Robert Fico, Andrej Danko a Béla Bugár idú mnohým z týchto ľudí zničiť jedinú radosť, ktorú majú – svoje záhradky. Správajú sa k ľuďom z východného Slovenska, ako by boli občania druhej kategórie,“ tvrdí Matovič.

Ako príklad Matovič uviedol majiteľa záhrady z Trebišova, ktorý v roku 2016 zaplatil 17 eur, po novom 174 eur, teda zvýšenie je o 900 percent. Taktiež zverejnil príklad pána, ktorý ma garáž v Spišskej Novej Vsi. Minulý rok zaplatil 24 eur, dnes dostal preddavky na 177 eur, nárast je teda 640 percent. Minuloročný účet pre bytovku v Poprade so 64 bytmi za spoločné priestory bol 2140 eur, dnes im to narástlo na 3340 eur, teda o 55 percent. Rovnako prípad chaty vo Svidníku, kde má majiteľ namiesto 38 eur tento rok zaplatiť 204 eur, čiže o 440 percent viac.

„Tí východniari, ktorí mali vlani najnižšiu sadzbu DD1, platili minulý rok sadzbu za odberné miesto 10 centov mesačne. Dnes im zaviedli poplatok 4,20 eura, a ak majú trojfázový prúd, tak je poplatok až 12,60 eura mesačne. Čiže nárast o 3 500 percent a 10 000 percent,“ zdôraznil Matovič.

Podľa Matoviča je páchateľom týchto faktúr nielen šéf ÚRSO Jozef Holjenčík ako Ficov nominant, ale aj nominanti Andreja Danka, ktorí šéfujú dozorným radám materských firiem energetických spoločností ZSE, SSE a VSE. „Na čele dozornej rady Východoslovenskej energetiky je dokonca Ján Dorkin, ktorý bol konkurzným správcom podniku Lesostav Revúca, ktorý vytuneloval kapitán Danko a jeho rodina. Na vine je aj Fico, pretože syna Romana Šipoša, šéfa kancelárie predsedu vlády a Ficovho kľúčového človeka, dosadil do Východoslovenskej energetiky. Toto nie je sociálny štát, ale antisociálny štát, nie prorodinný štát, ale protirodinný štát,“ vyhlásil Matovič, podľa ktorého Fico, Danko a Bugár idú brať týmto ľuďom poslednú radosť, ktorú majú. „Ideme ich zodrať z kože, chceme im zobrať záhradky, chatky aj garáže. Mafia nám ovládla štát. Podvodník Bašternák je pre nich boh, obyčajní ľudia nikto,“