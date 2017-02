Škripeka nevpustili do USA

Škripek mal letieť do Washingtonu na Národné modlitebné raňajky, na ktorých sa tradične zúčastňuje aj úradujúci prezident USA. Podujatie trvalo od stredy dovčera. Na letisku v Istanbule ho odmietla bezpečnostná služba vpustiť do lietadla. Úradníkovi stačilo, že v jeho pase boli pečiatky z krajín Blízkeho východu ako Irak, Libanon a Jordánsko. Okamžite mu zneplatnili doklad ESTA, čo je cestovné povolenie na vstup do USA.

„Dlhé dva dni som sa snažil o to, aby mi buď obnovili, alebo aktivovali nový doklad ESTA, pretože ako poslanec europarlamentu mám z tohto predpisu výnimku. Avšak systém bol tak preťažený, že sa to elektronicky vybaviť vôbec nedalo. Americkí úradníci totiž neboli pripravení na nápor žiadostí, ktorý vznikol po tom, ako vošli do platnosti nariadenia Donalda Trumpa o zákaze vstupu ľudí z krajín, kde pôsobia teroristi," povedal pre portál topky.sk Škripek. Ani po dvoch dňoch mu však neobnovili platnosť jeho dokladov potrebných na vstup do USA. Nepomohlo ani telefonovanie s vysokopostavenými účastníkmi modlitebných raňajok či s americkou ambasádou na Slovensku.

Škripek tak doplatil na nový zákaz amerického prezidenta, že obyvatelia z vybraných moslimských krajín nemôžu pricestovať do Spojených štátov. Donald Trump vydal 90-dňový zákaz cestovať do USA pre občanov Iraku, Sýrie, Iránu, Sudánu, Líbye, Somálska a Jemenu. Americký program prijímania utečencov je pozastavený na 120 dní.