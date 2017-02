Chaos v cenách energií pokračuje aj po Holjenčíkovej demisii

Vo štvrtok sa dohodol s premiérom Robertom Ficom, že podá demisiu. Holjenčíkom určené ceny energií nahnevali ľudí, firmy a donútili politikov konať. Premiér donútil šéfa úradu časť cien opraviť, ale nedôveru Holjenčíkovi aj tak vyjadrili koaličné strany SNS a Most – Híd.

Ľudia medzitým čakajú na nové faktúry a niektorí spisujú sťažnosti. V prípade cien elektriny vyzývajú na nápravu. Po zásahu vlády totiž zatiaľ regulačný úrad opravil celoplošne ceny plynu a len čiastočne ceny elektriny na strednom Slovensku. Holjenčík vlani najprv ohlásil, že od 1. januára sa priemerné ceny plynu znižujú o 2,6 percenta a elektriny o 4,3 percenta. Neskôr sa však ukázalo, že odberateľom skokovo stúpli stále mesačné poplatky. Úrad bez toho, aby dal odberateľom čas na prípravu, rozdelil cenníky za elektrinu podľa toho, či majú domácnosti 1-fázový alebo 3-fázový istič, a zároveň zaviedol veľké regionálne rozdiely v cenách.

Podľa prepočtov Pravdy tak jednej domácnosti v 1-izbovom byte s 3-fázovým ističom v Košiciach môžu za celý tento rok platby za elektrinu stúpnuť o 74 eur a inej v Trnave zase o 26 eur klesnú. Premiér Fico tvrdí, že cenové nezrovnalosti sa prešetria. „Najviac ma zaujíma, aby každá jedna sťažnosť či faktúra, ktorá sa mení oproti predchádzajúcemu obdobiu, aby sa to vyšetrilo,“ povedal Fico.

Podľa premiéra je regulačný úrad naďalej funkčný, viesť ho bude jeho podpredseda. Kým sa koalícia dohodne na novom predsedovi a s jeho vymenovaním sa stotožní aj prezident SR, premiér očakáva, že úrad bude v najbližších dňoch v prípade cien konať. "Pretože sa len predsa objavujú stále sťažnosti od niektorých ľudí,“ dodal Fico s tým, že regulátor v súčasnosti eviduje zhruba 60 takýchto sťažností.

Hystéria ohľadom údajného „zdražovania elektriny“ je úplne zbytočná a účelová. Jozef Holjenčík, bývalý predseda ÚRSO

Tesne pred tlačovou konferenciou premiéra vystúpil pred novinármi predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko. Vyhlásil, že nastane prvá koaličná kríza, ak sa vládne strany SNS, Smer a Most – Híd nedohodnú na spoločnom postupe, ako ďalej v energetike.

Šéf úradu Holjenčík sa pred médiá nepostavil. Odmietol aj Dankovu výzvu, aby vystúpil v parlamente. Holjenčík predtým odkazoval, že v prípade výhrad k cenám ide o mediálnu bublinu. Úrad tvrdil, že je spravodlivejšie, aby tí, čo spotrebujú málo energií, platili viac na pevných poplatkoch. Má to súvisieť s fixnými nákladmi na jedno odberné miesto. Dodávatelia energií vraj musia rezervovať kapacitu odberu a zaplatiť za ňu, či odberateľ prúd minie, alebo nie. Danko oponoval, že úrad vychádza príliš v ústrety regulovaným subjektom a povedal, že s podporou poslancov vyzve „orgány činné v trestnom konaní, aby preskúmali všetky postupy, ktoré viedli Holjenčíka k zvyšovaniu cien energií“.

Spoločnosti, ktoré monopolne v jednotlivých regiónoch distribuujú elektrinu, Holjenčíkom schválené cenové princípy obhajujú. Tvrdia pritom, že regulované výnosy sa im tento rok oproti vlaňajšku znížia. Nové pravidlá podľa cenovej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre výpočet distribučných taríf podľa Východoslovenskej distribučnej (VSD) odstraňujú v praxi neudržateľnú a prekonanú doterajšiu krížovú dotáciu. „Znamená to, že tí, ktorí nevyužívajú možnosti dané výkonom ich ističa, nebudú už dotovaní tými, ktorí výkon ističa využívajú. Tak každý odberateľ elektriny zaplatí za prístup do nízkonapäťovej sústavy pri tom istom ističi rovnako, či ide o dom, garáž, záhradu, chatu, využívanú alebo plne nevyužívanú kapacitu pripojenia alebo iný odber,“ povedala vo štvrtok hovorkyňa VSD Andrea Danihelová, podľa ktorej ide o uplatnenie princípu rovnosti, keď každý platí rovnako za tú istú službu, čo znamená použitie sústavy v ktoromkoľvek okamihu.

Napriek tomu sa mnohí ľudia obávajú zvýšenia cien. Nízky počet skutočne podaných reklamácií u regulátora v počte 60 podaní môže súvisieť s tým, že mnohí dodávatelia ešte ľuďom neposlali zálohové faktúry. Zverejnené stále neboli ani komplexné cenníky pre elektrinu. Konečné ceny sa tak ľudia dozvedajú najmä z médií. Denník Pravda prepočítal dosahy cien podľa priemernej spotreby a zistil veľké rozdiely.

V prípade rodinného domu, ktorý za rok minie 3-tisíc kilowatthodín (kWh) elektriny a 30-tisíc kWh plynu, zaplatí oproti minulému roku o 53 eur menej za plyn, ktorým aj kúri. Čo sa týka elektriny, na západe republiky takáto domácnosť zaplatí o 20 eur viac a na východe zase o 11 eur viac oproti vlaňajšku. Menej budú platiť len odberatelia na strednom Slovensku, a to o 24 eur. Čo sa týka bytových domov, v prípade trojizbového bytu s ročnou spotrebou 1,5 tisíca kWh plynu, 2,4 tisíca kWh elektriny táto domácnosť zaplatí o desať eur menej za plyn, na ktorom len varí. V prípade elektriny na západe Slovenska zaplatí takýto spotrebiteľ o 16 eur viac než minulý rok, na východe až o 28 eur viac. V strede krajiny čaká spotrebiteľov v tomto segmente po novom zhruba 11-eurové zlacnenie.

Odberatelia v jednoizbových bytoch, pri ročnej spotrebe tisíc kWh plynu a 1,2 tisíca kWh elektriny zaplatia za plyn na varenie asi o sedem eur menej ako vlani. Čo sa týka elektriny, výdavky po novom do veľkej miery ovplyvní počet fáz na ističi. Na západe krajiny čakajú ľudí v 1-izbových bytoch o 26 eur nižšie poplatky pri 1-fázovom ističi, v prípade 3-fázy to bude však o 11 eur viac. Stred pri 1-fázovom istení zaplatí o 64 eur menej, pri troch fázach to bude viac o 31 eur. Na východe spotrebiteľ na 1-fázovom ističi ušetrí 27 eur, v prípade 3-fázového ističa však zaplatí viac až o 74 eur za rok.

Aktuálne cenníky však rozhodne nepotešia vlastníkov záhradných chatiek či garáží, určite nie na východe krajiny. Zatiaľ čo na západe zaplatí majiteľ odberného miesta so spotrebou do 200 kWh elektriny ročne o 0,2 eura menej pri 1-fázovom ističi, pri 3-fázovom ističi aj pri takej nízkej spotrebe zaplatí o 38 eur viac než vlani. Čo sa týka stredného Slovenska, ak odberné miesto nebolo nahlásené v D1, ktorá má po novom len 1-fázové istenie, bude platiť až o 98 eur viac než vlani. O toľko sa predraží 3-fázové pripojenie oproti minulému roku podľa aktuálnych cenníkov. Tie sa po zásahu vlády menili od 25. januára. Pri 1-fázovom ističi je táto suma vyššia o 15 eur než vlani.

Prečítajte si aj glosu Martina Kováčika Energie potrebujú rázny cenový rez.

Na východe krajiny je pri záhradách a chatách situácia najvážnejšia. Ľudia môžu čakať 54-eurový nárast v prípade 1-fázového ističa a nárast platieb za rok o 155 eur v prípade 3-fázového istenia.

Úrad naznačuje, že snahou bolo pri elektrine dosiahnuť, aby samosprávy, ktoré v priebehu posledných rokov realizovali úsporné opatrenia na poli obstarávania nových spotrebičov, konali aj v prípade ističov. Viaceré samosprávy totiž využili možnosť čerpať prostriedky z fondov EÚ na inštaláciu moderných, ledkových svietidiel na stĺpoch verejného osvetlenia. Nie všetky však následne, odvíjajúc sa od zníženej spotreby, nahlásili aj zmenu zazmluvneného odberu, teda nerealizovali výmenu ističov. Úrad pritom svojím rozhodnutím chcel podľa všetkého primať tieto subjekty k prehodnoteniu odberovej politiky, keď odberné miesta často zostali na úrovniach spred výmeny ističov. Čo však platí v prípade samospráv, nemusí platiť pre domácnosti či firmy. Tieto aktuálne prejavovali nespokojnosť najmä z nedostatku informácií ohľadom nových navýšených poplatkov, ako aj z dôvodu krátkosti času či absencie možnosti vymeniť ističe pre technické prekážky.

Domácnostiam však úrad nenechal čas na zmenu ističov. V mnohých prípadoch to pritom ani nie je možné, keďže prechod z 3-fázového na 1-fázový istič v malých bytoch by si mohol vyžadovať aj zmenu elektroinštalácie. Zároveň je nutné počítať s revíznou správou a nákladmi na zmenu ističa. Novou cenovou politikou úradu v prípade vyšších stálych poplatkov sú zaskočení aj teplári. Pri cenách tepla Holjenčík ohlásil na rok 2017 pokles o šesť percent. Zlacnenie vyplývalo z poklesu cien plynu. Teplári však nečakali, že pôjdu hore distribučné poplatky za plyn a porastú poplatky za elektrinu. Úrad tiež po novom zaviedol aj nové stále mesačné poplatky za vodu, ktoré doplnili doterajšie platby za minuté kubíky vody.