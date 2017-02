Budú lekári slúžiť na pohotovosti v noci?

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker predstavil tento týždeň nový model lekárskej služby prvej pomoci s názvom ambulantná pohotovostná služba. Jeho zámerom je túto službu zefektívniť po stránke finančnej aj personálnej. „Dnes je 2,5-krát viac pohotovostí ako určuje zákon, mnohé nie sú vyťažené, čím sa odčerpávajú peniaze,“ povedal Drucker.

Východisková situácia je dnes podľa ministra taká, že ambulancie po polnoci zívajú prázdnotou. Prichádza tam celkovo len niečo okolo jedného a pol percenta zo všetkých návštev. Na druhej strane zas urgenty v nemocniciach sú preplnené, 50 až 60 percent z pacientov by malo radšej využiť ambulancie, uvažuje minister.

Pri ambulantných pohotovostiach – lekárska služba prvej pomoci LSPP – plánuje rezort radikálne zásahy. Rozdelil ich do dvoch sietí, pevnej a doplnkovej. Pevná sieť by mala byť povinne obsadená, pre dospelých bude fungovať 51 ambulancií, pre deti to bude 45. Pohotovostná služba v nej bude fungovať od 16. h do 7. h nasledujúceho dňa a v dňoch pracovného pokoja nepretržite. Doplnková sieť sa bude zapĺňať podľa potreby.

Firmy alebo inštitúcie, tzv. organizátori, ktoré budú chcieť prevádzkovať LSPP, sa však budú musieť o to uchádzať konkurzom. Víťazi dostanú licenciu na šesť rokov. Na tendri sa môžu zúčastniť aj nemocnice, tiež súčasní poskytovatelia, ktorými sú väčšinou lekári. O licencie bude podľa Druckera záujem. „Myslím si, že súťaž bude veľká a že o niektoré miesta môže vzniknúť veľký boj,“ poznamenal minister.

Lekári však budú mať povinnosť slúžil len do 22. h, dnes je to nepretržite, teda celú noc. Od desiatej hodiny večer do rána bude služba dobrovoľná. Zabezpečiť lekára bude musieť organizátor s licenciou. „Ak organizátor nevie zabezpečiť lekárov, samosprávny kraj rozpíše rozpis služieb pre všeobecných praktických lekárov s povinnosťou slúžiť do 22. h s minimálnou garantovanou mzdou,“ vysvetľuje minister. Ten, kto sám nezabezpečí pohotovosť, dostane od zdravotnej poisťovne menej peňazí. Minister uvádza, že sa zlepší aj odmeňovanie lekárov, bude stanovená minimálna hodinová mzda 12 eur, dnes lekári zarábajú na hodinu od 1 do 10 eur.

Prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth je s návrhom spokojný. „Už to, že táto služba bude dobrovoľná, je pozitívne zistenie pre lekárov. Pokiaľ budem chcieť, budem slúžiť, ak nie, tak do služby nepôjdem. Ďalej povinnosť lekára je slúžiť len do desiatej a za to sme veľmi radi,“ pripomenul Šóth.

Keď bude podľa neho táto služba dobre zaplatená, tak mnohí doktori budú slúžiť aj dobrovoľne. Hodinovú sadzbu 12 eur považuje za celkom slušnú, myslí si však, že by to mohlo byť ešte viac. Bude to na dohode organizátora a doktora.

Podľa všeobecného lekára pre dospelých z Nemšovej Petra Drába má ministerský návrh viacero nášľapných mín. „Problém je nedostatok peňazí a nezáujem lekárov slúžiť,“ myslí si Dráb s tým, že sám sa pred časom pokúšal sprivatizovať pohotovosť v Púchove. Po zistení, že je v strate 500 – 600 eur mesačne, navyše je tam málo lekárov, navrhol spojiť púchovskú pohotovosť s ilavskou. Nepochodil s tým na župe a tak od zámeru ustúpil.

O licenciu v nových podmienkach sa Dráb nebude uchádzať. „Problém organizátorov bude ten, že si nedohodnú lekárov do služieb. Ak to má byť dobrovoľné, tak tam nikto slúžiť nebude, ani za dobrú finančnú odmenu. Lekári jednoducho slúžiť nechcú, sú prestarnutí, prepracovaní, chorí,“ doplnil. Dvanásť eur na hodinu považuje za nízke ohodnotenie. Ďalšou komplikáciou podľa neho je finančné krytie. „Všeobecná zdravotná poisťovňa je v obrovskej strate, kto to bude platiť?“ kladie si otázku.

Jeho slová potvrdzuje aj všeobecný lekár zo stredného Slovenska, ktorý si neprial zverejniť svoje meno. Povedal, že v noci pracovať nebude, ak nebude musieť. „Mám pred šesťdesiatkou, nestoja mi za to tie peniaze,“ podotkol.

Šéf lekárskych odborov Peter Visolajský si nevie predstaviť, ako chce rezort dosiahnuť, aby lekári dobrovoľne slúžili do rána. „Lekárov, čo to vydržia do desiatej, bude veľa, ale tých, čo by chceli slúžiť dobrovoľne do rána, určite nie, vzhľadom na to, že po službe musia ísť do svojej ambulancie, ale aj kvôli vyššiemu veku a podobne,“ povedal Visolajský.

Je tu podľa neho reálne riziko, aj vo väčších mestách, že pohotovostné služby budú iba do desiatej. „Moja otázka znie, ako na tento variant, ktorý podľa môjho názoru nebude nijako ojedinelý, pripravilo ministerstvo zdravotníctva nemocnice?“ pýta sa šéf lekárskych odborov. Druhá vec, na ktorú Visolajský poukazuje, je, že v danej reforme nikto nerieši, ako sa pacient dostane k liekom. „Pohotovosť v lekárni nemusia držať nepretržite, a tak si po desiatej hodine pacient nemá kde predpísané lieky vybrať,“ dodal.

Súčasťou reformy sú tiež nové poplatky. V prípade ambulantnej pohotovosti sa platba zvýši zo súčasných 1,99 eura na 2 eurá. V nemocnici na urgentnom príjme to bude namiesto 1,99 eura až 10 eur.

Rezort plánuje projekt do desiatich dní predložiť verejnosti na pripomienkovanie. V marci by ho mohol predstaviť vláde. Doterajšie ambulantné pohotovosti budú fungovať podľa starých pravidiel ešte do 31. marca 2018. Konkurzy na nové pohotovosti sa začnú do 31. októbra tohto roka.