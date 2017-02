Fico: EÚ robí chybu, ak nevníma Trumpa ako šancu

Ako povedal Fico vo štvrtok slovenským novinárom pred piatkovým summitom lídrov krajín únie vo Vallette na Malte, zvolenie Donalda Trumpa vníma ako šancu na posilnenie postavenia EÚ.

Fico na summit odcestoval vo štvrtok. „Malo by nás to viesť k väčšej suverenite názorov, ako posilniť bezpečnostne Európu. Treba mať odvážnejšie názory na niektoré témy, ako je Sýria a sankcie voči Rusku,“ vyhlásil predseda vlády s tým, že Európa musí byť odvážnejšia. „Nečakajme, že nám stále niečo americký brat povie. Európa by mala mať vlastný názor, hovoriť sama za seba a nie byť vo vleku USA. Voľba Trumpa je šanca ukázať, že únia je silné zoskupenie,“ zdôraznil.

Zmena je dobrá

Podľa neho mnohí lídri v Európe nariekajú, že Trump sa mnohým nepáči. „Ja som jeho voľbu privítal. Zmena je na niečo dobrá a dúfam, že prestaneme nariekať ako malé deti. Európa je bohatý región, kde je obrovská ekonomická a bezpečnostná sila. Poďme meniť svet aj my. Voľba Trumpa je pre mňa šanca na zmenu EÚ,“ konštatoval.

Európski lídri sa budú v piatok venovať vo Vallette téme migrácie. Fico upozornil, že Malta je totiž na ceste medzi Líbyou a severom Európy. V roku 2016 prešlo tadiaľ 181 000 migrantov, čo je o 17 percent viac ako v roku 2015. „Rok 2017 môže byť v počtoch ešte závažnejší. Mali by sme hovoriť, ako je nebezpečné likvidovať režimy v niektorých krajinách silou a nemať pritom alternatívu. Líbya je toho typický príklad. Ak by mala Líbya nejaký režim, nebola by nástupišťom pre státisíce migrantov. Budeme hovoriť, ako Líbyi pomôcť v stabilizácii života,“ informoval premiér.

„Treba spolupracovať v migračnej kríze, inak Európa sčernie."

Líbya však podľa Fica nie je Turecko, ktoré je stabilnou krajinou. „Turecko bolo schopné robiť dohody s úniou. V Líbyi neviete, kto vládne. To je naša zodpovednosť. Mali by sa niektorí páni v Európe zamyslieť, keď začali bombardovať Líbyu, či mali pripravenú alternatívu. Zjavne nemali. Dnes nariekajú, že prišlo z Líbye 181 000 migrantov. Ale to nie je moja zodpovednosť, ale tých, ktorí zlikvidovali režim v Líbyi,“ vyhlásil s tým, že Muammar Kaddáfí bol diktátor, ale upozorňoval, že treba spolupracovať v migračnej kríze, inak Európa sčernie. Namiesto toho, aby sme s ním spolupracovali, ho zavraždili."

Fico víta novú stratégiu Trumpa, aby sa neriešili násilím režimy, ak nie je známa odpoveď, čo tam nastane. „Ak krajiny, ktoré nesú najväčšiu zodpovednosť za dianie v Líbyi, budú niečo hovoriť o migrácii, tak si niečo od V4 o Líbyi vypočujú,“ avizuje Fico.