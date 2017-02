Holjenčík končí vo funkcii šéfa ÚRSO, oznámil Fico

„Predseda úradu mi ako predsedovi vlády oznámil, že sa vzdáva svojej funkcie,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede Fico. Šéf regulačného úradu teraz musí poslať list so svojím rozhodnutím vzdať sa funkcie prezidentovi SR. Vláda následne navrhne prezidentovi kandidáta na nového predsedu ÚRSO.

Podľa premiéra bude regulačný úrad do vymenovania nového predsedu naďalej funkčný. Všetky právomoci totiž preberá podpredseda úradu Miroslav Čelinský. „Úrad je funkčný. Najviac ma zaujíma, aby každá jedna sťažnosť či faktúra, ktorá sa mení oproti predchádzajúcemu obdobiu, aby sa to vyšetrilo. Predpokladám, že v tom úrad bude v najbližších dňoch konať, pretože sa len predsa objavujú stále nejaké sťažnosti od niektorých ľudí,“ dodal Fico s tým, že regulátor v súčasnosti eviduje takýchto sťažností zhruba 60.

Predseda vlády zatiaľ nechcel konkretizovať, kto by sa mohol stať nástupcom Jozefa Holjenčíka. „Vzdanie sa funkcie predpokladá aktívny krok predsedu vlády vo vzťahu k prezidentovi. Ten totiž nie je v tomto prípade len poštárom. V tomto prípade má prezident právomoci, lebo v zákone sa hovorí, že vymenúva a odvoláva. To znamená, že má určitú mieru voľnej úvahy, či bude alebo nebude rešpektovať návrh vlády. Pravdepodobne to bude vyžadovať mieru diskusie s prezidentom, aby sme našli vhodného kandidáta,“ konštatoval Fico.

Danko je pohoršený z Holjenčíka

Predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko vyjadril pohoršenie nad správaním riaditeľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Podľa Danka je bezprecedentné, keď Národná rada Slovenskej republiky vyzve vysokého funkcionára obhajovať svoje konanie a postup a ten si dovolí poslať na poslednú chvíľu list, že on, „samostatný, nezávislý, považuje za nevhodnú účasť predsedu ÚRSO na rokovaní pléna“. Podľa Danka je to prejav bezcharakternosti a cynizmu.

Holjenčík do parlamentu neprišiel

Šéf ÚRSO ráno oznámil, že sa rokovania NR SR nezúčastní, pretože podľa platnej legislatívy predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví nominuje vláda SR.

Ako povedal podpredseda parlamentu Martin Glváč, Holjenčík mu zaslal ospravedlnenie s tým, že pre politizáciu prípadu by vystúpenie v parlamente nebolo vhodné. Holjenčík mal poslancom prísť vysvetliť zmätky pri faktúrach za elektrickú energiu, ktoré sa týkajú zvyšovania cien na strednom a východnom Slovensku.

Jozef Holjenčík by mal podľa predsedu Most-Híd Bélu Bugára po tom, čo neprišiel do NR SR, odstúpiť. „Po tomto pre nás neakceptovateľnom kroku vyzývame pána Holjenčíka, aby sa okamžite vzdal svojej funkcie,“ povedal Bugár. Podľa neho to, že Holjenčík ignoruje pozvanie do parlamentu, je pre Most-Híd neakceptovateľná neúcta k tejto inštitúcii.

Vystúpenie Holjenčíka na pôde Národnej rady inicioval koaličný poslanecký klub Slovenskej národnej strany (SNS). „Chceme počuť od šéfa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví argumenty, čo ho k tomu viedlo a prečo takýto postup tajil," uviedol poslanecký klub SNS vo vyhlásení tento týždeň.

Ako už uviedol predseda strany SNS Andrej Danko, jeho strana bude vždy bojovať proti zdražovaniu. „Je nemorálne, aby snahu finančníkov vyplatiť si dividendy a odmeny platili bežní ľudia. Ak si vie predseda regulačného úradu obhájiť svoje konanie a vysvetliť takýto postup, nemal by byť z jeho strany problém uviesť veci na pravú mieru a povedať občanom, ako majú ďalej postupovať," zdôraznil Danko.