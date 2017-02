Na školách zrejme pribudne hodina dejepisu

Predmetová komisia Štátneho pedagogického ústavu v stredu podporila návrh, aby k jednej hodine týždenne pribudla ďalšia.

Ak sa rozšírenie zavedie do praxe, učebnice sa meniť nebudú a nepribudne ani viac učiva. Platiť by to malo pre druhý stupeň okrem 9. ročníka, kde sú dve hodiny aj dnes. Zámer musí získať podporu ministerstva školstva, šéf rezortu Peter Plavčan už avizoval, že s tým problém nemá.

„Štátny pedagogický ústav sa stotožňuje s rozhodnutím predmetovej komisie, v ktorej sedia odborníci z celého Slovenska, z akademickej pôdy i učiteľskej obce, že je potrebné dať učiteľom priestor, aby sa mohli kreatívne a hlbšie venovať hlavným historickým témam ovplyvňujúcim aj dnešnú spoločnosť,“ konštatoval riaditeľ ústavu Ľudovít Hajduk. Ako doplnil, cieľom navýšenia hodín dejepisu je vytvárať správne historické vedomie u detí, keď sú ešte dostatočne formovateľné.

Návrh podľa neho nežiada navýšenie množstva učiva a akceptuje súčasné učebnice, viac hodín by malo vytvoriť priestor na diskusiu medzi učiteľom a žiakmi, ale aj na využívanie doplnkových materiálov.

Posilnenie dejepisu bolo témou číslo jeden aj na včerajšej návšteve ministra školstva v Štátnom pedagogickom ústave. Plavčan s návrhom súhlasil. „Zloženie a rozsah predmetov musí reagovať na aktuálnu spoločenskú situáciu. Táto zmena je súčasťou stratégie boja proti extrémizmu. V rámci zvýšených hodín dejepisu sa posilnia práve tieto témy,“ uviedol minister. Jeho názor naznačuje, že rezort zmenu podporí.

O väčšiu podporu dejepisu žiadajú historici takmer rok. Upozornili, že slabá znalosť dejín a neschopnosť orientovať sa v trendoch politického a ekonomického vývinu boli zrejme jedným z dôvodov nárastu podpory extrémizmu, ktorý sa odrazil vo výsledku parlamentných volieb, po nich sa do Národnej rady dostala extrémistická ĽS NS.

Historici združení v Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, ktorí ministerstvu adresovali výzvy na rozšírenie tohto predmetu, sa zúčastnili sa aj na stredajšom rokovaní predmetovej komisie. Podľa predsedu spoločnosti Rastislava Kožiaka sú radi, že došlo k dohode. Prirovnal, že sa už dotýkame cieľovej pásky, jej pretrhnutie má teraz v rukách minister školstva. „Verím, že aj on chápe závažnosť situácie, ktorá sa navonok prejavuje nielen nárastom extrémizmu, ale aj úpadkom historického povedomia a historického poznania v spoločnosti. Informácie z vysokých škôl, ktoré v rámci prijímacích pohovorov robia aj prijímačky zo všeobecného spoločného základu, napríklad právnické fakulty naznačujú výrazný prepad záujemcov o štúdium v oblasti historického poznania a vôbec porozumenia spoločensko-politickému kontextu,“ ozrejmil Kožiak.

Slovenská historická spoločnosť je pripravená Štátnemu pedagogickému ústavu pomáhať pri zavádzaní posilnených hodín do praxe. Zakladá samostatnú Sekciu učiteľov dejepisu a pre jej členov bude organizovať školenia na skvalitnenie výučby tohto predmetu. Plánuje aj výjazdy do regiónov so špeciálnymi didaktickými workshopmi pre pedagógov.

Na to, aby školy pridali hodinu dejepisu navyše, nemusia ukrátiť iné predmety. Ubrať môžu z voliteľných ho­dín.

Riaditeľka Základnej školy Turnianska v Bratislave Zlata Halahijová si myslí, že dejepisári návrh uvítajú, možno budú mať výhrady učitelia iných predmetov. Tvrdí, že na škole vedia zostaviť rozvrh s dvomi hodinami dejepisu týždenne. Komplikácie môže niekde priniesť nedostatok pedagógov. „U nás je situácia s učiteľom dejepisu našťastie priaznivá, máme odborníka, ale viem, že na niektorých školách je to problém. Ak nemá učiteľ dejepisu vhodnú kombináciu a riešia to neodborníkom, tak sa tento predmet učí nekvalitne,“ poznamenala Halahijová.

"Pripomínam, že v podstate nenavyšujeme hodiny dejepisu, len sa vraciame k modelu, ktorý tu desiatky rokov štandardne fungoval, " uzavrel historik Kožiak.

Pôvodne sa predmet na celom druhom stupni základných škôl učil dve hodiny týždenne. Reforma školstva spred deviatich rokov ho však zredukovala na jednu vo všetkých ročníkoch okrem deviateho.